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क्या सच में ओमेगा-3 सप्लीमेंट अल्जाइमर के खतरे को कम करने और याददाश्त को बेहतर बनाने में मददगार हैं? जानिए क्या कहता है अध्ययन?

क्या सच में ओमेगा-3 सप्लीमेंट अल्जाइमर के खतरे को कम करने और याददाश्त को बेहतर बनाने में मददगार हैं? ( GETTY IMAGES )

हम सभी जानते हैं कि मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने और याददाश्त कम होने से रोकने के लिए जीवनशैली में बदलाव करना जरूरी है. हालांकि, आम लोगों के बीच यह धारणा काफी प्रचलित है कि ओमेगा-3 या फिश ऑयल सप्लीमेंट लेने से याददाश्त बढ़ सकती है और उम्र के साथ होने वाली याददाश्त की कमी को रोकने में मदद मिल सकती है. इन्हें दिमाग से जुड़ी समस्याओं के लिए एक आसान उपाय के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है. हालांकि, एक नए अध्ययन ने इस धारणा को पूरी तरह से चुनौती दी है.

अध्ययन क्या कहता है?

अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के 'केक स्कूल ऑफ मेडिसिन' के शोधकर्ताओं ने 55 से 80 वर्ष की आयु के 365 लोगों को शामिल करते हुए दो साल तक एक विस्तृत अध्ययन किया. इन सभी प्रतिभागियों में अल्जाइमर रोग होने का हाई रिस्क था. अध्ययन में, एक समूह को रोजाना ऐसे सप्लीमेंट दिए गए जिनमें 2,000 मिलीग्राम DHA (एक ओमेगा-3 फैटी एसिड) था, जबकि दूसरे समूह को 'प्लेसबो' (बिना किसी चिकित्सीय लाभ वाली गोली) दी गई. इसके परिणाम दो साल बाद प्रकाशित किए गए.