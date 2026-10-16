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गठिया से पीड़ित लोग दुर्गा पूजा के दौरान कैसे ले सकते हैं पंडाल घूमने का आनंद? जानें किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

गठिया से पीड़ित लोग दुर्गा पूजा के दौरान कैसे ले सकते हैं पंडाल घूमने का आनंद? जानें किन बातों का रखना चाहिए ध्यान ( ETV BHARAT AND GETTY IMAGES )

कोलकाता में दुर्गा पूजा का मतलब है काफी पैदल चलना, भीड़-भाड़ वाले पंडालों में जाना, देर रात तक जागना और घंटों इधर-उधर घूमना. त्योहार का माहौल लोगों को घर से बाहर निकलने और जश्न में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है. लेकिन, जो लोग गठिया या आर्थराइटिस (खासकर घुटनों या कूल्हों के ऑस्टियोआर्थराइटिस) से पीड़ित हैं, उनके लिए लंबे समय तक चलना या खड़े रहना मुश्किल हो सकता है. दुर्गा पूजा के दौरान होने वाली शारीरिक भागदौड़ जोड़ों के दर्द और सूजन को काफी बढ़ा सकती है. जॉइंट कार्टिलेज के घिसने और टूटने के कारण, लंबे समय तक खड़े रहने या चलने से घुटनों और कूल्हों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है.

फिर भी, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का मतलब यह नहीं है कि आप त्योहार भूल जाएं या कोई भी मूवमेंट न करें. इसके बजाय, अपने शरीर की सीमाओं को समझें और उसी के अनुसार अपनी एक्टिविटीज प्लान करें. सही प्लानिंग और कुछ सावधानियों के साथ, आर्थराइटिस वाले लोग भी अपने जोड़ों को अधिक नुकसान पहुंचाए बिना त्योहारों का आनंद ले सकते हैं. CMRI के CK बिरला हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स के डायरेक्टर और HOD डॉ. राकेश राजपूत के हवाले से यहां कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं, जो इस प्कार है...