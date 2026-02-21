बेहद गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीड़ित इस एक्टर ने दुनिया को कहा अलविदा, जानें क्या होता है ALS?
एक्टर एरिक डेन की 53 साल की उम्र में मौत हो गई, उनके ALS डायग्नोसिस के पब्लिक होने के लगभग एक साल बाद हुई है.
एरिक डेन, जो पॉपुलर टीवी ड्रामा ग्रेज एनाटॉमी में डॉ. मार्क स्लोन के रोल के लिए जाने जाते थे, गुरुवार को 53 साल की उम्र में एक गंभीर और बहुत रेयर बीमारी से गुजर गए. एक्टर ने अप्रैल 2025 में बताया था कि वह एक रेयर डीजेनेरेटिव बीमारी ALS (एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस) से जूझ रहे थे. उनके ALS डायग्नोसिस के पब्लिक होने के लगभग एक साल बाद उनकी मौत हुई है. इस न्यूज स्टोरी में, हम इस बीमारी की गंभीरता, इसके लक्षण और कारणों के बारे में रूबी हॉल क्लिनिक के न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो-इंटरवेंशनलिस्ट डॉ. लोमेश भिरुद से विस्तार जानेंगे...
ALS क्या है?
डॉ. लोमेश भिरुद का कहना है कि एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसे ALS के नाम से जाना जाता है, नर्वस सिस्टम की एक बीमारी है जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में नर्व सेल्स पर असर डालती है. ALS की वजह से मसल्स पर कंट्रोल खत्म हो जाता है. यह बीमारी समय के साथ और खराब होती जाती है. ALS को अक्सर लू गेहरिग बीमारी भी कहा जाता है, यह नाम उस बेसबॉल खिलाड़ी के नाम पर जिसे यह बीमारी हुई थी. बीमारी का सही कारण अभी भी पता नहीं है. कुछ मामलों में, यह फैमिली हिस्ट्री से जुड़ा होता है.
ALS की शुरुआत अक्सर मसल्स में ऐंठन और हाथ या पैर में कमजोरी, निगलने में दिक्कत या ठीक से बोल न पाने से होती है. आखिर में ALS हिलने-डुलने, बोलने, खाने और सांस लेने के लिए जरूरी मसल्स पर कंट्रोल पर असर डालता है. बता दें इस जानलेवा बीमारी का कोई इलाज नहीं है.
ALS के लक्षण?
डॉ. लोमेश भिरुद के मुसाबिक, ALS के लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग होते हैं. लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन से नर्व सेल्स पर असर पड़ा है. ALS आम तौर पर मांसपेशियों में कमजोरी से शुरू होता है जो समय के साथ फैलता है और बिगड़ता जाता है. लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं...
- चलने या रोज के काम करने में दिक्कत.
- ठोकर खाना और गिरना.
- पैरों, टखनों या टखनों में कमजोरी.
- हाथों में कमजोरी या भद्दापन.
- बोलने या निगलने में दिक्कत.
- बाहों, कंधों और जीभ में मांसपेशियों में ऐंठन और फड़कन से जुड़ी कमजोरी.
- अचानक रोना, हंसना या जम्हाई लेना.
- सोच या व्यवहार में बदलाव
ALS अक्सर हाथों, पैरों, बांहों या टांगों में शुरू होता है. फिर यह शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाता है. जैसे-जैसे ज्यादा नर्व सेल्स मरते हैं, मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं. यह आखिरकार चबाने, निगलने, बोलने और सांस लेने पर असर डालता है.
ALS के शुरुआती स्टेज में आम तौर पर कोई दर्द नहीं होता है. बाद के स्टेज में भी दर्द आम नहीं रहता है. ALS आम तौर पर ब्लैडर कंट्रोल पर असर नहीं डालता है. यह आमतौर पर इंद्रियों पर भी असर नहीं डालता, जिसमें स्वाद, सूंघने, छूने और सुनने की क्षमता शामिल है. यह मुख्य रूप से स्वैच्छिक मांसपेशियों को कंट्रोल करने वाली तंत्रिकाओं (मोटर न्यूरॉन्स) को प्रभावित करता है.
ALS के कारण?
डॉ. लोमेश भिरुद के अनुसार, ALS उन नर्व सेल्स पर असर डालता है जो चलने और बात करने जैसी अपनी मर्जी से होने वाली मसल्स की हरकतों को कंट्रोल करती हैं. इन नर्व सेल्स को मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं. मोटर न्यूरॉन्स के दो ग्रुप होते हैं. पहला ग्रुप दिमाग से स्पाइनल कॉर्ड तक और फिर पूरे शरीर की मसल्स तक फैला होता है. इन्हें अपर मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है. दूसरा ग्रुप स्पाइनल कॉर्ड से पूरे शरीर की मसल्स तक फैला होता है. इन्हें लोअर मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है.
ALS की वजह से मोटर न्यूरॉन्स के दोनों ग्रुप धीरे-धीरे खराब होते हैं और फिर मर जाते हैं. जब मोटर न्यूरॉन्स खराब हो जाते हैं, तो वे मसल्स को मैसेज भेजना बंद कर देते हैं. इस वजह से, मसल्स काम नहीं कर पातीं.
ALS वाले लगभग 10 फीसदी लोगों में, जेनेटिक कारण का पता लगाया जा सकता है. बाकी लोगों में, कारण का पता नहीं है.
रिसर्चर ALS के संभावित कारणों की स्टडी करते रहते हैं. ज्यादातर थ्योरी जीन और एनवायरनमेंट में मौजूद फैक्टर्स के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन पर सेंटर्ड हैं.
ALS का इलाज
डॉ. लोमेश भिरुद का कहना है कि एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (ALS), एक बढ़ती हुई न्यूरोडीजेनेरेटिव कंडिशन है जो सिस्टमिक मसल पैरालिसिस का कारण बनती है, यह लंबे समय से भारतीय न्यूरोलॉजी में एक "साइलेंट" संकट रहा है. हालांकि, फरवरी 2026 तक, ALS (एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस) का इलाज तेजी से लक्षणों के मैनेजमेंट से आगे बढ़कर जीन थेरेपी और प्रिसिजन मेडिसिन के साथ बीमारी को बदलने वाली थेरेपी की ओर बढ़ रहा है. कलसोडी (टोफरसेन) और दूसरे नए इलाज SOD1 और FUS जैसे जेनेटिक वेरिएंट को टारगेट कर रहे हैं, जिससे मरीजों की जान बचाने और उनकी ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर करने की उम्मीद बढ़ रही है.
भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अब सिर्फ ग्लोबल ALS रिसर्च या दूसरी बीमारियों पर रिसर्च का कंज्यूमर नहीं है, बल्कि खुद एक बड़ा ग्लोबल इनोवेटर और रिसर्च हब बन गया है. 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के टर्नओवर और ग्लोबल जेनेरिक सप्लाई में 20 फीसदी हिस्सेदारी के साथ, भारत अब खुद जान बचाने वाली दवाएं बना रहा है, जिससे 'दुनिया की फार्मेसी' के तौर पर उसकी भूमिका पक्की हो रही है.
टेक और आर्थिक रुकावटें
डॉ. लोमेश भिरुद आगे कहते हैं कि मेडिसिन के अलावा, इंडस्ट्री AI से चलने वाले "ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस" (BCIs) को भी जोड़ रही है. हाल ही में हुए इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में, "डेमोक्रेटाइज्ड AI" पर फोकस उन टूल्स पर था जो ALS के मरीजों को बातचीत के लिए आई-ट्रैकिंग और न्यूरल सिग्नल का इस्तेमाल करके पैरालिसिस से बचने में मदद करते हैं.
इन फायदों के बावजूद, आर्थिक बोझ काफी अधिक है. ग्लोबल मार्केट में एडवांस्ड थेरेपी की कीमत सालाना 150,000 डौलर से ज्यादा है, इसलिए 2026 के बाकी समय में इंडियन इंडस्ट्री के लिए मुख्य चुनौती लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग है. इन जिंदगी बढ़ाने वाले इलाजों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, यह सेक्टर एक "रेयर डिजीज फंड" और सेल-बेस्ड थेरेपी के लिए आसान रेगुलेटरी प्रोसीजर की मांग कर रहा है. इंडिया में ALS से जूझ रहे हजारों लोगों के लिए, इंडस्ट्री में ये बदलाव सिर्फ कॉर्पोरेट ग्रोथ से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं.
