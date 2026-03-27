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COVID-19 के बाद अब इस खतरनाक बीमारी ने दस्तक, आखिर है क्या "White Plague"? संक्रमित लोगों की लगातार बढ़ती संख्या

व्हाइट प्लेग US में फिर से खतरनाक तरीके से फैल रहा है. यह पुराना बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो मुख्य रूप से फेफड़ों पर असर डालता है...

After COVID-19, another dangerous disease has now struck but what exactly is the "White Plague"?
COVID-19 के बाद अब इस खतरनाक बीमारी ने दस्तक, आखिर है क्या "White Plague"? संक्रमित लोगों की लगातार बढ़ती संख्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : March 27, 2026 at 5:40 PM IST

7 Min Read
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वैज्ञानिक भाषा में, जिसे आज हम TB (तपेदिक) कहते हैं, उसे सदियों पहले "व्हाइट प्लेग" के नाम से जाना जाता था. इसे यह नाम इसलिए मिला, क्योंकि इस बीमारी से पीड़ित लोग बेहद पीले और कमजोर पड़ जाते थे. व्हाइट प्लेग एक संक्रामक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है. मेडिकल क्षेत्र में हुई तरक्की के बावजूद, TB दुनिया की सबसे जानलेवा संक्रामक बीमारियों में से एक बनी हुई है. अब, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह बीमारी एक बार फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के 25 से ज्यादा राज्यों में तेजी से फैल रही है. अकेले न्यूयॉर्क शहर में ही, लगभग 1,000 मामले सामने आए हैं. वैज्ञानिकों का दावा है कि लंबे समय में होने वाली मौतों के मामले में, यह बीमारी COVID-19 को भी पीछे छोड़ सकती है. यह वही बीमारी है, जिसने 18वीं और 19वीं सदी के दौरान यूरोप और अमेरिका की आबादी के एक बड़े हिस्से को खत्म कर दिया था. आइए इस खबर के माध्यम से आसान शब्दों में समझते हैं कि "व्हाइट प्लेग" आखिर है क्या, और यह नया खतरा असल में कितना गंभीर है...

व्हाइट प्लेग क्या है?
"व्हाइट प्लेग" कोई नई बीमारी नहीं है. आज इसे TB (तपेदिक) के नाम से जाना जाता है. TB हवा से फैलने वाली बीमारी है, यह एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो हवा के जरिए फैलती है. जब फेफड़ों की TB से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है या बोलता है, तो उसके मुंह या नाक से बैक्टीरिया वाले बहुत छोटे कण हवा में फैल जाते हैं. कोई भी व्यक्ति इन संक्रामक कणों को सांस के साथ अंदर लेकर TB से संक्रमित हो सकता है.

TB इन्फेक्शन के बाद हर व्यक्ति तुरंत बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि बैक्टीरिया शरीर में इनएक्टिव रह सकते हैं. यह दो तरह की स्थिति पैदा करता है: 'लेटेंट टीबी' (सुप्त), जिसमें कोई लक्षण नहीं होते और यह संक्रामक नहीं होता, और 'एक्टिव टीबी' (सक्रिय), जो संक्रामक है, लक्षण दिखाता है, और फेफड़ों को प्रभावित करता है. एक्टिव TB के आम लक्षणों में लगातार खांसी, सीने में दर्द, खांसी के साथ खून या बलगम आना, बुखार, रात में पसीना आना, वजन कम होना और थकान शामिल हैं. कुछ खास समूह के लोग दूसरों की तुलना में इस बीमारी की चपेट में ज्यादा आते हैं (जैसे कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग, डायबिटीज या HIV/AIDS से पीड़ित लोग, और बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों पर रहने वाले लोग आदि.)

अमेरिका में मामले क्यों बढ़ रहे हैं?
US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, TB दुनिया की सबसे जानलेवा संक्रामक बीमारियों में से एक है, जो लंबे समय तक मौत के मामले में कोविड-19 से भी आगे निकल गई है. आज यह पुरानी बीमारी अमेरिका में खतरनाक तरीके से फैल रही है. अमेरिका में TB के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है. अकेले न्यूयॉर्क में ही करीब 1,000 मामले सामने आए हैं, जिससे हेल्थ अधिकारी अलर्ट हो गए हैं. साइंटिस्ट्स का मानना ​​है कि कोविड-19 महामारी के दौरान स्क्रीनिंग और इलाज की कमी के कारण TB के मामले 'तेजी से' बढ़ रहे हैं. सबसे बड़ी चिंता मल्टी-ड्रग रेजिस्टेंट TB (MDR-TB) है, जिस पर आम एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता है.

25 मार्च 2026 की न्यूयॉर्क पोस्ट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, यूनाइटेड स्टेट्स में ट्यूबरक्लोसिस (TB), जिसे ऐतिहासिक रूप से 'व्हाइट प्लेग' के नाम से जाना जाता है, फिर से बढ़ रहा है. हालांकि US में नेशनल रेट अभी भी दुनिया भर में सबसे कम रेट में से एक है, लेकिन 2020 से रिपोर्ट किए गए मामलों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हुई है. यह बढ़ोतरी पिछले तीन दशकों (लगभग 30 साल) से मामलों में लगातार गिरावट के ट्रेंड को उलट रही है.

नया खतरा असल में कितना गंभीर है
हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इससे गंभीर खतरा है. अगर टीबी का लंबे समय तक पता न चले, तो यह फैलना शुरू हो जाता है. साथ ही, देर से या अधूरा इलाज होने पर बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे बीमारी का इलाज करना और मुश्किल हो जाता है. यह एक फैलने वाली बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों पर असर डालती है, लेकिन किडनी, स्पाइनल कॉर्ड या दिमाग पर भी असर डाल सकती है. यह हवा में मौजूद बैक्टीरिया की बूंदों से फैलती है जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता, छींकता या बात करता है. हालांकि, हर इन्फेक्टेड व्यक्ति में लक्षण नहीं दिखते या वह बीमारी फैलाने में सक्षम नहीं होता.

न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, हर साल दुनिया भर में लगभग 1.6 मिलियन लोग टीबी (तपेदिक) के कारण अपनी जान गंवाते हैं. यह आंकड़ा HIV/AIDS और मलेरिया से होने वाली कुल मौतों से भी ज्यादा है. टीबी के लक्षणों और इलाज के बारे में CDC का कहना है कि एक्टिव टीबी के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि शरीर का कौन-सा खास हिस्सा प्रभावित हुआ है. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, आम लक्षणों में बुखार, कंपकंपी, रात में पसीना आना, वजन कम होना, थकान, कमजोरी और भूख न लगना शामिल हैं. जब यह इन्फेक्शन फेफड़ों को प्रभावित करता है (जो कि सबसे आम स्थिति है) तो लक्षण धीरे-धीरे उभरते हैं और समय के साथ बिगड़ते जाते हैं. लोगों को लगातार खांसी और सीने में बेचैनी महसूस हो सकती है, ज्यादा गंभीर मामलों में, उन्हें खांसी के साथ खून या बलगम भी आ सकता है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

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