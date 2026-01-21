ETV Bharat / health

हार्ट फेल या अटैक आने के बाद दिल खुद करेगा अपना इलाज, वैज्ञानिकों ने कर दी अबतक की सबसे बड़ी खोज

भारत में आजकल हार्ट अटैक बहुत आम होते जा रहे हैं. चिंता की बात यह है कि युवा लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं. हालांकि, अच्छी खबर यह है कि वैज्ञानिकों को हार्ट अटैक के मरीजों के इलाज में उम्मीद की एक किरण मिली है. मेडिकल फील्ड में पहली बार एक बड़ी खोज हुई है, जो भविष्य में हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर से जूझ रहे मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है. ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने दुनिया में पहली बार यह साबित किया है कि इंसान का दिल हार्ट अटैक के बाद भी अपनी मसल सेल्स को फिर से बनाने की क्षमता रखता है. इस खोज से जिससे भविष्य में हार्ट फेलियर के लिए रीजेनरेटिव इलाज की उम्मीदें बढ़ी हैं.

अब तक मेडिकल साइंस में यह माना जाता था कि हार्ट अटैक के दौरान जो हार्ट सेल्स मर जाते हैं, वे हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह स्कार टिश्यू ले लेते हैं. इससे दिल की पंप करने की क्षमता हमेशा के लिए कम हो जाती थी. लेकिन सर्कुलेशन रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुई एक रिसर्च ने लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को बदल दिया है. सिडनी यूनिवर्सिटी के रिसर्च फेलो रॉबर्ट ह्यूम के अनुसार, यह प्रोसेस पहले सिर्फ चूहों में देखा गया था, लेकिन अब पहली बार इंसानों में भी मसल सेल रीजेनरेशन के सबूत मिले हैं.

क्या कहती है स्टडी और कैसे हुई खोज

वैज्ञानिकों ने सिडनी के रॉयल प्रिंस अल्फ्रेड हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी करवा रहे मरीजों के जिंदा दिल के टिशू के सैंपल का अध्ययन किया. उन्होंने पाया कि हार्ट अटैक के बाद दिल में माइटोसिस की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें सेल्स बंटती हैं और बढ़ती हैं. रॉयल प्रिंस अल्फ्रेड हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट और इस स्टडी के सीनियर लेखक प्रोफेसर शॉन लाल ने कहा कि हमारा आखिरी लक्ष्य इस खोज का इस्तेमाल करके नये हार्ट सेल्स बनाना है जो हार्ट फेलियर को ठीक कर सकें. शोधकर्ताओं ने बताया कि दिल की बीमारी दुनिया भर में मौत का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है, और हार्ट अटैक इंसान के दिल की एक-तिहाई सेल्स को नष्ट कर सकता है. उन्होंने आगे कहा कि यह खोज नई रीजेनरेटिव थेरेपी के लिए एक उम्मीद भरी नींव रखती है.

इस रिसर्च में शामिल सीनियर लेखक और कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर शॉन लाल ने बताया कि इस खोज का आखिरी लक्ष्य ऐसी थेरेपी डेवलप करना है जो दिल की नेचुरल रिपेयर प्रोसेस को तेज कर सकें. अगर ऐसा संभव होता है, तो भविष्य में दवाओं या दूसरे इलाज से हार्ट फेलियर का पूरी तरह से इलाज हो सकता है.

इन सावधानियों का करें पालन

सीने में दर्द और हार्ट अटैक के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कुछ सावधानियां तुरंत बरतनी चाहिए. नहीं तो यह जानलेवा हो सकता है. अगर आपको सीने में दर्द या कोई बेचैनी महसूस हो, तो बिना देर किए मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करें. अगर पास में कोई हॉस्पिटल है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं.