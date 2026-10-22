हॉट फ्लैशेस के अलावा, पेरिमेनोपॉज के इन लक्षणों को सामान्य थकान समझने की न करें गलती
एस्ट्रोजन हार्मोन मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर के काम को सीधे प्रभावित करता है. इसलिए, इसके स्तर में उतार-चढ़ाव अक्सर 'ब्रेन फॉग' या कुछ खास शब्दों को...
Published : October 22, 2026 at 1:51 PM IST
पेरिमेनोपॉज, मेनोपॉज से पहले का ट्रांजिशनल पीरियड है, जिसके दौरान अंडाशय धीरे-धीरे एस्ट्रोजन का उत्पादन कम कर देते हैं. यह आमतौर पर 40 से 50 साल की उम्र के बीच शुरू होता है और मेनोपॉज तक चलता रहता है. मेनोपॉज तब माना जाता है जब किसी महिला को लगातार 12 महीनों तक पीरियड्स न आएं. यह चरण कुछ महीनों से लेकर कई सालों (आमतौर पर 4 से 8 साल) तक चल सकता है. हालांकि, पेरिमेनोपॉज आमतौर पर महिलाओं में 40 की उम्र के आसपास शुरू होता है, लेकिन कुछ महिलाओं में यह 30 के दशक के आखिर (35-39 साल की उम्र) में भी शुरू हो सकता है.
गुड़गांव सेक्टर-51स्थित बिरला फर्टिलिटी एंड IVF में फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. शिविका गुप्ता का कहना है कि भारत में मेनोपॉज की औसत उम्र आमतौर पर 46 से 50 साल के बीच होती है, जो पश्चिमी देशों की तुलना में लगभग 4 से 5 साल पहले आ जाती है. 'हॉट फ्लैशेस' (अचानक बहुत तेज गर्मी महसूस होना) के अलावा, मेनोपॉज और उससे पहले के चरण (पेरिमेनोपॉज) में कई अन्य लक्षण भी दिखाई देते हैं, जिन्हें अक्सर महिलाएं पहचान नहीं पातीं. इस खबर में, हॉट फ्लैशेस के अलावा कई ऐसे लक्षणों को जानें जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है...
नींद में खलल- पेरिमेनोपॉज के लक्षणों में बिना किसी साफ वजह के नींद में दिक्कत, ध्यान लगाने में मुश्किल, याददाश्त कमजोर होना, नई चिंता या मूड स्विंग होना, जोड़ों में दर्द और अकड़न, और स्किन और बालों के टेक्सचर में बदलाव शामिल हैं. महिलाएं अक्सर इन्हें स्ट्रेस, ज्यादा काम या नेचुरल उम्र बढ़ने की प्रक्रिया मानकर नजरअंदाज कर देती हैं, जिससे शरीर में हो रहे हार्मोनल बदलावों की पहचान करने में देरी हो जाती है. इन लक्षणों की खास बात यह है कि ये अक्सर एक साथ दिखाई देते हैं, एक निश्चित चक्र में आते हैं, और मासिक धर्म की अनियमितताओं के साथ जुड़े होते हैं, जो कि इस बात का सबसे स्पष्ट शुरुआती संकेत है कि शरीर में एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है.
याददाश्त और एकाग्रता से जुड़ी समस्या- एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों नींद को रेगुलेट करने में मदद करते हैं. इसलिए, जब उनके लेवल में उतार-चढ़ाव होता है, तो महिलाओं को सोने में मुश्किल हो सकती है, हल्की या बेचैन नींद आ सकती है, और हॉट फ्लैशेस न होने पर भी वे जल्दी जाग सकती हैं. एस्ट्रोजन हार्मोन मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर के काम को सीधे प्रभावित करता है. इसलिए, इसके स्तर में उतार-चढ़ाव अक्सर 'ब्रेन फॉग' या कुछ खास शब्दों को याद करने में कठिनाई जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं. पेरिमेनोपॉज या मेनोपॉज के दौरान, जब एस्ट्रोजन का स्तर घटता-बढ़ता है, तो महिलाओं को अक्सर याददाश्त और एकाग्रता से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. यह डिमेंशिया या अल्जाइमर की शुरुआती अवस्था का संकेत नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर हो रहे हार्मोनल बदलावों का असर है.
एंग्जायटी या मूड स्विंग की समस्या- मूड भी इसी तरह प्रभावित होता है. एस्ट्रोजन सेरोटोनिन और डोपामाइन पर असर डालता है, यही वजह है कि जो औरतें कभी एंग्जायटी में नहीं रही हैं, उनमें भी इस फेज के दौरान एंग्जायटी या मूड स्विंग हो सकते हैं. कई लोगों को सिर्फ साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए भेजा जाता है, हालांकि हार्मोनल साइड पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है. एस्ट्रोजन में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, इसलिए इसके कम होने से हाथ, घुटने और कूल्हे सख्त और ज़्यादा दर्दनाक हो सकते हैं.
क्या पीरियड्स रेगुलर होने पर भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं?
हां, इन लक्षणों के पीछे होने वाले हार्मोनल बदलाव, पीरियड्स के अनियमित होने से कई महीने या साल पहले ही शुरू हो सकते हैं. अगर 40 के दशक की किसी महिला को अचानक घबराहट या एंग्जायटी, नींद में परेशानी, या जोड़ों में अकड़न महसूस होती है, तो उसे हार्मोनल बदलावों की संभावना पर विचार करना चाहिए, भले ही उसके मासिक चक्र (पीरियड्स) में कोई बदलाव न आया हो.
यह थायरॉइड की समस्याओं या एनीमिया से किस तरह अलग है?
थायरॉइड विकारों में अक्सर थकान, बालों में बदलाव, वजन में उतार-चढ़ाव और मूड में बदलाव जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं. इसलिए, सही जांच (जिसमें थायरॉइड टेस्ट, कम्प्लीट ब्लड काउंट (CBC), आयरन स्टडीज और हार्मोनल असेसमेंट शामिल हों) बहुत जरूरी है. FSH और एस्ट्राडियोल जैसे हार्मोन टेस्ट, बीमारी का पता लगाने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, पेरिमेनोपॉज (रजोनिवृत्ति से पहले का चरण) के दौरान इन हार्मोन के स्तर में उतार-चढ़ाव आता रहता है, इसलिए सही आकलन के लिए उम्र, लक्षणों का पैटर्न और मासिक धर्म के इतिहास (मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री) जैसी बातों पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है.
क्या मददगार होता है, और मेडिकल इलाज कब जरूरी है?
रेगुलर सोने की आदतें, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शामिल हो, कम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट, और स्ट्रेस मैनेजमेंट एक अच्छा बेस देते हैं. मेडिकल इलाज तब जरूरी हो जाता है जब लक्षण रोजमर्रा के कामों, नींद, काम या रिश्तों पर असर डालने लगें, या जब किसी महिला को हड्डियों के कमजोर होने (बोन लॉस) या दिल की बीमारी का खतरा हो. व्यक्तिगत जोखिम के आकलन के बाद, हल्के से लेकर गंभीर लक्षणों को संभालने के लिए 'मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी' सबसे असरदार विकल्प मानी जाती है.
महिलाओं को सलाह तब लेनी चाहिए जब लक्षण उनकी जिंदगी की क्वालिटी पर असर डालते हैं या जब असली वजह साफ नहीं होती, न कि लक्षणों के गंभीर होने का इंतजार करना चाहिए.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)