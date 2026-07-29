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हेपेटाइटिस का कोई भी प्रकार लिवर के लिए बेहद खतरनाक, इसके छिपे हुए लक्षणों और मानसून के मौसम में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानें

हेपेटाइटिस वायरस लिवर के मुख्य दुश्मन हैं. इसके पांच प्रकार होते हैं: A, B, C, D और E. हेपेटाइटिस A और E का संक्रमण आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है और इससे अक्सर हल्का पीलिया (जॉन्डिस) ही होता है. हालांकि, B और C वायरस खतरनाक होते हैं. हर साल दुनिया भर में 30 लाख लोग हेपेटाइटिस B या C की चपेट में आते हैं और 11 लाख लोगों की मौत हो जाती है. चिंता की बात यह है कि हेपेटाइटिस से संक्रमित 70 प्रतिशत लोगों को अपनी बीमारी के बारे में पता ही नहीं होता, अक्सर बीमारी का पता तब चलता है जब वह काफी बढ़ चुकी होती है.

मानसून के मौसम में हेपेटाइटिस वायरस का खतरा बढ़ जाता है. इस दौरान दूषित पानी और खाने-पीने की चीजों से हेपेटाइटिस A और E का खतरा काफी बढ़ जाता है, और ये दोनों ही लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं. बारिश के मौसम में जल-जमाव और साफ-सफाई की कमी के कारण ये संक्रमण तेजी से फैलते हैं. आइए, इस खबर में हेपेटाइटिस वायरस के अलग-अलग प्रकारों और उनके लक्षणों के बारे में विस्तार से जानें...

हेपेटाइटिस का कोई भी प्रकार लिवर के लिए बेहद खतरनाक (GETTY IMAGES)

हेपेटाइटिस A: इसके लक्षणों में बुखार, कमजोरी, भूख न लगना, डायरिया, जी मिचलाना, पेट खराब होना, गहरे रंग का यूरिन और स्किन और आंखों का पीला पड़ना शामिल हैं. कुछ लोगों में, इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है. जो लोग गंदी जगहों पर रहते हैं, जिनके पास साफ पानी नहीं है, इन्फेक्टेड लोगों के साथ रहते हैं, या जो पुरुषों के साथ सेक्स करते हैं, उन्हें इसका खतरा ज्यादा होता है.

हेपेटाइटिस B: शुरुआत में, संक्रमित लोगों में कोई खास लक्षण नहीं दिख सकते हैं. कुछ लोगों को आंखें और त्वचा पीली पड़ना, हल्का बुखार, थकान, जी मिचलाना, पेट दर्द और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. शुरुआती दौर में आमतौर पर ज्यादा दवा की जरूरत नहीं होती, अगर कोई दूसरी जटिलता न हो, तो सही खान-पान और भरपूर आराम ही काफी होता है. जिन मरीजों को उल्टी, बहुत ज्यादा कमजोरी या भूख न लगने की समस्या होती है, उन्हें नसों के जरिए तरल पदार्थ (IV फ्लूइड्स) देने की जरूरत पड़ सकती है. 99.5 फीसदी मामलों में, यह स्थिति बिना किसी जटिलता के ठीक हो जाती है और लगभग 90 फीसदी लोगों में वायरस अपने आप खत्म हो जाता है. हालांकि, कुछ लोगों में यह लंबे समय तक रहने वाली (क्रोनिक) बीमारी का रूप ले सकता है. अगर संक्रमण छह महीने से ज्यादा समय तक बना रहता है, तो इसे क्रोनिक हेपेटाइटिस B माना जाता है. जब वायरस निष्क्रिय (इनएक्टिव) होता है, तो कोई लक्षण नहीं दिखते, फिर भी दूसरों में इसके फैलने का खतरा बना रहता है.