गठिया से पीड़ित लोग दुर्गा पूजा के दौरान कैसे ले सकते हैं पंडाल घूमने का आनंद? जानें किन बातों का रखना चाहिए ध्यान
दुर्गा पूजा के दौरान लोग अक्सर एक गलती यह करते हैं कि वे एक ही बार में बहुत सारे पंडाल देखने की कोशिश करते हैं...
Published : October 16, 2026 at 1:21 PM IST
कोलकाता में दुर्गा पूजा का मतलब है काफी पैदल चलना, भीड़-भाड़ वाले पंडालों में जाना, देर रात तक जागना और घंटों इधर-उधर घूमना. त्योहार का माहौल लोगों को घर से बाहर निकलने और जश्न में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है. लेकिन, जो लोग गठिया या आर्थराइटिस (खासकर घुटनों या कूल्हों के ऑस्टियोआर्थराइटिस) से पीड़ित हैं, उनके लिए लंबे समय तक चलना या खड़े रहना मुश्किल हो सकता है. दुर्गा पूजा के दौरान होने वाली शारीरिक भागदौड़ जोड़ों के दर्द और सूजन को काफी बढ़ा सकती है. जॉइंट कार्टिलेज के घिसने और टूटने के कारण, लंबे समय तक खड़े रहने या चलने से घुटनों और कूल्हों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है.
फिर भी, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का मतलब यह नहीं है कि आप त्योहार भूल जाएं या कोई भी मूवमेंट न करें. इसके बजाय, अपने शरीर की सीमाओं को समझें और उसी के अनुसार अपनी एक्टिविटीज प्लान करें. सही प्लानिंग और कुछ सावधानियों के साथ, आर्थराइटिस वाले लोग भी अपने जोड़ों को अधिक नुकसान पहुंचाए बिना त्योहारों का आनंद ले सकते हैं. CMRI के CK बिरला हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स के डायरेक्टर और HOD डॉ. राकेश राजपूत के हवाले से यहां कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं, जो इस प्कार है...
क्या नजरअंदाज नहीं करना चाहिए
गठिया या आर्थराइटिस से जुड़ा दर्द अक्सर शारीरिक गतिविधि के स्तर, मांसपेशियों की ताकत और प्रभावित जोड़ की स्थिति के आधार पर कम-ज्यादा होता रहता है. उदाहरण के लिए, महीनों तक कोई शारीरिक गतिविधि न करने के बाद, कुछ ही दिनों में कई किलोमीटर पैदल चलने से जोड़ों पर बहुत अधिक दबाव पड़ सकता है. घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति के लिए, ऐसा करने से दर्द, अकड़न या सूजन बढ़ सकती है, खासकर लंबे समय तक खड़े रहने या सीढ़ियां चढ़ने के बाद. हालांकि ऐसे लक्षणों का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि जोड़ों को स्थायी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अगर ये लक्षण बने रहते हैं या और बिगड़ जाते हैं, तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
समझदारी से योजना बनाएं
दुर्गा पूजा के दौरान लोग अक्सर एक गलती यह करते हैं कि वे एक ही बार में बहुत सारे पंडाल देखने की कोशिश करते हैं. इसके बजाय, एक ऐसा रूट तय करें जिसे आसानी से पूरा किया जा सके, उन पंडालों को प्राथमिकता दें जिन्हें आप सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं, और बीच-बीच में आराम करते रहें. घूमते समय बीच-बीच में आराम करने से आपके जोड़ों पर पड़ने वाला दबाव कम होता है और थकान भी दूर होती है. जहां तक हो सके, लंबी कतारों में खड़े होने से बचें और जब भी मौका मिले, तो बैठ जाएं.
अपने जूतों पर थोड़ा ध्यान दें
ऐसे जूते चुनें जो आपके पैरों में अच्छी तरह फिट आएं, जिनमें अच्छी कुशनिंग और सही सपोर्ट हो, और जिनके सोल की पकड़ या ग्रिप अच्छी हो, इससे चलने में आसानी होती है. इससे ऊबड़-खाबड़ रास्तों या भीड़-भाड़ वाली जगहों पर फिसलने का खतरा भी कम हो जाता है. हाई हील्स, घिसे-पिटे जूतों, या बिल्कुल सपाट सैंडल या चप्पल पहनकर लंबी दूरी तक चलने से चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है. जिन लोगों को चलने के लिए किसी सहारे का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, उन्हें हमेशा अपने साथ वह सहारा रखना चाहिए. भले ही वे शाम को बस यूं ही टहलने के लिए बाहर क्यों न जा रहे हों.
घर से निकलने से पहले अपने जोड़ों को वार्म अप करें.
कुछ मिनट तक जोड़ों को हल्के-हल्के घुमाने (जैसे टखनों को घुमाना या घर के अंदर ही थोड़ा टहलना) से अकड़न कम करने में मदद मिल सकती है. इसके बाद आप शरीर को थोड़ा और स्ट्रेच कर सकते हैं. घुटनों और कूल्हों के आसपास की मजबूत मांसपेशियां आपके जोड़ों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद करती हैं. इसलिए, साल भर इस मजबूती को बनाए रखना जरूरी है. अगर दर्द या तकलीफ बढ़ जाए, तो भारी शारीरिक गतिविधियों से बचें और सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें. त्योहारों के मौसम में बहुत ज्यादा शारीरिक गतिविधि करने से साल भर की नियमित और धीरे-धीरे की जाने वाली शारीरिक गतिविधियों की कमी पूरी नहीं हो सकती है.
दवाओं पर भी ध्यान दें
आर्थराइटिस का बताया गया इलाज हमेशा की तरह जारी रखें और अगर आप घंटों बाहर रहने वाले हैं तो टैबलेट अपने बैग में रखें. जब दर्द बढ़ रहा हो तो सिर्फ चलते रहने के लिए एक्स्ट्रा पेनकिलर लेना अच्छा आइडिया नहीं है. कुछ एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाएं पेट में जलन पैदा कर सकती हैं, किडनी पर असर डाल सकती हैं या दिल पर दबाव डाल सकती हैं, और बुज़ुर्गों और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम वाले लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है. कुछ भी बदलने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें.
आराम भी मायने रखता है
खूब पानी पिएं, ठीक से सोएं और बाहर जाने के बीच गैप रखें. थके हुए इंसान का बैलेंस बिगड़ने और गिरने का चांस ज्यादा होता है. अगर किसी जोड़ में दर्द हो, सूजन हो या छूने पर गर्म लगे, तो रुकें, बैठें और देखें कि यह कैसे ठीक होता है, बजाय इसके कि आप रास्ता पूरा करने के लिए जोर लगाएं. अचानक तेज दर्द, साफ सूजन या पैर पर वज़न न डाल पाने पर बिना देर किए डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए.
मुख्य बातें
दुर्गा पूजा का मजा लेना चाहिए, और आर्थराइटिस की वजह से किसी को घर पर रहने की जरूरत नहीं है. छोटे रास्ते, सपोर्टिव जूते, रेगुलर ब्रेक और शुरुआती तकलीफ पर ध्यान देना बहुत फायदेमंद होता है. एक ही रात में हर पंडाल को कवर करने की जरूरत नहीं है. त्योहार के बाद के महीनों के लिए अपने जोड़ों को बचाना एक एक्स्ट्रा पंडाल से कहीं ज्यादा कीमती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)