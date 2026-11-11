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एक बार फिर से दुनिया भर में फैला रहा है कोरोनावायरस का नया वेरिएंट PJ.2.1, जानिए इसके लक्षण और रिस्क फैक्टर्स

एक बार फिर से दुनिया भर में फैला रहा है कोरोनावायरस का नया वेरिएंट PJ.2.1, जानिए इसके लक्षण और रिस्क फैक्टर्स ( CANVA )

देश और दुनिया के कई हिस्सों में सर्दियां आ गई हैं. इसके साथ ही, कोरोनावायरस की भी वापसी हो गई है. हाल ही में COVID-19 का एक नया वेरिएंट, PJ.2.1, चर्चा का विषय बना हुआ है. इस नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है. अब कई देशों में इसके फैलने की पुष्टि हो चुकी है. सबसे पहले इसकी पहचान मई 2026 में कनाडा के ओंटारियो प्रांत में हुई थी. कनाडा से शुरू होकर, अब यह पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रहा है.

अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एशिया के कुछ हिस्सों में इस नए वेरिएंट SARS-CoV-2 का प्रसार देखा जा रहा है. अब कोरोना वायरस का यह नया वैरिएंट धीरे-धीरे दूसरी जगहों पर भी फैल रहा है. इसके फैलने से यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या इससे संक्रमण की एक और लहर आ सकती है, और क्या मौजूदा इम्युनिटी इससे बचाव के लिए काफी है.

PJ.2.1 के लक्षण क्या हैं? PJ.2.1 के कोई ऐसे खास लक्षण नहीं हैं जो इसे COVID-19 के अन्य वेरिएंट्स से अलग करते हों। WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के अनुसार, कोरोनावायरस के सामान्य लक्षणों में शामिल हैं:

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी इस बात पर जोर दिया है कि COVID-19 के लक्षण इन्फ्लूएंजा और अन्य श्वसन संबंधी संक्रमणों जैसे हो सकते हैं, इसलिए केवल लक्षणों के आधार पर इस बीमारी की पहचान करना भरोसेमंद नहीं है. हालांकि PJ.2.1 के सामने आने के बाद इस पर लगातार नजर रखने की जरूरत है, लेकिन अभी ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि यह पहले पहचाने गए वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा गंभीर बीमारी पैदा करता है.

पिछले महीने जर्नल ऑफ इन्फेक्शन में प्रकाशित शुरुआती जानकारी के अनुसार, PJ.2.1 में ACE2 से जुड़ने की क्षमता अधिक हो सकती है, यह वह रिसेप्टर है जिसके जरिए कोरोनावायरस इंसानी कोशिकाओं में प्रवेश करता है. फिलहाल, ऐसे पर्याप्त क्लिनिकल सबूत नहीं हैं जिनसे यह पता चले कि PJ.2.1 के कारण बीमारी ज्यादा गंभीर होती है, अस्पताल में भर्ती होने वालों की दर बढ़ती है, या मौतों की संख्या में वृद्धि होती है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके स्पाइक प्रोटीन (कोरोनावायरस का वह हिस्सा जो इसे इंसानी कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करता है) में कई आनुवंशिक बदलाव देखे गए हैं, जिसके चलते वे इसके संक्रमण फैलाने की क्षमता का अध्ययन कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि यह वैरिएंट पहले वाले वैरिएंट्स की तुलना में अधिक खतरनाक है.

WHO का कहना है कि COVID-19 और इन्फ्लूएंजा के कई लक्षण एक जैसे होते हैं, जैसे बुखार, खांसी, नाक बहना, गले में खराश, सिरदर्द और थकान. इसलिए, केवल लक्षणों के आधार पर यह तय करना संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति को कौन सा संक्रमण हुआ है. हालांकि, एक सटीक डायग्नोस्टिक टेस्ट से यह पता लगाया जा सकता है कि संक्रमण SARS-CoV-2 के कारण हुआ है या किसी अन्य रेस्पिरेटरी वायरस (श्वसन संबंधी वायरस) के कारण.

क्या भारत में PJ.2.1 का पता चला है?

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि भारत में PJ.2.1 का पता चला है या नहीं, क्योंकि अब तक इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं. इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) जीनोमिक सीक्वेंसिंग के जरिए, फैल रहे कोरोनावायरस स्ट्रेन में होने वाले आनुवंशिक बदलावों पर नजर रखता है. यह निगरानी नए स्ट्रेन की पहचान करने और उनके प्रसार को ट्रैक करने में मदद करती है. हालांकि, भारत में PJ.2.1 की मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए अंतरराष्ट्रीय निगरानी से प्राप्त जानकारी ही काफी होगी.

PJ.2.1 क्यों फैल रहा है?

इस जांच का मुख्य केंद्र PJ.2.1 वेरिएंट का 'स्पाइक प्रोटीन' था, जो SARS-CoV-2 को इंसानी कोशिकाओं से जुड़ने और उनके अंदर प्रवेश करने में मदद करता है. इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में कई म्यूटेशन (बदलाव) हैं, जो मुख्य रूप से यह बदलते हैं कि यह प्रोटीन ACE2 रिसेप्टर के साथ कैसे जुड़ता है. शोधकर्ताओं ने जांच की कि क्या इन म्यूटेशन की वजह से वायरस और रिसेप्टर के बीच होने वाली क्रिया पर कोई असर पड़ता है. उन्होंने यह भी देखा कि क्या यह वेरिएंट COVID-19 वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में बने एंटीबॉडी से बच सकता है.

परिणामों से पता चला कि अन्य कई वेरिएंट्स की तुलना में, इसमें एंटीबॉडी से बचने की क्षमता बहुत अधिक नहीं है. शोध के अनुसार, जिन लोगों ने COVID-19 वैक्सीन लगवाई थी, उनके शरीर में बने एंटीबॉडी PJ.2.1 को बेअसर (न्यूट्रलाइज) करने में सक्षम थे.

क्या PJ.2.1, COVID-19 के पिछले वेरिएंट्स की तुलना में अधिक गंभीर है?

अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि PJ.2.1, पहले पहचाने गए वेरिएंट्स की तुलना में अधिक खतरनाक बीमारी का कारण बनता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि ये निष्कर्ष वेरिएंट की आनुवंशिक विशेषताओं, मानव कोशिकाओं के साथ इसके संपर्क और अन्य संबंधित कारकों पर केंद्रित थे. इस शोध में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे पता चले कि PJ.2.1 से संक्रमित लोगों में अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु दर में कोई वृद्धि हुई है. शोधकर्ताओं ने देखा कि PJ.2.1 मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों में पाया गया, विशेष रूप से 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में. हालांकि, इस अवलोकन से यह साबित नहीं होता कि यह वेरिएंट केवल बुजुर्गों को ही निशाना बनाता है या यह विशेष रूप से केवल इसी आयु वर्ग में गंभीर बीमारी का कारण बनता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)