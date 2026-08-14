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पुरुषों के लिए एक खास चेतावनी: यह खाने की चीज बन सकती है आपकी इनफर्टिलिटी का कारण, जानें क्या कहती है रिसर्च

सुबह की भागदौड़ में, कई पुरुष अक्सर नाश्ता छोड़ देते हैं या बाहर का अनहेल्दी खाना खा लेते हैं, जिससे उनकी डाइट और सेहत पर बुरा असर पड़ता है. समय के साथ, इससे थकान, कमजोरी और कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं. वहीं, कई पुरुषों में नाश्ते में अचार के साथ पराठे या रोटी खाने की आम आदत होती है, क्योंकि यह स्वादिष्ट, जल्दी बनने वाला और पेट भरने वाला विकल्प है. हालांकि, सेहत के नजरिए से ऐसा रोजाना करना नुकसानदायक माना जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि रोजाना बहुत ज्यादा अचार खाने से पुरुषों की फर्टिलिटी, स्पर्म काउंट और ओवरऑल हेल्थ को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. इस खबर में विस्तार से जानें कैसे?

रोजाना अचार खाना हो सकता है खतरनाक!

जानकारों का कहना है कि बाजार में मिलने वाले अचार में अक्सर ऐसे मसालों का इस्तेमाल होता है जिन्हें ठीक से सुखाया नहीं गया होता है. इसलिए, लंबे समय तक खराब न होने देने के लिए इनमें बहुत ज्यादा तेल, नमक और प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं. ये चीजें शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफी बढ़ा सकती हैं. खासकर, बहुत तीखे या ज्यादा मसालेदार अचार का लगातार सेवन पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है. जानकारों का कहना है कि इससे न सिर्फ फर्टिलिटी पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि स्पर्म काउंट और क्वालिटी में भी भारी कमी आती है.

क्या कहता है रिसर्च?

कच्चे आम के अचार के शौकीनों को खास तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आम की फसल पर 'एसिटामिप्रिड' (Acetamiprid) नाम का कीटनाशक केमिकल छिड़का जाता है. लैब में चूहों पर की गई वैज्ञानिक स्टडीज (जिसे नेचर PMC रिसर्च पब्लिश किया गया) में देखा गया है कि जब नर चूहों को सीधे एसिटामिप्रिड की ज्यादा डोज दी गई, तो उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल और स्पर्म काउंट पर बुरा असर पड़ा. हालांकि, यह खतरा उन खेत मजदूरों को हो सकता है जो सीधे कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, या फिर उन लोगों को जो बिना धोए फल और सब्जियां खाते हैं जिनमें कीटनाशक के अंश ज्यादा मात्रा में होते हैं.

पुरुषों के प्रजनन तंत्र पर डाल सकता है बुरा असर

बाजार में मिलने वाले अचार फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर बनाए जाते है. घर पर बने अचार के उलट, इन प्रोडक्ट्स की साफ-सफाई या शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती है. लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए, इनमें सोडियम बेंजोएट (E-211) या एसिटिक एसिड (E-260) जैसे खास केमिकल मिलाए जाते हैं. ये सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं. इसलिए, बाजार से खरीदे गए अचार खाने से जितना हो सके बचना चाहिए.