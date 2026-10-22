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हॉट फ्लैशेस के अलावा, पेरिमेनोपॉज के इन लक्षणों को सामान्य थकान समझने की न करें गलती

हॉट फ्लैशेस के अलावा, पेरिमेनोपॉज के इन लक्षणों को सामान्य थकान समझने की न करें गलती ( GETTY IMAGES )

पेरिमेनोपॉज, मेनोपॉज से पहले का ट्रांजिशनल पीरियड है, जिसके दौरान अंडाशय धीरे-धीरे एस्ट्रोजन का उत्पादन कम कर देते हैं. यह आमतौर पर 40 से 50 साल की उम्र के बीच शुरू होता है और मेनोपॉज तक चलता रहता है. मेनोपॉज तब माना जाता है जब किसी महिला को लगातार 12 महीनों तक पीरियड्स न आएं. यह चरण कुछ महीनों से लेकर कई सालों (आमतौर पर 4 से 8 साल) तक चल सकता है. हालांकि, पेरिमेनोपॉज आमतौर पर महिलाओं में 40 की उम्र के आसपास शुरू होता है, लेकिन कुछ महिलाओं में यह 30 के दशक के आखिर (35-39 साल की उम्र) में भी शुरू हो सकता है.

गुड़गांव सेक्टर-51स्थित बिरला फर्टिलिटी एंड IVF में फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. शिविका गुप्ता का कहना है कि भारत में मेनोपॉज की औसत उम्र आमतौर पर 46 से 50 साल के बीच होती है, जो पश्चिमी देशों की तुलना में लगभग 4 से 5 साल पहले आ जाती है. 'हॉट फ्लैशेस' (अचानक बहुत तेज गर्मी महसूस होना) के अलावा, मेनोपॉज और उससे पहले के चरण (पेरिमेनोपॉज) में कई अन्य लक्षण भी दिखाई देते हैं, जिन्हें अक्सर महिलाएं पहचान नहीं पातीं. इस खबर में, हॉट फ्लैशेस के अलावा कई ऐसे लक्षणों को जानें जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है...