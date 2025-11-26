ETV Bharat / health

बिहार: 6 जिलों में मां के दूध में मिला डेंजर रेडियोएक्टिव मेटल, नवजात के लिए खतरनाक

बिहार: 6 जिलों में मां के दूध में मिला डेंजर रेडियोएक्टिव मेटल, नवजात के लिए खतरनाक ( GETTY IMAGES )

ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम कैसे जाता है ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम का होना बताता है कि यह कंटैमिनेशन की वजह से है. छोटे बच्चे यूरेनियम के प्रति खास तौर पर सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उनके ऑर्गन अभी भी डेवलप हो रहे होते हैं, वे ज्यादा टॉक्सिक मेटल एब्जॉर्ब करते हैं, यूरेनियम किडनी को नुकसान पहुंचाता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा करता है और बाद में जीवन में कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है.

इस स्टडी में कौन से जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं? भारत में 18 राज्यों के 151 जिलों में ग्राउंड वाटर में यूरेनियम के बढ़े हुए लेवल पाए गए हैं, जिसमें बिहार के लगभग 1.7 फीसदी सोर्स प्रभावित हैं. खगड़िया में इसका एवरेज लेवल सबसे ज्यादा था, नालंदा में सबसे कम और कटिहार के एक सैंपल में यह सबसे ज्यादा था. लगभग 70 परसेंट बच्चे इसके संपर्क में आए, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. AIIMS के को-ऑथर डॉ. अशोक शर्मा ने कहा कि यूरेनियम का सोर्स अभी भी साफ नहीं है. हमें अभी भी नहीं पता कि यूरेनियम कहां से आ रहा है. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इसकी जांच कर रहा है. बदकिस्मती से, यूरेनियम फूड चेन में घुस जाता है और कैंसर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और बच्चों के विकास पर गंभीर असर डालता है, जो बहुत चिंता की बात है.

अक्टूबर 2021 और जुलाई 2024 के बीच की गई इस स्टडी में भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा की 17 से 35 साल की 40 महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क सैंपल का एनालिसिस किया गया. सभी सैंपल में यूरेनियम (U-238) पाया गया, जो 0 से 5.25 g/L तक था.

बच्चों के लिए यूरेनियम कितना खतरनाक है?

अगर यूरेनियम शरीर में चला जाए तो इससे कैंसर, ब्रेन और ग्रोथ में दिक्कतें हो सकती हैं. ग्राउंडवॉटर, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और लंबे समय तक केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल इसके संभावित कारण माने जाते हैं. डॉक्टरों ने साफ किया है कि रिस्क होने पर भी ब्रेस्टफीडिंग बंद नहीं करनी चाहिए. क्योंकि यह बच्चे के लिए सबसे अच्छा और सबसे जरूरी न्यूट्रिशन है. उन्होंने सरकार और एजेंसियों से तुरंत पानी की टेस्टिंग, प्रदूषण मॉनिटरिंग और हेल्थ सेफ्टी के उपाय शुरू करने की अपील की.

बिहार: 6 जिलों में मां के दूध में मिला डेंजर रेडियोएक्टिव मेटल, नवजात के लिए खतरनाक (ncbi)

क्या यूरेनियम के लिए कोई सेफ लिमिट है?

नहीं, अभी तक किसी भी देश या ऑर्गनाइजेशन ने ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम की सेफ लिमिट तय नहीं की है.

यूरेनियम क्या है?

यूरेनियम एक कुदरती तौर पर मिलने वाला, भारी और रेडियोएक्टिव मेटल है जिसका केमिकल सिंबल (U) और एटॉमिक नंबर 92 है. इसका इस्तेमाल ज्यादातर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में फ्यूल के तौर पर होता है, जहां इसके फिशन से गर्मी पैदा होती है जिससे बिजली बनती है. यूरेनियम चट्टानों, मिट्टी और पानी में भी पाया जाता है, और इसकी डेंसिटी की वजह से इसके दूसरे इस्तेमाल भी होते हैं, जैसे न्यूक्लियर बम में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम ओर. यूरेनियम में बहुत खतरनाक रेडियोएक्टिव पार्टिकल होते हैं. यह एक ऐसा मिनरल है जो लंबे समय तक चलने वाली हेल्थ प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, जिसमें किडनी फेलियर, कैंसर और इनफर्टिलिटी शामिल हैं.

इन देशों नें पाया जाता है सबसे ज्यादा यूरेनियम

दुनिया का 70 परसेंट यूरेनियम प्रोडक्शन सिर्फ तीन देशों में होता है: कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया. कजाकिस्तान में सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है, जो हर साल 23,800 टन यूरेनियम बनाता है, जो दुनिया भर के प्रोडक्शन का 39.3 परसेंट है. भारत में, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के तुम्मलपल्ली में माना जाता है कि 150,000 टन से ज्यादा यूरेनियम है. यूरेनियम भारत के कई दूसरे हिस्सों में भी पाया जाता है. भारत में, यूरेनियम ज्यादातर झारखंड (ज्यादातर सिंहभूम और हजारीबाग जिलों में), बिहार (गया जिला) और उत्तर प्रदेश (सहारनपुर जिला) की चट्टानों में पाया जाता है.

यूरेनियम के संपर्क में आने से कैसे बचें

यूरेनियम के संपर्क में आने से बचने के लिए, आपको खराब पीने के पानी, खाने और मिट्टी को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए, और काम या इमरजेंसी में खास सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए. पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम के ज्यादा संपर्क से सेहत को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई लेवल होने पर किडनी खराब हो सकती है. इसके साथ ही कई अन्य क्रोनिक डिजीज भी हो सकती है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ़ आपकी आम जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडी, मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल सलाह के आधार पर देते हैं. इस तरीके या प्रोसीजर को अपनाने से पहले आपको डिटेल्स पढ़नी चाहिए और अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.)