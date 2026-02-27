ETV Bharat / health

इस खास पेड़ से बढ़ेगी बिहार के लोगों की आमदनी, टर्मिनलिया अर्जुन के स्वास्थ्य लाभों के बारे में विस्तार से जानें

इस खास पेड़ से बढ़ेगी बिहार के लोगों की आमदनी, टर्मिनलिया अर्जुन के स्वास्थ्य लाभों के बारे में बिस्तार से जानें ( IANS )

इस खास पेड़ से बढ़ेगी बिहार के लोगों की आमदनी, टर्मिनलिया अर्जुन के स्वास्थ्य लाभों के बारे में बिस्तार से जानें (GETTY IMAGES)

यह पेड़ उत्तरी बिहार में बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है. इसके औषधीय गुणों (खासकर दिल की बीमारी के इलाज के लिए) की दुनिया भर में मांग को देखते हुए, बिहार सरकार ने इसकी सस्टेनेबल कटाई और हर्बल दवा इंडस्ट्री को डेवलप करने का फैसला किया है, जिससे किसानों की इनकम बढ़ेगी और राज्य को भी इसका फायदा मिलेगा.

क्या आपने कभी अर्जुन के पेड़ (टर्मिनलिया अर्जुन) के बारे में सुना है, जिसका आयुर्वेद में बहुत इस्तेमाल होता है? अर्जुन की छाल को दिल की बीमारी समेत कई बीमारियों के लिए फायदेमंद माना जाता है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके औषधीय गुण वजन घटाने, स्किन को सुंदर बनाने, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने और दिल की बीमारी और कैंसर में भी मदद कर सकते हैं.

बिहार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे ने कहा कि अर्जुन एक जरूरी मेडिसिनल पेड़ है, और इसकी छाल का इस्तेमाल अलग-अलग मेडिकल सिस्टम में अलग-अलग बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है. इसकी बड़ी मौजूदगी इसे राज्य के लिए एक जरूरी मेडिसिनल और इकोनॉमिक रिसोर्स बनाती है. उन्होंने यह भी कहा कि बिहार स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड बनाया गया है ताकि मेडिसिनल जड़ी-बूटियों, पौधों और पेड़ों के कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जा सके. पांडे ने कहा कि हमें यह पक्का करना होगा कि अर्जुन के पेड़ों के इस्तेमाल में बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट रेगुलेशन और साइंटिफिक स्टैंडर्ड का पूरी तरह से पालन किया जाए.

उन्होंने आगे कहा कि हम एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ मिलकर राज्य में रोजगार पैदा करने और हर्बल दवा प्रोडक्शन को मजबूत करने के लिए एक प्रैक्टिकल और कानून का पालन करने वाला प्लान बनाएंगे. अर्जुन की छाल के फायदों के बारे में, etv भारत सुखीभव ने हैदराबाद के आयुर्वेदिक और एक्सपर्ट डॉक्टर डॉ. पी.वी. रंगनायकुलु से बात की. जानें उन्होंने क्या कहा...

अर्जुन की छाल के फायदे

डॉ. पी.वी. रंगनायकुलु बताते हैं कि अर्जुन की छाल दिल की बीमारी, टीबी, पित्त, कफ, सर्दी, खांसी, हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापे जैसी बीमारियों को कम करने में मदद करती है. यह ध्यान देने वाली बात है कि अर्जुन का पेड़ मुख्य रूप से भारत के हिमालय के निचले इलाकों, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और इसमें बीटा-सिटोस्टेरॉल, एलेजिक एसिड, ट्राइहाइड्रॉक्सी ट्राइटरपीन, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और अर्जुनिक एसिड होते हैं.

इस खास पेड़ से बढ़ेगी बिहार के लोगों की आमदनी, टर्मिनलिया अर्जुन के स्वास्थ्य लाभों के बारे में बिस्तार से जानें (GETTY IMAGES)

दिल के मरीजों के लिए बेहद कारगर इलाज है

डॉ. पी.वी. रंगनायकुलु बताते हैं कि अर्जुन की छाल दिल के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है. रेगुलर सेवन से आर्टरी में जमा होने वाले कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कम होते हैं. इससे दिल को खून सप्लाई करने वाली आर्टरी का काम ठीक से होता है और दिल की बीमारी से बचाव होता है.

डॉ. पी.वी. रंगनायकुलु बताते हैं कि अर्जुन की छाल दिल के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है. रेगुलर सेवन से आर्टरी में जमा होने वाले कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कम होते हैं. इससे दिल को खून सप्लाई करने वाली आर्टरी का काम ठीक से होता है और दिल की बीमारी से बचाव होता है. अर्जुन की छाल कैंसर को बढ़ने से रोकती है.

लखनऊ के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमैटिक प्लांट्स (CIMAP) में हुई रिसर्च से पता चला है कि अर्जुन के पेड़ की छाल में अर्जुनिक एसिड नाम का एक कंपाउंड होता है जिसमें कैंसर सेल्स को खत्म करने की क्षमता होती है. यह मुंह और ओवेरियन कैंसर के लिए फायदेमंद है. इस बारे में दूसरी स्टडीज के नतीजों से पता चलता है कि अर्जुन के पेड़ में कैसुरीनिन नाम का एक केमिकल कम्पोनेंट भी होता है, जो शरीर में कैंसर सेल्स को फैलने से रोकता है. अर्जुन की छाल ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने में खास तौर पर फायदेमंद है.

लखनऊ के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमैटिक प्लांट्स (CIMAP) में हुई रिसर्च से पता चला है कि अर्जुन के पेड़ की छाल में अर्जुनिक एसिड नाम का एक कंपाउंड होता है जिसमें कैंसर सेल्स को खत्म करने की क्षमता होती है. यह मुंह और ओवेरियन कैंसर के लिए फायदेमंद है. इस बारे में दूसरी स्टडीज के नतीजों से पता चलता है कि अर्जुन के पेड़ में कैसुरीनिन नाम का एक केमिकल कम्पोनेंट भी होता है, जो शरीर में कैंसर सेल्स को फैलने से रोकता है. अर्जुन की छाल ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने में खास तौर पर फायदेमंद है. डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद

अर्जुन की छाल डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी बहुत मददगार है. रेगुलर सेवन से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

अर्जुन की छाल डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी बहुत मददगार है. रेगुलर सेवन से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. मोटापा और वजन घटाने में मदद करता है

अर्जुन की छाल का काढ़ा पीने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, जिससे मोटापा नहीं होता है. इस छाल में मौजूद लिपिड फैट और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के गुण वजन घटाने में मददगार हो सकते हैं. अर्जुन की छाल हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है, जिससे इन्फेक्शन और सर्दी-खांसी जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है.

अर्जुन की छाल का काढ़ा पीने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, जिससे मोटापा नहीं होता है. इस छाल में मौजूद लिपिड फैट और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के गुण वजन घटाने में मददगार हो सकते हैं. अर्जुन की छाल हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है, जिससे इन्फेक्शन और सर्दी-खांसी जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है. मुंह के छालों को ठीक करता है

अर्जुन की छाल का काढ़ा पीने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है. इसके अलावा, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, यह मुंह के छालों को रोकने में मदद कर सकता है.

अर्जुन की छाल का काढ़ा पीने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है. इसके अलावा, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, यह मुंह के छालों को रोकने में मदद कर सकता है. कान के दर्द से राहत देता है

अर्जुन की छाल के एंटीमाइक्रोबियल गुण कान के दर्द और कान के इन्फेक्शन से राहत दिला सकते हैं. डॉ. पी.वी. रंगनायकुलु कहते हैं कि क्योंकि अर्जुन की छाल की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसे बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं खाना चाहिए.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)