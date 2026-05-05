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बहुत खतरनाक होती है अस्थमा की बीमारी, बच्चों में इसके लक्षण वयस्कों से हो सकते हैं अगल, जानें कैसे?

वर्ल्ड अस्थमा डे हर साल 5 मई को मनाया जाता है. इस दिन का मकसद अस्थमा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसमें एक्सपर्ट अस्थमा के मरीजों के लिए शिक्षा, जल्दी डायग्नोसिस और बेहतर देखभाल पर जोर देते हैं. ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा (GINA) द्वारा ऑर्गनाइज किए गए, अस्थमा डे 2026 की थीम है 'अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए एंटी-इंफ्लेमेटरी इनहेलर तक पहुंच - अभी भी एक जरूरी जरूरत'. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) बताता है कि अस्थमा फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है जो सभी उम्र के लोगों को होती है. यह एयरवेज के आस-पास सूजन और मांसपेशियों में खिंचाव के कारण होता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है. इसके लक्षणों में खांसी, घरघराहट, सांस लेने में तकलीफ और सीने में जकड़न शामिल हो सकते हैं. ये लक्षण हल्के या गंभीर हो सकते हैं और समय के साथ आते-जाते रह सकते हैं.

अस्थमा किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है. बचपन का अस्थमा एक जानी-मानी समस्या है, लेकिन हाल के समय में पर्यावरण और जीवनशैली में हो रहे बदलावों के कारण इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है. बचपन में अस्थमा होने पर, कुछ खास चीजों के संपर्क में आने पर फेफड़े और सांस की नली में आसानी से सूजन आ जाती है. इस स्थिति में सांस की नली सिकुड़ जाती है, जिससे बलगम बनने लगता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है. इस दौरान खांसी, घरघराहट और सीने में जकड़न जैसे लक्षण दिखते हैं. बचपन में होने वाला अस्थमा रोजाना परेशान करने वाले लक्षण पैदा कर सकता है, जिससे खेलने, स्पोर्ट्स, स्कूल और नींद में दिक्कत होती है. कुछ बच्चों में, अगर अस्थमा को ठीक से मैनेज न किया जाए, तो यह खतरनाक अस्थमा अटैक का कारण बन सकता है.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, बचपन में होने वाला अस्थमा बड़ों में होने वाले अस्थमा से अलग बीमारी नहीं है, लेकिन बच्चों को अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. बचपन में होने वाला अस्थमा ठीक नहीं हो सकता, और इसके लक्षण बड़े होने पर भी रह सकते हैं. लेकिन सही इलाज से, आप और आपका बच्चा लक्षणों को कंट्रोल में रख सकते हैं और बढ़ते फेफड़ों को नुकसान से बचा सकते हैं.

बचपन में अस्थमा के क्या लक्षण हैं

बचपन में अस्थमा के आम लक्षणों में ये शामिल हैं...