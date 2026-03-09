क्या आपको विटामिन B12 की कमी है? जानें कि इसे बढ़ाने के लिए क्या खाएं
विटामिन B12 की कमी आजकल कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है. ऐसे में, आइए अब जानते हैं कि विटामिन B12 को...
Published : March 9, 2026 at 7:22 PM IST
विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक है. इसे कोबालामिन भी कहते हैं. लेकिन, हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, विटामिन B12 की कमी, जो हमारी हेल्थ को बनाए रखने में मदद करता है, एनीमिया से लेकर भूलने की बीमारी, नर्वस ब्रेकडाउन से लेकर डिप्रेशन तक कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है. इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी रोज की डाइट में यह विटामिन सही मात्रा में हो. विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट में इन मुख्य चीजों को शामिल कर सकते हैं...
- मीट: एक्सपर्ट्स का कहना है कि मीट में विटामिन B12 भरपूर होता है. हालांकि, लीन मीट चुनना बेहतर है. इसलिए, एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि हफ्ते में कुछ बार अपनी डाइट में मीट शामिल करने से आपको सही मात्रा में विटामिन B12 पाने में मदद मिलेगी.
- मछली: विटामिन B12 से भरपूर एक और खाना मछली है. यह खासकर सैल्मन और ट्राउट जैसी मछलियों में बहुत ज्यादा होता है. इन मछलियों में न सिर्फ B12 भरपूर होता है, बल्कि इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होता है, जो दिल की सेहत के लिए मददगार होता है. ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. इसलिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि हफ्ते में दो बार अपनी डाइट में मछली शामिल करने से विटामिन B12 का लेवल काफी बढ़ सकता है.
- जर्नल ऑफ द अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन में 2016 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में पाया गया कि जो लोग 12 सप्ताह तक सप्ताह में दो बार सैल्मन मछली खाते थे, उनके रक्त में विटामिन बी12 का स्तर उन लोगों की तुलना में काफी अधिक था जो सैल्मन नहीं खाते थे. टेक्सास ए एंड एम विश्वविद्यालय की प्रमुख पोषण विशेषज्ञ डॉ. एलेक्जेंड्रा वी. फ्रेंको के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन में कहा गया है कि सैल्मन मछली विटामिन बी12 के स्तर को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है.
- डेयरी प्रोडक्ट्स: एक्सपर्ट्स का कहना है कि नॉन-वेजिटेरियन लोगों के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स विटामिन B12 की सही मात्रा पाने का एक अच्छा ऑप्शन हैं. दूध, चीज और दही, ये सभी इस विटामिन के अच्छे सोर्स हैं. इसलिए, अपनी रोज की डाइट में अलग-अलग तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल करने से विटामिन B12 की कमी को रोकने में मदद मिल सकती है.
- अंडे: विटामिन B12 से भरपूर एक और न्यूट्रिएंट अंडे हैं. अंडे की जर्दी में खास तौर पर विटामिन B12 भरपूर होता है. इसलिए, सिर्फ अंडे का सफेद भाग नहीं, बल्कि पूरा अंडा खाना फायदेमंद माना जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि दो अंडों में 1.1 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है.
- अनाज: अनाज न्यूट्रिएंट्स का अच्छा सोर्स हैं और शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद होते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि नॉन-वेजिटेरियन लोगों को भी विटामिन B12 की सही मात्रा पाने के लिए इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. वे नाश्ते में एक कप सीरियल खाने की सलाह देते हैं. उनका कहना है कि ओट्स और कॉर्नफ्लेक्स सबसे अच्छे हैं.
- न्यूट्रिशनल यीस्ट: एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें विटामिन B12 भी भरपूर होता है. एक चम्मच न्यूट्रिशनल यीस्ट में 5 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है. कहा जाता है कि इस यीस्ट को पॉपकॉर्न, स्क्रैम्बल्ड एग्स, सूप और पास्ता में मिलाया जा सकता है.
- सोया चीज: क्या आपने टोफू के बारे में सुना है? हां, एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोया मिल्क से बना टोफू विटामिन B12 से भरपूर होता है. इसे बीन कर्ड भी कहते हैं. यह चपाती और चावल के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है या, इसे तेल में फ्राई करके सलाद में भी डाला जा सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे अपनी रोज की डाइट में शामिल करने से विटामिन B12 की कमी को रोकने में मदद मिल सकती है.
ध्यान दें, यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और टिप्स सिर्फ़ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी गई है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा होता है.