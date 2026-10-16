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जवान और एक्टिव होने के बावजूद पंडाल घूमने या लंबे समय तक खड़े रहने पर घुटनों में होता है दर्द? तो जानें इसके पीछे क्या है कारण

जवान और एक्टिव होने के बावजूद पंडाल घूमने या लंबे समय तक खड़े रहने पर घुटनों में होता है दर्द? ( GETTY IMAGES )

दुर्गा पूजा के दौरान लोग बहुत ज्यादा पैदल चलते हैं, भीड़-भाड़ वाले पंडालों में जाते हैं, देर रात तक बाहर रहते हैं, और घंटों तक अपने पैरों पर खड़े रहते हैं. हालांकि, युवा और एक्टिव लोग त्योहारों के दौरान आसानी से कई किलोमीटर चल सकते हैं, लेकिन बाद में होने वाले घुटने के दर्द को सिर्फ थकान समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ज्यादा देर तक चलना, सख्त सतहों पर खड़े रहना, सीढ़ियां चढ़ना और समतल जमीन पर चलना घुटनों के जोड़ों पर सामान्य से अधिक दबाव डालते हैं. जब हमारा शरीर इस तरह की भारी या लगातार शारीरिक मेहनत का आदी नहीं होता, तो घुटनों की मांसपेशियों और कार्टिलेज पर अचानक भार बढ़ जाता है, जिससे दर्द या सूजन की समस्या हो सकती है.

जानिए कम उम्र और एक्टिव होने के बावजूद 'पंडाल-हॉपिंग' के बाद आपके घुटनों में दर्द क्यों हो सकता है...