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बहुत खतरनाक होती है अस्थमा की बीमारी, बच्चों में इसके लक्षण वयस्कों से हो सकते हैं अगल, जानें कैसे?

दुनिया भर में अस्थमा को खत्म करने के लिए हर साल वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है. हर साल मई के पहले मंगलवार को यह...

Asthma is a very dangerous condition; its symptoms in children can differ from those in adults, find out how.
बहुत खतरनाक होती है अस्थमा की बीमारी, बच्चों में इसके लक्षण वयस्कों से हो सकते हैं अगल, जानें कैसे? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : May 5, 2026 at 6:40 PM IST

5 Min Read
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वर्ल्ड अस्थमा डे हर साल 5 मई को मनाया जाता है. इस दिन का मकसद अस्थमा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसमें एक्सपर्ट अस्थमा के मरीजों के लिए शिक्षा, जल्दी डायग्नोसिस और बेहतर देखभाल पर जोर देते हैं. ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा (GINA) द्वारा ऑर्गनाइज किए गए, अस्थमा डे 2026 की थीम है 'अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए एंटी-इंफ्लेमेटरी इनहेलर तक पहुंच - अभी भी एक जरूरी जरूरत'. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) बताता है कि अस्थमा फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है जो सभी उम्र के लोगों को होती है. यह एयरवेज के आस-पास सूजन और मांसपेशियों में खिंचाव के कारण होता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है. इसके लक्षणों में खांसी, घरघराहट, सांस लेने में तकलीफ और सीने में जकड़न शामिल हो सकते हैं. ये लक्षण हल्के या गंभीर हो सकते हैं और समय के साथ आते-जाते रह सकते हैं.

अस्थमा किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है. बचपन का अस्थमा एक जानी-मानी समस्या है, लेकिन हाल के समय में पर्यावरण और जीवनशैली में हो रहे बदलावों के कारण इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है. बचपन में अस्थमा होने पर, कुछ खास चीजों के संपर्क में आने पर फेफड़े और सांस की नली में आसानी से सूजन आ जाती है. इस स्थिति में सांस की नली सिकुड़ जाती है, जिससे बलगम बनने लगता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है. इस दौरान खांसी, घरघराहट और सीने में जकड़न जैसे लक्षण दिखते हैं. बचपन में होने वाला अस्थमा रोजाना परेशान करने वाले लक्षण पैदा कर सकता है, जिससे खेलने, स्पोर्ट्स, स्कूल और नींद में दिक्कत होती है. कुछ बच्चों में, अगर अस्थमा को ठीक से मैनेज न किया जाए, तो यह खतरनाक अस्थमा अटैक का कारण बन सकता है.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, बचपन में होने वाला अस्थमा बड़ों में होने वाले अस्थमा से अलग बीमारी नहीं है, लेकिन बच्चों को अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. बचपन में होने वाला अस्थमा ठीक नहीं हो सकता, और इसके लक्षण बड़े होने पर भी रह सकते हैं. लेकिन सही इलाज से, आप और आपका बच्चा लक्षणों को कंट्रोल में रख सकते हैं और बढ़ते फेफड़ों को नुकसान से बचा सकते हैं.

बचपन में अस्थमा के क्या लक्षण हैं
बचपन में अस्थमा के आम लक्षणों में ये शामिल हैं...

  • सांस छोड़ते समय सीटी या घरघराहट की आवाज आना.
  • सांस फूलना.
  • सीने में जकड़न या भारीपन
  • बहुत जल्दी थक जाना या सांस लेने में तकलीफ होना
  • सामान्य से अधिक तेजी से सांस लेना
  • वायरल इन्फेक्शन हो
  • सांस लेते समय पसलियों का अंदर की ओर धंसना
  • खाने-पीने में कठिनाई
  • थकान
  • हंसने या रोने के दौरान खांसी आना

अस्थमा के लक्षण हर बच्चे में अलग-अलग होते हैं और समय के साथ खराब या बेहतर हो सकते हैं. बच्चों में अस्थमा का पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि खांसी, घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण ब्रोंकाइटिस, इन्फेक्शन या एलर्जी जैसी सांस की दूसरी बीमारियों जैसे ही होते हैं. यह आमतौर पर 6 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा होता है.

  • बचपन के अस्थमा के कारण ये समस्याएं भी हो सकती हैं...
  • सांस फूलने, खांसी या घरघराहट के कारण सोने में दिक्कत होना.
  • खांसी या घरघराहट के दौरे पड़ना, जो सर्दी या फ्लू होने पर और भी बढ़ जाते हैं.
  • श्वसन संक्रमण (Respiratory infection) के बाद ठीक होने में देरी होना या ब्रोंकाइटिस हो जाना.
  • सांस लेने में दिक्कत होना, जिससे खेलने-कूदने या कसरत करने में रुकावट आती है.
  • थकान महसूस होना, जिसका कारण ठीक से नींद न आना हो सकता है.

डॉक्टर से कब मिलें
अगर आपको शक है कि आपके बच्चे को अस्थमा है, तो उसे किसी हेल्थकेयर प्रोफेशनल के पास ले जाएं. शुरुआती इलाज से लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और शायद अस्थमा के दौरे भी रोके जा सकेंगे

अगर आपको ये बातें नजर आएं, तो किसी हेल्थ प्रोफेशनल से अपॉइंटमेंट लें, जैसे कि...

  • लगातार, रुक-रुक कर या शारीरिक गतिविधि के कारण खांसी आना
  • जब आपका बच्चा सांस बाहर छोड़ता है, तो घरघराहट या सीटी जैसी आवाज आना
  • सांस लेने में दिक्कत या तेजी से सांस लेना
  • सीने में जकड़न की शिकायत होना
  • बार-बार ब्रोंकाइटिस या निमोनिया होने का संदेह
  • बच्चों में खांसी पर ध्यान दें, रोने, हंसने, चिल्लाने या ज्यादा इमोशनल रिएक्शन और स्ट्रेस की वजह से भी खांसी या घरघराहट शुरू हो सकती है

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

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