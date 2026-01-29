क्या आप GERD से जुड़ी पेट की समस्याओं से हैं परेशान? तो जान लें कितनी खतरनाक और गंभीर है ये बीमारी?
गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज (जीईआरडी) सिर्फ गैस की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर स्थिति है जो जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है.
Published : January 29, 2026 at 4:39 PM IST
क्या आपको अक्सर सीने में लगातार जलन और बेचैनी महसूस होती है? यह एसिड रिफ्लक्स की वजह से हो सकता है, जो तब होता है जब पेट का एसिड वापस आपकी फूड पाइप में चला जाता है. बार-बार एसिड रिफ्लक्स होने से समय के साथ फूड पाइप के टिशू खराब हो सकते हैं, जिससे गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD) हो सकती है. यह सिर्फ कभी-कभी होने वाली बदहजमी की बात नहीं है, यह एक गंभीर समस्या है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है. आखिर पेट का एसिड फूड पाइप में क्यों जाता है? इसके गंभीर नतीजे क्या हो सकते हैं? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं..
एसिड रिफ्लक्स क्या है?
अमेरिकन एकेडमी ऑफ एलर्जी अस्थमा एंड इम्यूनोलॉजी की वेबसाइट के मुताबिक, लगभग हर किसी को अपनी जिंदगी में कभी न कभी एसिड रिफ्लक्स का अनुभव करता है. एसिड रिफ्लक्स तब हो सकता है जब पेट का एसिड आपकी फूड पाइप में वापस चला जाता है, जिससे आपकी छाती और गले में जलन होती है। इसे लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर (LES) नाम की एक मांसपेशी रोकती है, जो आपके पेट को फूड पाइप से अलग करती है. भारी और ज्यादा खाने के बाद, LES मांसपेशी, जो आमतौर पर आराम करते समय सिकुड़ी रहती है, ढीली और रिलैक्स होने लगती है. इस ढीलेपन के कारण पेट का एसिड आपकी फूड पाइप की सेंसिटिव परत में चला जाता है, जिससे बेचैनी और सीने में जलन महसूस होती है. ऐसा लग सकता है कि आपके पेट से गले तक खट्टा या कड़वा स्वाद आ रहा है, जिससे आपको अपने खाए हुए खाने की एक अप्रिय याद आती है. ज्यादा खाना, खाने के तुरंत बाद लेटना, या एसिडिक और फैटी खाना खाने जैसे कारण एसिड रिफ्लक्स की संभावना को बढ़ा सकते हैं.
GERD क्या है?
National Library of Medicine के मुताबिक, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD) पाचन तंत्र को प्रभावित करने वाली सबसे गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली समस्याओं में से एक है. यह न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालता है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की मानसिक शांति को भी भंग करता है. GERD, या गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, एसिड रिफ्लक्स का एक क्रोनिक और ज्यादा गंभीर रूप है. यह तब होता है जब पेट का एसिड नियमित रूप से आपकी भोजन नली में वापस आ जाता है, जिससे लगातार बेचैनी, जलन और सूजन होती है, जिसके कारण लगातार सीने में जलन, मतली जैसा महसूस होना और मुंह में लगातार खट्टा स्वाद बना रहता है. ऐसा तब होता है जब आपका निचला एसोफेगल स्फिंक्टर, जो आपके पेट और भोजन नली के बीच का गेटकीपर होता है, एसिड को वापस ऊपर आने से रोकने में संघर्ष करता है.
GERD और एसिड रिफ्लक्स का क्या है कारण
एसिड रिफ्लक्स लगभग हर घर में एक आम समस्या है. GERD भी एक आम स्थिति है, भारत में लगभग 15 फीसदी लोगों को यह बीमारी है. इसका असली कारण कमजोर वॉल्व है. खास तौर पर, हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में एक वॉल्व जैसी मांसपेशी होती है जिसे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं. खाना पेट में जाने के बाद यह वॉल्व कसकर बंद हो जाना चाहिए. लेकिन, GERD वाले लोगों में, यह मांसपेशी कमजोर हो जाती है या बेवजह ढीली पड़ जाती है, जिससे पेट का एसिड आसानी से वापस ऊपर आ जाता है. इससे काफी परेशानी होती है.
एसिड रिफ्लक्स और GERD के लक्षण क्या हैं?
एसिड रिफ्लक्स के लक्षणों में शामिल हैं...
- आपकी छाती में जलन महसूस होना जो आमतौर पर खाना खाने के बाद होती है.
- पेट का खाना गले में वापस आने पर आपको खट्टा या कड़वा स्वाद महसूस हो सकता है. यह वापस आया हुआ खाना कभी-कभी मुंह तक पहुंच सकता है, जिससे मुंह का स्वाद खराब हो जाता है और सांसों में बदबू आ सकती है.
- जब आपको एसिड रिफ्लक्स होता है, तो आपको अक्सर बार-बार डकार आ सकती है.
- एसिडिक स्वाद के साथ बहुत ज्यादा डकार आना, पाचन में गड़बड़ी का एक आम नतीजा है.
- पेट के एसिड से होने वाली जलन आपकी फूड पाइप से आगे भी फैल सकती है, जिससे डिस्फेजिया या निगलने में दिक्कत हो सकती है. इससे आपके लिए खाना-पीना मुश्किल हो सकता है.
GERD के आम लक्षणों में शामिल हैं...
- लंबे समय तक सीने में जलन GERD का एक जरूरी संकेत है, जो इसे कभी-कभी होने वाले एसिड रिफ्लक्स से अलग करता है.
- आपको सीने में दर्द या बेचैनी भी महसूस हो सकती है जिसे दिल से जुड़ी समस्याओं के लिए गलत समझा जा सकता है. यह दर्द आपकी गर्दन और पीठ तक फैल सकता है.
- लगातार, सूखी खांसी GERD का एक और खास लक्षण है, जिसका सांस की बीमारियों से कोई लेना-देना नहीं है. आपके पेट के एसिड से होने वाली जलन इस पुरानी खांसी को ट्रिगर करती है.
- इसके अलावा, GERD से लैरींगाइटिस हो सकता है, जिससे आपकी आवाज बैठ सकती है और गले में जलन हो सकती है. गले के नाजुक टिशू का पेट के एसिड के लगातार संपर्क में आने से आवाज में ये बदलाव होते हैं.
- GERD से नींद में दिक्कत हो सकती है. पेट का खाना वापस आने के कारण आपकी नींद खुल सकती है, जिससे नींद का पैटर्न खराब हो सकता है. साफ शब्दों में, GERD से पीड़ित लोगों को रात में अधिक परेशानी होने की संभावना होती है. सोते समय शरीर की क्षैतिज स्थिति के कारण एसिड आसानी से ऊपर आ जाता है. इससे उन्हें आधी रात को सांस फूलने और अत्यधिक खांसी के साथ नींद से जागना पड़ सकता है. इससे अनिद्रा हो सकती है और अगले दिन उनके कामकाज पर असर पड़ सकता है.
इसका निदान क्या है?
GERD एक ऐसी समस्या है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर यह बार-बार होता है, तो इससे इसोफेगस (खाने की नली) को गंभीर नुकसान हो सकता है. सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेकर, इलाज करवाकर और लाइफस्टाइल में बदलाव करके (समय पर खाना खाना, वजन कम करना और खाने के तुरंत बाद लेटने से बचना) इस स्थिति को प्रभावी ढंग से मैनेज किया जा सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)