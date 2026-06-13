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50 साल से कम उम्र के लोगों में तेजी से बढ़ रहे हैं कोलोरेक्टल कैंसर के मामले? डॉक्टर से जानिए इसके कारण

50 साल से कम उम्र के लोगों में तेजी से बढ़ रहे हैं कोलोरेक्टल कैंसर के मामले? ( GETTY IMAGES )

किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें डॉ. रमन नारंग का कहना है कि आज एक बड़ी समस्या यह है कि युवा मरीज (और कभी-कभी डॉक्टर भी) अक्सर लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं. उन्हें लगता है कि ये लक्षण बवासीर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) या तनाव जैसी मामूली बीमारियों की वजह से हैं. हालांकि, कुछ ऐसे चेतावनी वाले संकेत हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि...

नई दिल्ली स्थित MOC कैंसर केयर में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉ. रमन नारंग का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इसके लिए एक नहीं बल्कि कई फैक्टर जिम्मेदार हो सकते हैं, जिनमें लाइफस्टाइल और खाने-पीने की आदतें सबसे खास हैं. इसके साथ ही...

पहले कोलोरेक्टल कैंसर को उम्र से जुड़ी बीमारी माना जाता था और 50 साल की उम्र के बाद ही इसकी नियमित जांच की सलाह दी जाती थी. लेकिन अब, भारत समेत पूरी दुनिया में इस बीमारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. भारत में अब 20, 30 से 40 की उम्र के युवाओं में कोलोरेक्टल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इस बढ़ोतरी के पीछे कोई एक साफ जेनेटिक कारण सामने नहीं आया है. हालांकि, मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि इसके पीछे कई प्रैक्टिकल और एनवायर्नमेंटल फैक्टर्स मुख्य रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं.

नोट: ये लक्षण हमेशा कैंसर का संकेत नहीं देते, लेकिन इन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर अगर ये बने रहें.

किसे ज्यादा रिस्क होता है?

डॉ. रमन नारंग का कहना है कि जिन लोगों की फैमिली में यह बीमारी रही है, या जिन्हें लिंच सिंड्रोम और फैमिलियल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस (FAP) जैसी हेरेडिटरी कंडीशन हैं, उन्हें काफी ज्यादा रिस्क होता है और उन्हें कम उम्र में ही स्क्रीनिंग करवानी चाहिए. दूसरी ओर, जो लोग ज्यादा मात्रा में रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट खाते हैं और जिनकी डाइट में फाइबर, फल और सब्जियां कम होती हैं, उनमें इसका खतरा ज्यादा होता है. इसके साथ ही मोटापा, शारीरिक रूप से सक्रिय न रहना और धूम्रपान भी इस खतरे को बढ़ाते हैं.

क्या कोलोरेक्टल कैंसर को रोका जा सकता है?

डॉ. रमन नारंग का कहना है कि हालांकि कोलोरेक्टल कैंसर के सभी मामलों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ उपाय अपनाकर इस बीमारी के जोखिम को कम किया जा सकता है, जैसे कि

शरीर का वजन सही बनाए रखें

नियमित रूप से व्यायाम करें

खूब सारे फल, सब्जियां, बीन्स, साबुत अनाज और डाइटरी फाइबर खाएं

प्रोसेस्ड और रेड मीट का सेवन कम करें

धूम्रपान से बचें और शराब का सेवन कम करें

पाचन से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए डॉक्टर से सलाह लें

दिशानिर्देशों के अनुसार स्क्रीनिंग करवाएं

नोट: कोलन कैंसर के ज्यादातर मामले प्री-कैंसरस पॉलिप्स से शुरू होते हैं जो धीरे-धीरे विकसित होते हैं. इसलिए, शुरुआती पहचान और उन्हें हटाना रोकथाम के बहुत असरदार तरीके हैं.

जल्दी पता लगाना क्यों जरूरी है

कोलोरेक्टल कैंसर का अगर शुरुआती स्टेज में पता चल जाए तो यह पूरी तरह ठीक हो सकता है. हालांकि, कम उम्र के लोगों में इस बीमारी का पता अक्सर देर से चलता है क्योंकि इसके लक्षणों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और यह मानकर कि उम्र इसकी वजह है, डायग्नोसिस में देरी होती है. फिर भी, कम उम्र के लोगों में पाचन से जुड़ी हर समस्या कैंसर की वजह से नहीं होती, कम उम्र में इनडाइजेशन, गैस या ब्लोटिंग जैसी समस्याएं आम हैं और अक्सर खराब डाइट या लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं. फिर भी, अगर पाचन से जुड़े लक्षण (जैसे लगातार पेट दर्द, बिना किसी वजह के वजन कम होना, या पॉटी की आदतों में बदलाव) बिना किसी वजह के बने रहते हैं, तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. डॉ. रमन नारंग कहते हैं कि बदलते ट्रेंड्स को देखते हुए, कम उम्र के मरीजों में बीमारी के असर को मैनेज करने के लिए जागरूकता, जल्दी टेस्टिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल और टारगेटेड स्क्रीनिंग बहुत जरूरी हो गए हैं.

WHO क्या कहता है?

कोलोरेक्टल कैंसर कोलन या मलाशय को प्रभावित करता है और यह दुनिया भर में सबसे आम कैंसर में से एक है. इससे गंभीर बीमारी और समय से पहले मौत हो सकती है, खासकर तब जब इसका पता बीमारी के एडवांस स्टेज में चलता है. उम्र बढ़ने के साथ कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, ज्यादातर मामले 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में देखे जाते हैं, हालांकि कई देशों में कम उम्र के वयस्कों में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं. 2022 में, दुनिया भर में कोलोरेक्टल कैंसर के अनुमानित 1.9 मिलियन नए मामले सामने आए और 900,000 से ज्यादा मौतें हुईं, जिससे यह कैंसर से होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन गया.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.