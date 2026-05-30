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ओडिशा के मेडिकल कॉलेजों में एडवांस्ड फंगल डायग्नोस्टिक्स की है कमी, अध्ययन में हुआ खुलासा

ओडिशा के मेडिकल कॉलेजों में फंगल डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी कमियों की पहचान करने के बाद, शोधकर्ताओं ने तत्काल निवेश की मांग की है...

Alarming gaps in fungal disease diagnostic infrastructure across Odisha medical colleges: Study
ओडिशा के मेडिकल कॉलेजों में एडवांस्ड फंगल डायग्नोस्टिक्स की है कमी, अध्ययन में हुआ खुलासा ((IANS))
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By ETV Bharat Health Team

Published : May 30, 2026 at 7:53 PM IST

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हाल ही में हुई एक स्टडी में ओडिशा के मेडिकल कॉलेजों में फंगल बीमारियों के डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी कमियों का पता चला है. जो भारत में तेजी से बढ़ते रोग भार के बावजूद जानलेवा फंगल संक्रमणों से निपटने के लिए राज्य की सीमित तैयारियों को उजागर करता है. इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित इस अध्ययन में सितंबर 2024 में ओडिशा के सभी 21 मेडिकल कॉलेजों की माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशालाओं का मूल्यांकन किया गया और नतीजों की तुलना बड़े भारतीय और एशियाई क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स से की गई. रिसर्चर्स ने पाया कि 90.5 परसेंट इंस्टीट्यूशन्स में इंडिपेंडेंट माइकोलॉजी लैबोरेटरी सेक्शन थे, वहीं किसी में भी फुल-टाइम डेडिकेटेड माइकोलॉजी फैकल्टी या टेक्निकल स्टाफ नहीं थे, जो इस क्षेत्र में एक बड़ी कमी है जिसके लिए एक्सपर्टीज की जरूरत होती है.

ये नतीजे फंगल बीमारियों को लेकर दुनिया भर में बढ़ती चिंता के बीच आए हैं, जिसे तेजी से एक बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौती के तौर पर पहचाना जा रहा है. दुनिया भर में, इनवेसिव फंगल इन्फेक्शन के हर साल लगभग 65 लाख मामले और लगभग 38 लाख मौतें होने का अनुमान है. अकेले भारत में ही कैंडिडा, एस्परजिलस, म्यूकोरेल्स और क्रिप्टोकोकस प्रजातियों जैसे पैथोजन्स की वजह से हर साल गंभीर फंगल इन्फेक्शन के लगभग 57 मिलियन मामले सामने आते हैं. शोधकर्ताओं ने कहा कि ओडिशा के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में, हेल्थकेयर तक अलग-अलग पहुंच की वजह से समय पर डायग्नोसिस और इलाज में गंभीर चुनौतियां आती हैं, जिससे यह खास तौर पर मुश्किल हो जाता है.

निदान क्षमता में कमियां
ETV Bharat से बात करते हुए, मुख्य शोधकर्ता विनय कुमार हल्लूर ने बताया कि इस सर्वे ने पूरे राज्य में माइकोलॉजी डायग्नोस्टिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए अहम मौकों को उजागर किया है. उन्होंने कहा कि हमारे सर्वे ने पूरे ओडिशा में माइकोलॉजी डायग्नोस्टिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए अहम मौकों पर रोशनी डाली है. हमने पाया कि 57.1 प्रतिशत संस्थान अभी माइकोलॉजी सैंपल के लिए पार्ट-टाइम स्टाफ पर निर्भर हैं, और ज्यादातर सेंटर हर हफ्ते 50 से भी कम फंगल सैंपल की जांच करते हैं, यह आंकड़ा शायद फंगल बीमारियों की जरूरत की कमी के बजाय, उनकी पहचान न हो पाने की समस्या को दिखाता है. 85.7 प्रतिशत लैबोरेटरी में बुनियादी माइक्रोस्कोप उपलब्ध थे, और 66.7 प्रतिशत में फंगल कल्चर की सुविधाएं मौजूद थीं, जो आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं.

हालांकि, हल्लूर ने बताया कि MALDI-TOF, मॉलिक्यूलर सीक्वेंसिंग और RT-PCR जैसी आधुनिक तकनीकें (जो केवल 19 प्रतिशत केंद्रों में उपलब्ध हैं) ज्यादातर संस्थानों की पहुंच से बाहर हैं. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे में लक्षित निवेश के जरिए इन कमियों को दूर करने से मरीजों के इलाज के नतीजों में काफी सुधार होगा और राज्य को फंगस से होने वाले नए खतरों से निपटने के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी.

हालांकि ओडिशा की 85.7 प्रतिशत प्रयोगशालाओं में बुनियादी माइक्रोस्कोपी सुविधाएं उपलब्ध थीं, और 66.7 प्रतिशत में फंगल कल्चर सेवाएं, फिर भी आधुनिक जांच तकनीकें ज्यादातर उपलब्ध नहीं थीं. किसी भी मेडिकल कॉलेज में MALDI-TOF मास स्पेक्ट्रोमेट्री, फंगल सीक्वेंसिंग सुविधाएं, या आधुनिक मॉलिक्यूलर जाँच प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं थे. अध्ययन में पाया गया कि ओडिशा में कई महत्वपूर्ण फंगल निदान परीक्षण लगभग न के बराबर उपलब्ध हैं. सर्वेक्षण में शामिल किसी भी संस्थान में बीटा-डी-ग्लूकन परीक्षण, हिस्टोप्लाज्मा एंटीजन परीक्षण या चिकित्सीय दवा निगरानी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं.

गैलेक्टोमैनन टेस्ट (जिसे इनवेसिव एस्परजिलोसिस के निदान के लिए जरूरी माना जाता है) सिर्फ दो मेडिकल कॉलेजों में किया गया, जबकि क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट सिर्फ़ तीन केंद्रों पर उपलब्ध था. गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियां भी कमजोर पाई ग. सिर्फ एक संस्थान ने नियमित रूप से बाहरी गुणवत्ता आश्वासन योजनाओं (EQAS) में भाग लिया, और मेडिकल माइकोलॉजी में कर्मचारियों का नियमित प्रशिक्षण सिर्फ 4.8 प्रतिशत संस्थानों में आयोजित किया गया.

ओडिशा ट्रेल्स राष्ट्रीय, एशियाई बेंचमार्क
हल्लूर ने बताया कि राष्ट्रीय और एशियाई मानकों के आधार पर, ओडिशा मूल्यांकन किए गए 24 प्रमुख डायग्नोस्टिक संकेतकों में से 13 में पीछे है. पिछले कई देशों के एशियाई सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, भारत की सभी प्रयोगशालाओं में से 55.8 प्रतिशत में स्वतंत्र माइकोलॉजी अनुभाग थे, जबकि ओडिशा में यह आंकड़ा 90.5 प्रतिशत था.

उन्होंने बताया कि भारत की 94.2 प्रतिशत प्रयोगशालाओं में कल्चर की सुविधा उपलब्ध थी, जबकि ओडिशा में यह आंकड़ा 66.7 प्रतिशत था. एंटीफंगल संवेदनशीलता परीक्षण (AFST) (जो एंटीफंगल दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता निर्धारित करने में मदद करता है) भारत भर के 73.1 प्रतिशत केंद्रों में उपलब्ध था, लेकिन ओडिशा में यह बहुत ही सीमित था.

भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई इंडिकेटर्स में, जिनमें बायोसेफ्टी हुड की उपलब्धता, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी और EQAS में भागीदारी शामिल है, पूरे एशिया के औसत से बेहतर प्रदर्शन किया. हालांकि, एडवांस्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स के क्षेत्र में, देश एशियाई मानकों से काफी पीछे रहा. पूरे एशिया में 12.3 प्रतिशत की तुलना में, भारत की केवल 5 प्रतिशत लैब्स में MALDI-TOF टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी. भारत के केवल 9.9 प्रतिशत सेंटर्स में सीक्वेंसिंग की सुविधाएं मौजूद थीं, जबकि पूरे एशिया में यह आंकड़ा 16.9 प्रतिशत था. भारत की केवल 3.8 प्रतिशत लैब्स में बीटा-D-ग्लूकन टेस्टिंग उपलब्ध थी, जबकि पूरे एशियाई क्षेत्र में यह 10 प्रतिशत थी.

तत्काल निवेश की अपील
भारत की केवल 12.5 प्रतिशत प्रयोगशालाओं में ही PCR-आधारित फंगल डायग्नोस्टिक्स की सुविधाएं उपलब्ध थीं, जबकि पूरे देश में केवल 5.8 प्रतिशत केंद्रों में ही थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की सुविधाएं मौजूद थीं. शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि भारत का फंगल डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फंगल बीमारियों की बढ़ती घटनाओं (जिनमें दवा-प्रतिरोधी Candida auris इंफेक्शन और Trichophyton indotineae से जुड़े, इलाज में मुश्किल डर्मेटोफाइट संक्रमण शामिल हैं) के साथ तालमेल बिठाने में नाकाम रहा है.

स्टडी में ओडिशा में क्लिनिकल इंटीग्रेशन और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में कमियों को भी सामने लाया गया है. केवल 28.6 प्रतिशत केंद्रों ने इलाज करने वाले डॉक्टरों के साथ क्लिनिकल राउंड में हिस्सा लिया, जबकि फंगल संक्रमण के फैलने की निगरानी में केवल 14.3 प्रतिशत केंद्र ही शामिल थे. शोध गतिविधियां भी सीमित थीं, केवल चार संस्थान ही फंगल-संबंधी शोध कर रहे थे और वह भी मुख्य रूप से पोस्टग्रेजुएट शोध-पत्रों के माध्यम से.

शोधकर्ताओं ने ओडिशा और भारत के बाकी हिस्सों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों, आधुनिक प्रयोगशाला इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों में तत्काल निवेश करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि फंगल डायग्नोस्टिक क्षमता को मजबूत बनाना, बीमारी का जल्द पता लगाने, इलाज के नतीजों को बेहतर बनाने और फंगल बीमारियों के भविष्य में फैलने की स्थिति से निपटने की तैयारी को बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी होगा.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.

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