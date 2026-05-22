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यूरिक एसिड बढ़ते ही शरीर में दिखते हैं ये गंभीर लक्षण, Uric Acid खराब कर सकता है किडनी, समय रहते कर लें कंट्रोल

आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल, खान-पान और प्रदूषण की वजह से कई हेल्थ प्रॉब्लम अनजाने में हमें घेर रही हैं. इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूरिक एसिड है. अगर शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा तय लिमिट से ज्यादा हो जाए, तो इसे जल्द से जल्द कम करना जरूरी है. नहीं तो, यह जोड़ों और किडनी की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. यह समस्या, जो शुरुआत में जोड़ों के दर्द के रूप में शुरू होती है, अगर समय पर पता न चले तो आर्थराइटिस और किडनी की समस्याओं का कारण बन सकती है. इस संदर्भ में, आइए यूरिक एसिड के हानिकारक प्रभावों और बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानें...

शरीर में हाई यूरिक एसिड का लेवल को कैसे कम करें

"मेडलाइन प्लस" वेबसाइट के अनुसार, हाई यूरिक एसिड उन हेल्थ प्रॉब्लम में से एक है जिससे आजकल बहुत से लोग परेशान हैं. यह शरीर में मेटाबोलिक प्रोसेस के कारण बनने वाला एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है. मतलब, यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्यूरीन के टूटने से बनता है. प्यूरीन एक केमिकल है जो खाने और पीने की चीजों में पाया जाता है और शरीर में नेचुरली भी बनता है. शरीर इस यूरिक एसिड को खून में घोलकर किडनी के जरिए यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देता है. जब शरीर में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है या ठीक से निकल नहीं पाता, तो खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और समय के साथ क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं, और इससे गाउट या किडनी स्टोन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

खान-पान की आदतें, अधिक वजन , फिजिकल एक्टिविटी की कमी और कुछ प्रकार के प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ इसके कारण हैं. हालांकि, यदि इसका शुरुआती फेज में पता नहीं चलता है, तो यह लंबे समय में किडनी की पथरी और किडनी से जुड़ी अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है. इसलिए यूरिक एसिड के लक्षणों को समझना और शुरुआत में ही उनसे बचाव करना महत्वपूर्ण है.