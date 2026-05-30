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ओडिशा के मेडिकल कॉलेजों में एडवांस्ड फंगल डायग्नोस्टिक्स की है कमी, अध्ययन में हुआ खुलासा

हाल ही में हुई एक स्टडी में ओडिशा के मेडिकल कॉलेजों में फंगल बीमारियों के डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी कमियों का पता चला है. जो भारत में तेजी से बढ़ते रोग भार के बावजूद जानलेवा फंगल संक्रमणों से निपटने के लिए राज्य की सीमित तैयारियों को उजागर करता है. इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित इस अध्ययन में सितंबर 2024 में ओडिशा के सभी 21 मेडिकल कॉलेजों की माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशालाओं का मूल्यांकन किया गया और नतीजों की तुलना बड़े भारतीय और एशियाई क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स से की गई. रिसर्चर्स ने पाया कि 90.5 परसेंट इंस्टीट्यूशन्स में इंडिपेंडेंट माइकोलॉजी लैबोरेटरी सेक्शन थे, वहीं किसी में भी फुल-टाइम डेडिकेटेड माइकोलॉजी फैकल्टी या टेक्निकल स्टाफ नहीं थे, जो इस क्षेत्र में एक बड़ी कमी है जिसके लिए एक्सपर्टीज की जरूरत होती है.

ये नतीजे फंगल बीमारियों को लेकर दुनिया भर में बढ़ती चिंता के बीच आए हैं, जिसे तेजी से एक बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौती के तौर पर पहचाना जा रहा है. दुनिया भर में, इनवेसिव फंगल इन्फेक्शन के हर साल लगभग 65 लाख मामले और लगभग 38 लाख मौतें होने का अनुमान है. अकेले भारत में ही कैंडिडा, एस्परजिलस, म्यूकोरेल्स और क्रिप्टोकोकस प्रजातियों जैसे पैथोजन्स की वजह से हर साल गंभीर फंगल इन्फेक्शन के लगभग 57 मिलियन मामले सामने आते हैं. शोधकर्ताओं ने कहा कि ओडिशा के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में, हेल्थकेयर तक अलग-अलग पहुंच की वजह से समय पर डायग्नोसिस और इलाज में गंभीर चुनौतियां आती हैं, जिससे यह खास तौर पर मुश्किल हो जाता है.

निदान क्षमता में कमियां

ETV Bharat से बात करते हुए, मुख्य शोधकर्ता विनय कुमार हल्लूर ने बताया कि इस सर्वे ने पूरे राज्य में माइकोलॉजी डायग्नोस्टिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए अहम मौकों को उजागर किया है. उन्होंने कहा कि हमारे सर्वे ने पूरे ओडिशा में माइकोलॉजी डायग्नोस्टिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए अहम मौकों पर रोशनी डाली है. हमने पाया कि 57.1 प्रतिशत संस्थान अभी माइकोलॉजी सैंपल के लिए पार्ट-टाइम स्टाफ पर निर्भर हैं, और ज्यादातर सेंटर हर हफ्ते 50 से भी कम फंगल सैंपल की जांच करते हैं, यह आंकड़ा शायद फंगल बीमारियों की जरूरत की कमी के बजाय, उनकी पहचान न हो पाने की समस्या को दिखाता है. 85.7 प्रतिशत लैबोरेटरी में बुनियादी माइक्रोस्कोप उपलब्ध थे, और 66.7 प्रतिशत में फंगल कल्चर की सुविधाएं मौजूद थीं, जो आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं.

हालांकि, हल्लूर ने बताया कि MALDI-TOF, मॉलिक्यूलर सीक्वेंसिंग और RT-PCR जैसी आधुनिक तकनीकें (जो केवल 19 प्रतिशत केंद्रों में उपलब्ध हैं) ज्यादातर संस्थानों की पहुंच से बाहर हैं. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे में लक्षित निवेश के जरिए इन कमियों को दूर करने से मरीजों के इलाज के नतीजों में काफी सुधार होगा और राज्य को फंगस से होने वाले नए खतरों से निपटने के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी.

हालांकि ओडिशा की 85.7 प्रतिशत प्रयोगशालाओं में बुनियादी माइक्रोस्कोपी सुविधाएं उपलब्ध थीं, और 66.7 प्रतिशत में फंगल कल्चर सेवाएं, फिर भी आधुनिक जांच तकनीकें ज्यादातर उपलब्ध नहीं थीं. किसी भी मेडिकल कॉलेज में MALDI-TOF मास स्पेक्ट्रोमेट्री, फंगल सीक्वेंसिंग सुविधाएं, या आधुनिक मॉलिक्यूलर जाँच प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं थे. अध्ययन में पाया गया कि ओडिशा में कई महत्वपूर्ण फंगल निदान परीक्षण लगभग न के बराबर उपलब्ध हैं. सर्वेक्षण में शामिल किसी भी संस्थान में बीटा-डी-ग्लूकन परीक्षण, हिस्टोप्लाज्मा एंटीजन परीक्षण या चिकित्सीय दवा निगरानी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं.

गैलेक्टोमैनन टेस्ट (जिसे इनवेसिव एस्परजिलोसिस के निदान के लिए जरूरी माना जाता है) सिर्फ दो मेडिकल कॉलेजों में किया गया, जबकि क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट सिर्फ़ तीन केंद्रों पर उपलब्ध था. गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियां भी कमजोर पाई ग. सिर्फ एक संस्थान ने नियमित रूप से बाहरी गुणवत्ता आश्वासन योजनाओं (EQAS) में भाग लिया, और मेडिकल माइकोलॉजी में कर्मचारियों का नियमित प्रशिक्षण सिर्फ 4.8 प्रतिशत संस्थानों में आयोजित किया गया.

ओडिशा ट्रेल्स राष्ट्रीय, एशियाई बेंचमार्क

हल्लूर ने बताया कि राष्ट्रीय और एशियाई मानकों के आधार पर, ओडिशा मूल्यांकन किए गए 24 प्रमुख डायग्नोस्टिक संकेतकों में से 13 में पीछे है. पिछले कई देशों के एशियाई सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, भारत की सभी प्रयोगशालाओं में से 55.8 प्रतिशत में स्वतंत्र माइकोलॉजी अनुभाग थे, जबकि ओडिशा में यह आंकड़ा 90.5 प्रतिशत था.