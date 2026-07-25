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अभिजीत दिपके को हुआ टाइफाइड, वीडियो जारी कर दी जानकारी, Typhoid होने पर शरीर में दिखाई देने लगते हैं ये गंभीर लक्षण

'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के फाउंडर और प्रेसिडेंट अभिजीत दिपके ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज के जरिए कन्फर्म किया है कि उन्हें टाइफाइड हो गया है. उन्होंने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और टेस्ट रिजल्ट के बाद उन्हें टाइफाइड होने का पता चला है. अभी दिपके का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें इंट्रावीनस (IV) दवा दी जा रही है. इस वीडियो मैसेज के जरिए अभिजीत दिपके ने यह भी बताया कि टाइफॉइड की वजह से उन्हें बुखार के साथ-साथ शरीर में कई और लक्षण भी महसूस हो रहे हैं. इस रिपोर्ट में जानिए कि टाइफॉइड क्या है, साथ ही इसके लक्षण और इलाज के बारे में भी जानें...

टाइफाइड क्या है?

टाइफाइड एक गंभीर जानलेवा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो 'साल्मोनेला टाइफी' (Salmonella typhi) नाम के बैक्टीरिया से होता है. यह आमतौर पर दूषित भोजन या पानी से फैलता है। एक बार जब साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया शरीर में पहुंच जाते हैं, तो वे अपनी संख्या बढ़ाते हैं और खून के बहाव (ब्लडस्ट्रीम) में फैल जाते हैं. टाइफाइड बुखार को एंटरिक फीवर भी कहा जाता है. इसमें तेज बुखार होता है जो हफ्तों तक रह सकता है, साथ ही पेट दर्द, दस्त और उल्टी जैसी समस्याएं भी होती हैं. इलाज न कराने पर यह गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है.

टाइफाइड कैसे फैलता है?

माई क्लीवलैंड क्लिनिक अनुसार, टाइफाइड बुखार मुख्य रूप से गंदे पानी, गंदे खाने और इन्फेक्टेड व्यक्ति के मल के संपर्क में आने से फैलता है. यह साल्मोनेला टाइफी (S. टाइफी) बैक्टीरिया की वजह से होता है. ये बैक्टीरिया इन्फेक्टेड व्यक्ति की आंतों में रहते हैं. ये बिना कोई लक्षण दिखाए गॉलब्लैडर में भी रह सकते हैं. इसका मतलब है कि बेहतर महसूस करने के बाद भी इन्फेक्टेड व्यक्ति दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं.

टाइफाइड बुखार आमतौर पर S. टाइफी से दूषित खाने या पानी से फैलता है. ऐसा तब हो सकता है जब...