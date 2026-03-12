ETV Bharat / health

मेनोपॉज के बाद महिलाओं में बाद बढ़ जाता है इन 3 तरह के कैंसर का खतरा, जानिए कैसे?

सर्वाइकल कैंसर: विशेषज्ञों का मानना ​​है कि मेनोपॉज़ के बाद सर्वाइकल कैंसर ज्यादा आम हो जाता है. यह विशेष रूप से उन महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है जिनका वजन ज्यादा है या जो डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन के अनुसार, जल्दी मेनोपॉज (45 साल की उम्र से पहले होना) सर्वाइकल, ओवेरियन और यूटेराइन कैंसर के जोखिम को काफी हद तक बढ़ा देता है.

ब्रेस्ट कैंसर: यह मेनोपॉज के बाद की महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर है. विशेषज्ञों का कहना है कि पारिवारिक इतिहास, मोटापा, शराब का सेवन और सुस्त जीवनशैली जैसे कारक इसके होने का जोखिम बढ़ा देते हैं.

मेनोपॉज़ के लक्षणों में हॉट फ्लैशेस (अचानक गर्मी का एहसास), रात में पसीना आना, अनियमित पीरियड्स, योनि में सूखापन, नींद में दिक्कत, मूड में बदलाव और याददाश्त से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं. इसके अलावा, हार्मोनल बदलावों के कारण हड्डियों का घनत्व कम हो सकता है और कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है. साथ ही, मेनोपॉज के बाद कैंसर होने का खतरा भी रहता है. आइए, उन विभिन्न प्रकार के कैंसर के बारे में जानें जो मेनोपॉज के दौरान हो सकते हैं...

मेनोपॉज हर महिला के जीवन का एक नेचुरल फेज है. विशेषज्ञों का कहना है कि मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं में होता है. शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर में कमी के कारण मासिक धर्म बंद हो जाता है. इस प्रक्रिया को मेनोपॉज के नाम से जाना जाता है.

आंत का कैंसर: उम्र बढ़ने के साथ आंत के कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है. इसी वजह से, विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि बुजुर्गों के लिए नियमित रूप से अपनी जांच करवाना बहुत जरूरी है.

जीवनशैली से जुड़े फैक्टर्स: विशेषज्ञों का कहना है कि मेनोपॉज (रजोनिवृत्ति) के बाद वजन बढ़ने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर के फैटी टिशूज (फैटी टिश्यू) में एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है. इसलिए, ताजे फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी जाती है. कैंसर के खतरे को कम करने में मदद के लिए नियमित व्यायाम करने की भी सलाह दी जाती है. इसके अलावा, शराब का सेवन सीमित करना और स्मोकिंग छोड़ना भी कैंसर होने की संभावना को कम करने में सहायक भूमिका निभाते हैं.

स्क्रीनिंग और चेतावनी के संकेत: विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रेस्ट और आंत के कैंसर की स्क्रीनिंग से कई जानें बचाई जा सकती हैं. इसी तरह, शरीर में दिखने वाले चेतावनी के संकेतों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर आपको मेनोपॉज के बाद योनि से असामान्य रक्तस्राव, पेट फूलना (खाने-पीने की आदतों में कोई बदलाव न होने के बावजूद), लगातार अपच, या अचानक वजन बढ़ना या कम होना जैसे लक्षण दिखाई दें, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

अपनी सेहत पर कंट्रोल रखना: विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि परिवार में कैंसर का इतिहास होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको भी कैंसर होगा. महिलाएं अपनी शारीरिक सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ाकर, स्वस्थ आदतें अपनाकर और अपने डॉक्टर से सलाह लेकर कैंसर के खतरा को कम कर सकती हैं.

