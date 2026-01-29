ETV Bharat / health

क्या आप GERD से जुड़ी पेट की समस्याओं से हैं परेशान? तो जान लें कितनी खतरनाक और गंभीर है ये बीमारी?

क्या आपको अक्सर सीने में लगातार जलन और बेचैनी महसूस होती है? यह एसिड रिफ्लक्स की वजह से हो सकता है, जो तब होता है जब पेट का एसिड वापस आपकी फूड पाइप में चला जाता है. बार-बार एसिड रिफ्लक्स होने से समय के साथ फूड पाइप के टिशू खराब हो सकते हैं, जिससे गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD) हो सकती है. यह सिर्फ कभी-कभी होने वाली बदहजमी की बात नहीं है, यह एक गंभीर समस्या है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है. आखिर पेट का एसिड फूड पाइप में क्यों जाता है? इसके गंभीर नतीजे क्या हो सकते हैं? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं..

एसिड रिफ्लक्स क्या है?

अमेरिकन एकेडमी ऑफ एलर्जी अस्थमा एंड इम्यूनोलॉजी की वेबसाइट के मुताबिक, लगभग हर किसी को अपनी जिंदगी में कभी न कभी एसिड रिफ्लक्स का अनुभव करता है. एसिड रिफ्लक्स तब हो सकता है जब पेट का एसिड आपकी फूड पाइप में वापस चला जाता है, जिससे आपकी छाती और गले में जलन होती है। इसे लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर (LES) नाम की एक मांसपेशी रोकती है, जो आपके पेट को फूड पाइप से अलग करती है. भारी और ज्यादा खाने के बाद, LES मांसपेशी, जो आमतौर पर आराम करते समय सिकुड़ी रहती है, ढीली और रिलैक्स होने लगती है. इस ढीलेपन के कारण पेट का एसिड आपकी फूड पाइप की सेंसिटिव परत में चला जाता है, जिससे बेचैनी और सीने में जलन महसूस होती है. ऐसा लग सकता है कि आपके पेट से गले तक खट्टा या कड़वा स्वाद आ रहा है, जिससे आपको अपने खाए हुए खाने की एक अप्रिय याद आती है. ज्यादा खाना, खाने के तुरंत बाद लेटना, या एसिडिक और फैटी खाना खाने जैसे कारण एसिड रिफ्लक्स की संभावना को बढ़ा सकते हैं.

GERD क्या है?

National Library of Medicine के मुताबिक, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD) पाचन तंत्र को प्रभावित करने वाली सबसे गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली समस्याओं में से एक है. यह न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालता है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की मानसिक शांति को भी भंग करता है. GERD, या गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, एसिड रिफ्लक्स का एक क्रोनिक और ज्यादा गंभीर रूप है. यह तब होता है जब पेट का एसिड नियमित रूप से आपकी भोजन नली में वापस आ जाता है, जिससे लगातार बेचैनी, जलन और सूजन होती है, जिसके कारण लगातार सीने में जलन, मतली जैसा महसूस होना और मुंह में लगातार खट्टा स्वाद बना रहता है. ऐसा तब होता है जब आपका निचला एसोफेगल स्फिंक्टर, जो आपके पेट और भोजन नली के बीच का गेटकीपर होता है, एसिड को वापस ऊपर आने से रोकने में संघर्ष करता है.

GERD और एसिड रिफ्लक्स का क्या है कारण

एसिड रिफ्लक्स लगभग हर घर में एक आम समस्या है. GERD भी एक आम स्थिति है, भारत में लगभग 15 फीसदी लोगों को यह बीमारी है. इसका असली कारण कमजोर वॉल्व है. खास तौर पर, हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में एक वॉल्व जैसी मांसपेशी होती है जिसे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं. खाना पेट में जाने के बाद यह वॉल्व कसकर बंद हो जाना चाहिए. लेकिन, GERD वाले लोगों में, यह मांसपेशी कमजोर हो जाती है या बेवजह ढीली पड़ जाती है, जिससे पेट का एसिड आसानी से वापस ऊपर आ जाता है. इससे काफी परेशानी होती है.