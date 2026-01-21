ETV Bharat / health

हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक के मरीजों के लिए अच्छी खबर. ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने एक जबरदस्त खोज की है, जो दुनिया में अपनी तरह की...

Australian scientists have discovered that the human heart can regenerate muscle cells after a heart attack.
हार्ट फेल या अटैक आने के बाद दिल खुद करेगा अपना इलाज, वैज्ञानिकों ने कर दी अबतक की सबसे बड़ी खोज (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 21, 2026 at 2:05 PM IST

भारत में आजकल हार्ट अटैक बहुत आम होते जा रहे हैं. चिंता की बात यह है कि युवा लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं. हालांकि, अच्छी खबर यह है कि वैज्ञानिकों को हार्ट अटैक के मरीजों के इलाज में उम्मीद की एक किरण मिली है. मेडिकल फील्ड में पहली बार एक बड़ी खोज हुई है, जो भविष्य में हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर से जूझ रहे मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है. ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने दुनिया में पहली बार यह साबित किया है कि इंसान का दिल हार्ट अटैक के बाद भी अपनी मसल सेल्स को फिर से बनाने की क्षमता रखता है. इस खोज से जिससे भविष्य में हार्ट फेलियर के लिए रीजेनरेटिव इलाज की उम्मीदें बढ़ी हैं.

अब तक मेडिकल साइंस में यह माना जाता था कि हार्ट अटैक के दौरान जो हार्ट सेल्स मर जाते हैं, वे हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह स्कार टिश्यू ले लेते हैं. इससे दिल की पंप करने की क्षमता हमेशा के लिए कम हो जाती थी. लेकिन सर्कुलेशन रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुई एक रिसर्च ने लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को बदल दिया है. सिडनी यूनिवर्सिटी के रिसर्च फेलो रॉबर्ट ह्यूम के अनुसार, यह प्रोसेस पहले सिर्फ चूहों में देखा गया था, लेकिन अब पहली बार इंसानों में भी मसल सेल रीजेनरेशन के सबूत मिले हैं.

क्या कहती है स्टडी और कैसे हुई खोज
वैज्ञानिकों ने सिडनी के रॉयल प्रिंस अल्फ्रेड हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी करवा रहे मरीजों के जिंदा दिल के टिशू के सैंपल का अध्ययन किया. उन्होंने पाया कि हार्ट अटैक के बाद दिल में माइटोसिस की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें सेल्स बंटती हैं और बढ़ती हैं. रॉयल प्रिंस अल्फ्रेड हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट और इस स्टडी के सीनियर लेखक प्रोफेसर शॉन लाल ने कहा कि हमारा आखिरी लक्ष्य इस खोज का इस्तेमाल करके नये हार्ट सेल्स बनाना है जो हार्ट फेलियर को ठीक कर सकें. शोधकर्ताओं ने बताया कि दिल की बीमारी दुनिया भर में मौत का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है, और हार्ट अटैक इंसान के दिल की एक-तिहाई सेल्स को नष्ट कर सकता है. उन्होंने आगे कहा कि यह खोज नई रीजेनरेटिव थेरेपी के लिए एक उम्मीद भरी नींव रखती है.

इस रिसर्च में शामिल सीनियर लेखक और कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर शॉन लाल ने बताया कि इस खोज का आखिरी लक्ष्य ऐसी थेरेपी डेवलप करना है जो दिल की नेचुरल रिपेयर प्रोसेस को तेज कर सकें. अगर ऐसा संभव होता है, तो भविष्य में दवाओं या दूसरे इलाज से हार्ट फेलियर का पूरी तरह से इलाज हो सकता है.

इन सावधानियों का करें पालन
सीने में दर्द और हार्ट अटैक के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कुछ सावधानियां तुरंत बरतनी चाहिए. नहीं तो यह जानलेवा हो सकता है. अगर आपको सीने में दर्द या कोई बेचैनी महसूस हो, तो बिना देर किए मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करें. अगर पास में कोई हॉस्पिटल है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं.

अगर आपको सीने में दर्द महसूस हो, तो घबराएं नहीं, बैठ जाएं और शांत रहने की कोशिश करें. स्ट्रेस और एंग्जायटी दिल की हालत को और खराब कर सकते हैं. अगर आपके सामने वाला व्यक्ति हार्ट अटैक की वजह से बेहोश हो गया है या सांस नहीं ले रहा है, तो उसे तुरंत CPR दें. इसके लिए आपको उसके सीने के बीच वाले हिस्से को दोनों हाथों से दबाएं.

अगर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर (AED) उपलब्ध है, तो इसे बताए गए तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए. AEDs दिल की धड़कन को वापस लाने में मददगार होते हैं. जरूरत पड़ने पर ये इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकते हैं.

ध्यान रखें कि हर बार दिल में हर दर्द हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट नहीं होता. हार्ट में दर्द के दूसरे कारण भी हो सकते हैं. यह दर्द मांसपेशियों में खिंचाव, मानसिक तनाव और बदहजमी जैसे कारणों से भी हो सकता है. हालांकि, सीने के दर्द को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए. बेहतर होगा कि तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी सिर्फ पढ़ने के मकसद से दी गई है. ETV भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. ज्यादा जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें)

