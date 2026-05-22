यूरिक एसिड बढ़ते ही शरीर में दिखते हैं ये गंभीर लक्षण, Uric Acid खराब कर सकता है किडनी, समय रहते कर लें कंट्रोल
यूरिक एसिड के लेवल का शरीर में बढ़ना एक गंभीर समस्या है, इसे नेचुरल तरीके से बाहर निकालने के कई आसान और इफेक्टिव तरीके है...
Published : May 22, 2026 at 2:31 PM IST
आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल, खान-पान और प्रदूषण की वजह से कई हेल्थ प्रॉब्लम अनजाने में हमें घेर रही हैं. इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूरिक एसिड है. अगर शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा तय लिमिट से ज्यादा हो जाए, तो इसे जल्द से जल्द कम करना जरूरी है. नहीं तो, यह जोड़ों और किडनी की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. यह समस्या, जो शुरुआत में जोड़ों के दर्द के रूप में शुरू होती है, अगर समय पर पता न चले तो आर्थराइटिस और किडनी की समस्याओं का कारण बन सकती है. इस संदर्भ में, आइए यूरिक एसिड के हानिकारक प्रभावों और बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानें...
शरीर में हाई यूरिक एसिड का लेवल को कैसे कम करें
"मेडलाइन प्लस" वेबसाइट के अनुसार, हाई यूरिक एसिड उन हेल्थ प्रॉब्लम में से एक है जिससे आजकल बहुत से लोग परेशान हैं. यह शरीर में मेटाबोलिक प्रोसेस के कारण बनने वाला एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है. मतलब, यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्यूरीन के टूटने से बनता है. प्यूरीन एक केमिकल है जो खाने और पीने की चीजों में पाया जाता है और शरीर में नेचुरली भी बनता है. शरीर इस यूरिक एसिड को खून में घोलकर किडनी के जरिए यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देता है. जब शरीर में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है या ठीक से निकल नहीं पाता, तो खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और समय के साथ क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं, और इससे गाउट या किडनी स्टोन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.
खान-पान की आदतें, अधिक वजन , फिजिकल एक्टिविटी की कमी और कुछ प्रकार के प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ इसके कारण हैं. हालांकि, यदि इसका शुरुआती फेज में पता नहीं चलता है, तो यह लंबे समय में किडनी की पथरी और किडनी से जुड़ी अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है. इसलिए यूरिक एसिड के लक्षणों को समझना और शुरुआत में ही उनसे बचाव करना महत्वपूर्ण है.
शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने के लक्षण क्या हैं?
- जोड़ों का दर्द- शरीर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने पर जोड़ों का दर्द सबसे आम लक्षण है. इसमें अचानक, तेज दर्द होता है, खासकर पैर की उंगलियों, टखनों, घुटनों, कलाइयों, उंगलियों के जोड़ों और कोहनी में. मेडिकल भाषा में इसे गाउट कहते हैं. चलने या जोड़ों को हिलाने पर सुई चुभने जैसा महसूस होता है. दर्द वाली जगह लाल हो जाती है और सूज जाती है.
- किडनी स्टोन- जब शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो किडनी को इसे फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालने में मुश्किल होती है. साथ ही, जब किडनी में यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, तो वे धीरे-धीरे स्टोन में बदल जाते हैं. इससे यूरिन में खून आना, पेशाब करते समय जलन और बार-बार पेशाब आना जैसी समस्याएं होती हैं.
- पीठ दर्द- यूरिक एसिड की वजह से होने वाला दर्द कमर के एक तरफ या पसलियों के नीचे पीठ में शुरू होता है और किडनी स्टोन होने पर बहुत तेज और असहनीय हो जाता है. यह दर्द धीरे-धीरे पीठ के निचले हिस्से और पेट तक फैल जाता है. यह दर्द एक मिनट में बहुत तेज और अगले मिनट में कम हो सकता है. अगर यह लंबे समय तक रहे, तो किडनी की फिल्टर करने की क्षमता कम हो जाती है. धीरे-धीरे, यह किडनी फेलियर का कारण बन सकता है.
- वजन बढ़ना- जब खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, तो शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. इससे शरीर शुगर को फैट में बदलकर पेट के हिस्से में जमा कर देता है. शरीर के सेल्स के ठीक से काम न करने से फैट सेल्स भी बढ़ जाते हैं. इससे ऐसा लगता है कि कम खाने के बाद भी आपका वजन बढ़ रहा है. जोड़ों के दर्द की वजह से आप फिजिकल एक्टिविटी से बचते हैं. नतीजतन, आपका वजन तेजी से बढ़ता है. जब किडनी का काम धीमा हो जाता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपका वजन बढ़ रहा है.
- यूरिन में बदलाव- यूरिक एसिड क्रिस्टल एसिडिक होते हैं. यूरिनरी ट्रैक्ट से गुज़रते समय, ये ब्लैडर की लाइनिंग में जलन पैदा कर सकते हैं, जिससे गंभीर सूजन हो सकती है. यूरिन धुंधला, गहरा पीला या लाल हो सकता है. यूरिन में ज्यादा वेस्ट मटीरियल होने की वजह से तेज बदबू आ सकती है. आपको बार-बार पेशाब करने की जरूरत भी महसूस हो सकती है.
- थकान, बुखार– किडनी ज्यादा यूरिक एसिड को फिल्टर करने में बहुत एनर्जी खर्च करती हैं, इसलिए आपको पूरा आराम करने के बाद भी दिन भर थकान और सुस्ती महसूस होती है. जोड़ों का दर्द भी कम नींद लेने का एक कारण हो सकता है. जब जोड़ों में यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, तो शरीर का इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है. इससे आर्थराइटिस हो सकता है.
- टोफी बनना- यूरिक एसिड क्रिस्टल स्किन के नीचे छोटे-छोटे उभार बनाते हैं. इन्हें टोफी कहते हैं. ये आमतौर पर उंगलियों, कानों, कलाई, एड़ी और कोहनी पर पाए जाते हैं. ये वहां दिखते हैं जहां स्किन पतली होती है.
यूरिक एसिड को नैचुरली कैसे कम करें?
health.harvard.edu की वेबसाइट के मुताबिक, रोज खूब पानी पिएं, अपने डाइट से भेड़, सूअर का मांस, लिवर, झींगा, केकड़ा वगैरह का मांस नहीं शामिल करें. सोडा, कोल्ड ड्रिंक, फलों के जूस, शराब, बीयर और कॉफी से बचें. फाइबर वाली चीजें खाएं, जैसे नट्स, ब्राउन राइस, ओट्स, चेरी, नींबू, संतरे और आंवले जैसे खट्टे फल. खासकर, अपना वजन कंट्रोल में रखें. मिठाई और बेकरी प्रोडक्ट्स भी खाने से बचें.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)