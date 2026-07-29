हेपेटाइटिस का कोई भी प्रकार लिवर के लिए बेहद खतरनाक, इसके छिपे हुए लक्षणों और मानसून के मौसम में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानें
लिवर शरीर का एक बहुत जरूरी अंग है. हेपेटाइटिस वायरस इसका सबसे बड़ा दुश्मन है. इस बीमारी से संक्रमित हर 100 में से 70 लोगों...
Published : July 29, 2026 at 4:00 PM IST
हेपेटाइटिस वायरस लिवर के मुख्य दुश्मन हैं. इसके पांच प्रकार होते हैं: A, B, C, D और E. हेपेटाइटिस A और E का संक्रमण आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है और इससे अक्सर हल्का पीलिया (जॉन्डिस) ही होता है. हालांकि, B और C वायरस खतरनाक होते हैं. हर साल दुनिया भर में 30 लाख लोग हेपेटाइटिस B या C की चपेट में आते हैं और 11 लाख लोगों की मौत हो जाती है. चिंता की बात यह है कि हेपेटाइटिस से संक्रमित 70 प्रतिशत लोगों को अपनी बीमारी के बारे में पता ही नहीं होता, अक्सर बीमारी का पता तब चलता है जब वह काफी बढ़ चुकी होती है.
मानसून के मौसम में हेपेटाइटिस वायरस का खतरा बढ़ जाता है. इस दौरान दूषित पानी और खाने-पीने की चीजों से हेपेटाइटिस A और E का खतरा काफी बढ़ जाता है, और ये दोनों ही लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं. बारिश के मौसम में जल-जमाव और साफ-सफाई की कमी के कारण ये संक्रमण तेजी से फैलते हैं. आइए, इस खबर में हेपेटाइटिस वायरस के अलग-अलग प्रकारों और उनके लक्षणों के बारे में विस्तार से जानें...
हेपेटाइटिस A: इसके लक्षणों में बुखार, कमजोरी, भूख न लगना, डायरिया, जी मिचलाना, पेट खराब होना, गहरे रंग का यूरिन और स्किन और आंखों का पीला पड़ना शामिल हैं. कुछ लोगों में, इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है. जो लोग गंदी जगहों पर रहते हैं, जिनके पास साफ पानी नहीं है, इन्फेक्टेड लोगों के साथ रहते हैं, या जो पुरुषों के साथ सेक्स करते हैं, उन्हें इसका खतरा ज्यादा होता है.
हेपेटाइटिस B: शुरुआत में, संक्रमित लोगों में कोई खास लक्षण नहीं दिख सकते हैं. कुछ लोगों को आंखें और त्वचा पीली पड़ना, हल्का बुखार, थकान, जी मिचलाना, पेट दर्द और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. शुरुआती दौर में आमतौर पर ज्यादा दवा की जरूरत नहीं होती, अगर कोई दूसरी जटिलता न हो, तो सही खान-पान और भरपूर आराम ही काफी होता है. जिन मरीजों को उल्टी, बहुत ज्यादा कमजोरी या भूख न लगने की समस्या होती है, उन्हें नसों के जरिए तरल पदार्थ (IV फ्लूइड्स) देने की जरूरत पड़ सकती है. 99.5 फीसदी मामलों में, यह स्थिति बिना किसी जटिलता के ठीक हो जाती है और लगभग 90 फीसदी लोगों में वायरस अपने आप खत्म हो जाता है. हालांकि, कुछ लोगों में यह लंबे समय तक रहने वाली (क्रोनिक) बीमारी का रूप ले सकता है. अगर संक्रमण छह महीने से ज्यादा समय तक बना रहता है, तो इसे क्रोनिक हेपेटाइटिस B माना जाता है. जब वायरस निष्क्रिय (इनएक्टिव) होता है, तो कोई लक्षण नहीं दिखते, फिर भी दूसरों में इसके फैलने का खतरा बना रहता है.
हेपेटाइटिस C: शुरुआती स्टेज में कोई लक्षण नहीं दिखते. हेपेटाइटिस B की तरह, इसमें फ्लू जैसे लक्षण, थकान, जी मिचलाना, पीलिया, जोड़ों में दर्द, चिंता, पेट दर्द और भूख न लगना जैसे लक्षण दिख सकते हैं. कई लोगों में, यह एक क्रोनिक इन्फेक्शन बन सकता है. कुछ लोगों को पांच साल के अंदर लिवर से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जबकि दूसरों को लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियां होने में 20 साल से ज्यादा लग सकते हैं. अगर हेपेटाइटिस C के साथ हेपेटाइटिस B, शराब पीना या मोटापा भी हो तो यह स्थिति और तेजी से बढ़ सकती है. क्रोनिक इन्फेक्शन के मामलों में, लिवर के काम करने के तरीके का पता लगाने और खास तरह के वायरस की पहचान करने के लिए टेस्ट जरूरी होते हैं. इलाज वायरल टाइप पर निर्भर करता है.
हेपेटाइटिस D: यह हेपेटाइटिस B वायरस की मौजूदगी में होता है. अक्सर, दोनों संक्रमण एक साथ होते हैं। ज़्यादातर लोग इससे पूरी तरह ठीक हो जाते हैं. यह मुख्य रूप से बच्चे के जन्म के समय मां से बच्चे में फैलता है. हेपेटाइटिस B की तरह ही, यह संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने, शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने और सुई साझा करने से फैलता है.
हेपेटाइटिस E: यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित पानी के संपर्क में आने से फैलता है. शुरुआत में, लक्षणों में हल्का बुखार, भूख न लगना, जी मिचलाना और उल्टी शामिल हैं. कुछ लोगों को पेट दर्द, खुजली, रैशेज और जोड़ों में दर्द भी हो सकता है. धीरे-धीरे, त्वचा, आंखें और पेशाब का रंग हरापन लिए हुए हो जाता है. मल सफेद हो जाता है. लिवर में हल्की सूजन हो सकती है. हेपेटाइटिस E का संक्रमण आमतौर पर 2-6 हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाता है. बहुत कम मामलों में, यह गंभीर हो सकता है.
बचाव बहुत जरूरी है
- खराब खाने और पानी से बचने से हेपेटाइटिस A और E से बचने में मदद मिल सकती है.
- हेपेटाइटिस B वायरस खून और शरीर के फ्लूइड से फैलता है. इसलिए, बिना सुरक्षा के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बचना चाहिए. ऐसी सुई, सिरिंज, ब्लेड या टूथब्रश का इस्तेमाल न करें जो दूसरों ने इस्तेमाल किए हों. हेपेटाइटिस B के लिए वैक्सीन मौजूद है, और यह बचाव का सबसे अच्छा तरीका है.
- हेपेटाइटिस C ज्यादातर खून से फैलता है. इसलिए, खून चढ़ाते समय सावधानी बरतनी चाहिए. दूसरों के ब्लेड या टूथब्रश का इस्तेमाल न करें. ऐसी सुई या औजार का इस्तेमाल खुद पर न करें जो किसी दूसरे व्यक्ति पर टैटू बनवाने, कान छिदवाने या शरीर में दूसरी पियर्सिंग के लिए इस्तेमाल किए गए हों.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल व स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स की सिफारिशों के आधार पर दे रहे हैं. इनका पालन करने से पहले अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)