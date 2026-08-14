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पुरुषों के लिए एक खास चेतावनी: यह खाने की चीज बन सकती है आपकी इनफर्टिलिटी का कारण, जानें क्या कहती है रिसर्च

क्या आप रोजाना के खाने के साथ बाजार से खरीदे हुए अचार खाते हैं? अगर हां, तो आज ही आदत छोड़ दें. वरना, इससे फर्टिलिटी...

A special warning for men: This food item could be the cause of your infertility, find out what the research says.
पुरुषों के लिए एक खास चेतावनी: यह खाने की चीज बन सकती है आपकी इनफर्टिलिटी का कारण, जानें क्या कहती है रिसर्च (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 14, 2026 at 1:40 PM IST

6 Min Read
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सुबह की भागदौड़ में, कई पुरुष अक्सर नाश्ता छोड़ देते हैं या बाहर का अनहेल्दी खाना खा लेते हैं, जिससे उनकी डाइट और सेहत पर बुरा असर पड़ता है. समय के साथ, इससे थकान, कमजोरी और कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं. वहीं, कई पुरुषों में नाश्ते में अचार के साथ पराठे या रोटी खाने की आम आदत होती है, क्योंकि यह स्वादिष्ट, जल्दी बनने वाला और पेट भरने वाला विकल्प है. हालांकि, सेहत के नजरिए से ऐसा रोजाना करना नुकसानदायक माना जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि रोजाना बहुत ज्यादा अचार खाने से पुरुषों की फर्टिलिटी, स्पर्म काउंट और ओवरऑल हेल्थ को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. इस खबर में विस्तार से जानें कैसे?

रोजाना अचार खाना हो सकता है खतरनाक!
जानकारों का कहना है कि बाजार में मिलने वाले अचार में अक्सर ऐसे मसालों का इस्तेमाल होता है जिन्हें ठीक से सुखाया नहीं गया होता है. इसलिए, लंबे समय तक खराब न होने देने के लिए इनमें बहुत ज्यादा तेल, नमक और प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं. ये चीजें शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफी बढ़ा सकती हैं. खासकर, बहुत तीखे या ज्यादा मसालेदार अचार का लगातार सेवन पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है. जानकारों का कहना है कि इससे न सिर्फ फर्टिलिटी पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि स्पर्म काउंट और क्वालिटी में भी भारी कमी आती है.

क्या कहता है रिसर्च?
कच्चे आम के अचार के शौकीनों को खास तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आम की फसल पर 'एसिटामिप्रिड' (Acetamiprid) नाम का कीटनाशक केमिकल छिड़का जाता है. लैब में चूहों पर की गई वैज्ञानिक स्टडीज (जिसे नेचर PMC रिसर्च पब्लिश किया गया) में देखा गया है कि जब नर चूहों को सीधे एसिटामिप्रिड की ज्यादा डोज दी गई, तो उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल और स्पर्म काउंट पर बुरा असर पड़ा. हालांकि, यह खतरा उन खेत मजदूरों को हो सकता है जो सीधे कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, या फिर उन लोगों को जो बिना धोए फल और सब्जियां खाते हैं जिनमें कीटनाशक के अंश ज्यादा मात्रा में होते हैं.

पुरुषों के प्रजनन तंत्र पर डाल सकता है बुरा असर
बाजार में मिलने वाले अचार फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर बनाए जाते है. घर पर बने अचार के उलट, इन प्रोडक्ट्स की साफ-सफाई या शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती है. लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए, इनमें सोडियम बेंजोएट (E-211) या एसिटिक एसिड (E-260) जैसे खास केमिकल मिलाए जाते हैं. ये सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं. इसलिए, बाजार से खरीदे गए अचार खाने से जितना हो सके बचना चाहिए.

जानकारों का कहना है कि 'एसिटामिप्रिड' (Acetamiprid) नाम का केमिकल पुरुषों के प्रजनन तंत्र (reproductive system) पर बुरा असर डाल सकता है. बाजार में मिलने वाले अचार में इस केमिकल की मौजूदगी हो सकती है, जो इस जोखिम को बढ़ा सकती है. ऐसे अचार रोज खाने से न सिर्फ फर्टिलिटी से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, बल्कि पेट में जलन, गैस, अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारियां भी हो सकती हैं. स्वाद के लिए कभी-कभार अचार खाना ठीक है, लेकिन इसे अपनी रोज की डाइट का अहम हिस्सा बनाना तुरंत बंद कर देना चाहिए. इसकी जगह पुरुषों को स्वस्थ, ऊर्जावान और बीमारियों से मुक्त रहने के लिए अपने दैनिक आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

'एसिटामिप्रिड' अचार के जरिए शरीर में कैसे जा सकता है?
किसान इस पेस्टिसाइड को उन फसलों पर स्प्रे करते हैं (जैसे आम, मिर्च, नींबू और सरसों) जिनका इस्तेमाल अचार बनाने में होता है. अगर अचार बनाने से पहले इन कच्ची चीजों को ठीक से साफ या प्रोसेस नहीं किया जाता है, तो कीटनाशक के अंश तैयार अचार में रह सकते हैं. चूंकि अचार को लंबे समय तक रखा जाता है, इसलिए ये केमिकल अवशेष खत्म नहीं होते और आपके द्वारा खाए जाने वाले हर निवाले के साथ आपके शरीर में पहुंच जाते हैं.

बचाव के उपाय
विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि केवल उन्हीं ब्रांड के उत्पाद खरीदें जो खाद्य सुरक्षा मानकों (जैसे FSSAI) का सख्ती से पालन करते हैं. इसके अलावा, जैविक रूप से उगाए गए मसालों और सब्जियों से बने अचार चुनें. सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि पारंपरिक तरीके से घर पर ही अचार बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सब्जियां अच्छी तरह से धोई और सुखाई गई हों.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सलाह आपकी आम समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

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