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क्या ब्लड डोनेशन की तरह ही Stem Cells भी किया जाता है डोनेट, जानिए स्टेम सेल्स क्या होते हैं?

ब्लड डोनेशन, किडनी डोनेशन और लिवर डोनेशन की तुलना में स्टेम सेल डोनेशन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ऐसा क्यों जानिए...

Are stem cells donated just like blood? Find out what stem cells are
क्या ब्लड डोनेशन की तरह ही Stem Cells भी किया जाता है डोनेट, जानिए स्टेम सेल्स क्या होते हैं? (ETV Bharat AND (AI))
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 6, 2026 at 6:09 PM IST

9 Min Read
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ब्लड डोनेशन, किडनी डोनेशन और लिवर डोनेशन की तुलना में स्टेम सेल डोनेशन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं. अनुमानों के अनुसार, जहां लगभग हर आम नागरिक ब्लड या ऑर्गन डोनेशन के बारे में जानता है, वहीं आम जनता में स्टेम सेल डोनेशन को लेकर जागरूकता 10 फीसदी से भी कम है. लोग अक्सर इसे बहुत कठिन या दर्दनाक प्रक्रिया मानकर, या यहां तक कि स्पाइनल सर्जरी मानकर, इससे कतराते हैं, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है. थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर (ल्यूकेमिया) जैसी बीमारियों में मरीज के शरीर का बोन मैरो जब खराब ब्लड सेल्स बनाने लगता है. तब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जरिए मरीज के शरीर में हेल्दी स्टेम सेल्स डाले जाते हैं, जिससे नए और हेल्दी ब्लड सेल्स बनाने शुरू हो जाते हैं. इस खबर में जानिए कि स्टेम सेल डोनेशन क्या है और डोनेशन प्रोसेस कैसे होता है...

स्टेम सेल क्या होता है?
स्टेम सेल हमारे शरीर के मास्टर सेल होते हैं. यह एक खास तरह का सेल होता है जिसमें दो जरूरी गुण होते हैं. पहला, वे अपने जैसे कई नए सेल बना सकते हैं (सेल्फ-रिन्यूअल), और दूसरा, वे अलग-अलग अंगों के खास सेल में बदल सकते हैं. मतलब, वे खुद को रिन्यू करते हैं और ये सेल्स हमारे शरीर में 200 से ज्यादा अलग-अलग तरह के स्पेशल सेल्स (जैसे हार्ट सेल्स, ब्रेन सेल्स, मसल्स या ब्लड सेल्स) में बंट सकते हैं.

स्टेम सेल्स शरीर में वे कहां मौजूद हैं और किस तरह के माहौल में हैं, इस पर निर्भर करते हुए, वे अलग-अलग टिशू या सेल्स में डेवलप हो सकते हैं. इस अनोखी क्षमता को डिफरेंशिएशन कहते हैं. उदाहरण के लिए, हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल बोन मैरो में रहते हैं और खून में काम करने वाले सभी सेल बना सकते हैं. स्टेम सेल ब्रेन सेल, हार्ट मसल सेल, बोन सेल या दूसरे तरह के सेल भी बन सकते हैं.

Are stem cells donated just like blood? Find out what stem cells are
क्या ब्लड डोनेशन की तरह ही Stem Cells भी किया जाता है डोनेट, जानिए स्टेम सेल्स क्या होते हैं? (ETV Bharat)

स्टेम सेल के प्रकार
स्टेम सेल शरीर के बेसिक सेल होते हैं जो कई अलग-अलग तरह के सेल में डेवलप हो सकते हैं. इनके टाइप और मेडिसिन में इस्तेमाल को दो मेन कैटेगरी में समझा जा सकता है, जैसे कि...

  • एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल: एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल सबसे ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं क्योंकि वे डेवलप हो रहे फीटस के सभी सेल में डेवलप हो सकते हैं. ये बहुत छोटे एम्ब्रियो से बनते हैं और प्लुरिपोटेंट होते हैं. इसका मतलब है कि इनमें बढ़ते एम्ब्रियो के (200) से ज्यादा सेल टाइप में डेवलप होने की अनलिमिटेड पोटेंशियल होती है.
  • एडल्ट या सोमैटिक स्टेम सेल: ये शरीर के अलग-अलग टिशू जैसे बोन मैरो और ब्रेन में पाए जाते हैं. ये मल्टीपोटेंट होते हैं, मतलब ये लिमिटेड होते हैं और आमतौर पर उसी ऑर्गन या टिशू के सेल में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जहां वे मौजूद होते हैं. इनका मेन काम शरीर के अंगों को रिपेयर करना और उन्हें हेल्दी रखना है.

शरीर में किसी दूसरे सेल में नए तरह के सेल बनाने की नेचुरल क्षमता क्यों नहीं होती?
हमारे शरीर का हर सेल एक खास काम करता है. वयस्क मानव सेल्स में नेचुरली दूसरी तरह के सेल्स में बदलने की काबिलियत नहीं होती है. बायोलॉजी में, इस ऐसी प्रोसेस को जिसे बदला नहीं जा सकता, सेलुलर डिफरेंशिएशन कहते हैं. ऐसा नेचुरली न होने का कारण हेटरोक्रोमैटिन है, जहां गैर-जरूरी जीन DNA में इतने कसकर पैक हो जाते हैं कि सेल उन्हें दोबारा पढ़ नहीं पाता. इसके अलावा, DNA मिथाइलेशन एक केमिकल लॉक की तरह काम करता है जो सेल की असली पहचान को हमेशा के लिए ठीक कर देता है. एक वयस्क शरीर में अंगों की मरम्मत के लिए केवल स्टेम सेल्स में ही दूसरे या नए तरह के सेल बनाने की नेचुरल क्षमता होती है, जिसे 'डिफरेंशिएशन' कहते हैं.

स्टेम सेल कैसे काम करते हैं?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि डैमेज या डेड सेल्स 'खतरे के सिग्नल' के तौर पर सेलुलर कंपोनेंट्स रिलीज करते हैं, जो स्टेम सेल के लिए संकेत का काम करते हैं. स्टेम सेल पर रिसेप्टर्स इन सिग्नल्स से जुड़ जाते हैं, जिससे शुरुआती इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है. इसके बाद, स्टेम सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइन्स जैसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं. ये सेल्स तेजी से बंटते हैं और प्रभावित टिशू के लिए नए सेल्स में बदल जाते हैं, जिससे डैमेज सेल्स की जगह नए सेल्स आ जाते हैं और रिपेयर में मदद मिलती है. इसलिए, इन्हें गंभीर अप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर जैसी खून से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए उम्मीद की किरण माना जाता है. क्लीवलैंड क्लिनिक का कहना है कि स्टेम सेल का इस्तेमाल ब्लड कैंसर, एनीमिया और हड्डी टूटने के इलाज में किया जा सकता है.

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क्या ब्लड डोनेशन की तरह ही Stem Cells भी किया जाता है डोनेट, जानिए स्टेम सेल्स क्या होते हैं? (ETV Bharat)

स्टेम सेल कोई कैसे दान करें
स्टेम सेल रिसर्चर डॉ. साईराम अल्लूरी का कहना है कि पहले लोग बोन मैरो से स्टेम सेल निकालते थे. यह एक दर्दनाक तरीका था. इसीलिए बहुत से लोग स्टेम सेल डोनेट करने से डरते थेच खासकर वे लोग जो परिवार के सदस्यों के अलावा किसी और को बोन मैरो डोनेट करने में हिचकिचाते थे. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब पैरों और हाथों की ब्लड वेसल्स से खून लेकर स्टेम सेल पाने का तरीका (पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल डोनेशन) उपलब्ध हो गया है. इसमें किसी भी तरह की सर्जरी या दर्द नहीं होता है.

  • इस प्रोसेस में, डोनर्स को पहले पांच दिनों तक ग्रैन्यूलोसाइट-कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर (G-CSF) के इंजेक्शन दिए जाते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे स्टेम सेल्स की संख्या में काफी बढ़ोतरी होती है, जिससे वे बोन मैरो से ब्लडस्ट्रीम में चले जाते हैं. पांचवें दिन, स्टेम सेल्स को हाथों और पैरों की ब्लड वेसल के जरिए इकट्ठा किया जाता है. ब्लड कलेक्शन करने के प्रोसेस के दौरान स्टेम सेल्स को अलग करने के लिए एफेरेसिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है. बचा हुआ ब्लड डोनर के शरीर में वापस डाल दिया जाता है. पूरा प्रोसेस चार से पांच घंटे में पूरा हो जाता है. इकट्ठा किए गए स्टेम सेल्स को ज़रूरतमंद लोगों में ट्रांसप्लांट करने के लिए बचाकर रखा जाता है.
  • एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक दोनों पक्ष परिवार के सदस्य या रिश्तेदार न हों, तब तक डोनर और रिसीवर की पहचान जानना नामुमकिन है. हालांकि, डोनर और रिसीवर जागरूकता कार्यक्रमों या अन्य आयोजनों में मिल सकते हैं.
  • एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रजिस्ट्रियां दुनिया भर में जानकारी का आदान-प्रदान करती हैं, इसका मतलब है कि अगर HLA टाइपिंग मैच हो जाती है, तो दुनिया में कहीं भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को स्टेम सेल्स डोनेट किए जा सकते हैं.

डोनर की कमी एक बड़ी रुकावट है
एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में मरीज के जेनेटिक मेकअप (HLA टाइप - ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन) का डोनर से मैच होना बहुत जरूरी है. उनका कहना है कि तभी इलाज सफल होगा. हालांकि, उनका यह भी कहना है कि मरीज के परिवार में सही डोनर मिलना मुश्किल है. जेनेटिक मेकअप सिर्फ 25 परसेंट लोगों के लिए सही होता है. स्टेम सेल रिसर्चर डॉ. साईराम अल्लूरी का कहना है कि स्टेम सेल डोनेशन सुरक्षित है. इसका शरीर पर कोई बुरा असर नहीं होता है. डॉ. साईराम का कहना है कि 18 से 50 साल की उम्र का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति स्टेम सेल डोनेट कर सकता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.

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