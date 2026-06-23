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सांस लेने में तकलीफ को न करें अनदेखा, क्या है एम्फाइजिमा? साइलेंट किलर बन रही इस बीमारी को ऐसे पहचानें

इस बीमारी के शुरुआती स्टेज में, सांस लेने में तकलीफ सिर्फ मेहनत करने पर होती है, लेकिन बाद में यह आराम करते समय भी हो सकती है. इसके अलावा, सांस छोड़ते समय सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है, और सीने में जकड़न, दबाव या भारीपन महसूस हो सकता है. शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने की वजह से लगातार थकान रहना भी इस बीमारी का एक लक्षण है.

एम्फाइजिमा क्या है? क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, हमारे फेफड़ों में हवा की थैली जैसी छोटी-छोटी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें एल्वियोली (alveoli) कहा जाता है. आम तौर पर, ये हमें हवा अंदर लेने और बाहर निकालने में मदद करती हैं. लेकिन, एम्फाइजिमा की स्थिति में, हवा की ये थैलियां खराब या नष्ट हो जाती हैं, जिससे फेफड़ों का लचीलापन कम हो जाता है और सांस लेने में कठिनाई होती है. इस वजह से फेफड़ों से हवा को पूरी तरह बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है. नतीजतन, शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है. यह स्थिति क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) का एक प्रमुख रूप है और यह एक ऐसी बीमारी है जो समय के साथ बढ़ती जाती है.

बहुत से लोग सांस लेने में तकलीफ, लगातार थकान और खांसी जैसी समस्याओं को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि ये लक्षण एम्फाइजिमा (emphysema) नाम की फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं. एम्फाइजिमा फेफड़ों की एक गंभीर और लाइलाज बीमारी है, यह फेफड़ों में मौजूद हवा की छोटी थैलियों (एल्वियोली) की दीवारों को नष्ट कर देती है, जिससे सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है. यह बीमारी मुख्य रूप से लंबे समय तक स्मोकिंग करने के कारण होती है. एक बार फेफड़े डैमेज हो जाएं, तो उन्हें पूरी तरह ठीक करना नामुमकिन होता है, हालांकि, सही इलाज से इस बीमारी की गंभीरता को कम करने में मदद मिल सकती है. इस रिपोर्ट में विशेषज्ञों से जानें कि एम्फाइजिमा क्या है, यह कैसे होता है और इस बीमारी का इलाज क्या है...

भारत समेत दुनिया भर में स्मोकिंग करने वालों की कुल संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. इसका मुख्य कारण बढ़ती आबादी और युवाओं के बीच ई-सिगरेट (वेपिंग) और तंबाकू प्रोडक्ट्स के नए रूपों की बढ़ती पसंद है. हाल के डेटा के अनुसार, भारत में एडल्ट स्मोकर्स की संख्या लगभग 100 मिलियन (10 करोड़) हो गई है. बता दें कि स्मोकिंग फेफड़ों के नेचुरल क्लींजिंग सिस्टम को खराब कर देती है, जिससे टॉक्सिक केमिकल्स, टार और बहुत ज्यादा म्यूकस जमा हो जाता है. इससे एयरवेज में रुकावट आती है, फेफड़ों के टिशू को नुकसान पहुंचता है, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, COPD और फेफड़ों के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां होती हैं.

एम्फाइजिमा क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) के दो सबसे आम टाइप में से एक है. एक और आम टाइप क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, फेफड़ों तक हवा ले जाने वाली ट्यूब (जिन्हें ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं) की लाइनिंग में जलन और सूजन हो जाती है. इस सूजन के कारण, फेफड़ों में हवा का फ्लो रुक जाता है और ज्यादा म्यूकस बनता है जो एयरवेज को ब्लॉक कर देता है. जब एम्फाइजिमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अक्सर एक साथ होते हैं, तब इन्हें आमतौर पर COPD कहा जाता है.

एम्फाइजिमा के कारण

मेडलाइन प्लस के अनुसार, एम्फाइजिमा एक गंभीर और कमजोर करने वाली बीमारी है जो किसी व्यक्ति की जिंदगी की क्वालिटी पर बहुत ज्यादा असर डाल सकती है. एम्फाइजिमा होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सिगरेट पीना इसका सबसे आम कारण है.

सिगरेट के धुएं का फेफड़ों पर असर

सिगरेट के धुएं में केमिकल्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, जिनमें से कई टॉक्सिक और कैंसर पैदा करने वाले माने जाते हैं. सांस के जरिए अंदर जाने पर, ये केमिकल्स फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसमें एम्फाइजिमा (फेफड़ों में सूजन) भी शामिल है. सिगरेट के धुएं के सबसे नुकसानदायक हिस्सों में से एक केमिकल्स का एक ग्रुप है जिसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज (ROS) के नाम से जाना जाता है. ये केमिकल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और सेल्स के नॉर्मल मेटाबोलिक प्रोसेस में रुकावट डालकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं.

ROS के अलावा, सिगरेट के धुएं में टार, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन जैसे कई और नुकसानदायक केमिकल्स होते हैं. टार एक चिपचिपा पदार्थ है जो एयरवेज और एल्वियोली में जमा हो सकता है, जिससे फेफड़ों में हवा का बहाव मुश्किल हो जाता है. कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है जो खून में हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, जिससे शरीर के टिशूज तक ऑक्सीजन पहुंचाने की उसकी क्षमता कम हो जाती है. निकोटीन एक बहुत ज्यादा नशे की लत वाला पदार्थ है जो एयरवेज को सिकोड़ सकता है, जिससे सांस लेना और भी मुश्किल हो जाता है.

सिगरेट के धुएं और एम्फाइजिमा के बीच संबंध

सिगरेट के धुएं से होने वाले नुकसान से कई अलग-अलग प्रोसेस से एम्फाइजिमा हो सकता है. सबसे पहले, सिगरेट के धुएं से होने वाली पुरानी सूजन एल्वियोली (फेफड़ों में हवा की छोटी थैलियां) को खत्म कर सकती है, जिससे गैस एक्सचेंज के लिए मौजूद सरफेस एरिया कम हो जाता है. समय के साथ, यह नुकसान ऐसा हो सकता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, जिससे एम्फाइजिमा हो सकता है. दूसरा, सिगरेट का धुआं अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन नाम के एंजाइम के बनने में रुकावट डाल सकता है, जो फेफड़ों को नुकसान से बचाने में मदद करता है. जब यह एंजाइम ठीक से काम नहीं करता है, तो फेफड़े सिगरेट के धुएं से होने वाले नुकसान के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं. आखिर में, सिगरेट का धुआं फेफड़ों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर सकता है, जिससे एल्वियोली की दीवारों को तोड़ने वाले एंजाइम रिलीज होते हैं.

इलाज और बचाव

हालांकि, एम्फीसेमा का कोई इलाज नहीं है, लेकिन कई उपचार उपलब्ध हैं जो लक्षणों को कंट्रोल करने और बीमारी को बढ़ने से रोकने में मदद कर सकते हैं. इनमें दवाएं, ऑक्सीजन थेरेपी, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन और कुछ मामलों में सर्जरी शामिल हैं. हालांकि, एम्फाइजिमा को रोकने का सबसे असरदार तरीका है स्मोकिंग पूरी तरह से बंद करना, धूम्रपान छोड़ने से एम्फीसेमा होने का खतरा कम हो सकता है, और यह उन व्यक्तियों में रोग की प्रगति को धीमा करने में भी मदद कर सकता है जिन्हें यह पहले से ही है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)