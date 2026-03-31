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कैंसर की एक नई दवा से जगी उम्मीद की किरण, एक ही डोज से सिर्फ 5 दिनों में ट्यूमर पूरी तरह हो गया खत्म

कैंसर की एक नई दवा से जगी उम्मीद की किरण, एक ही डोज से सिर्फ 5 दिनों में ट्यूमर पूरी तरह हो गया खत्म ( Etv Bharat )

सीधे शब्दों में कहें तो, यह थेरेपी शरीर की इम्यून सेल्स (T-सेल्स) को 'सुपर-सोल्जर्स' में बदल देती है, जो कैंसर से लड़ने में सक्षम होते हैं.

CAR-T थेरेपी क्या है? CAR-T (काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T-सेल) थेरेपी कैंसर के इलाज के लिए एक क्रांतिकारी और अत्यधिक व्यक्तिगत इम्यूनोथेरेपी है. इसे "जीवित दवा" भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मरीज की अपनी ही इम्यून कोशिकाओं का इस्तेमाल किया जाता है. जहां एक ओर CAR-T सेल थेरेपी रक्त कैंसर के इलाज के लिए एक क्रांतिकारी समाधान साबित हुई है, वहीं दूसरी ओर ग्लियोब्लास्टोमा जैसे ठोस ट्यूमर पर इसे लागू करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. हालांकि, अब शोधकर्ता इन बाधाओं को दूर करने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं.

खास बात यह है कि ट्रायल के दौरान इलाज किए गए पहले तीन मरीजों में से हर एक में ट्यूमर के आकार में तेजी से कमी देखी गई. एक मरीज में, ट्यूमर में तेजी से (हालांकि अस्थायी) कमी देखी गई, दूसरे में, 60 प्रतिशत से ज्यादा की लगातार कमी हुई, जो छह महीने से ज्यादा समय तक बनी रही और तीसरे मरीज में, ट्यूमर पांच दिनों के अंदर लगभग पूरी तरह से सिकुड़ गया. यह थेरेपी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए CAR-T सेल्स का इस्तेमाल करती है, जिससे इम्यून सिस्टम ट्यूमर को निशाना बना पाता है. इन नतीजों को दिमाग के घातक ट्यूमर के इलाज की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

एक नई CAR-T सेल थेरेपी ने ग्लियोब्लास्टोमा (दिमाग के कैंसर का एक बेहद आक्रामक और जानलेवा रूप) के इलाज में सचमुच उत्साहजनक और महत्वपूर्ण नतीजे दिखाए हैं. मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने 'INCIPIENT' नाम के एक फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआती नतीजे साझा किए हैं, जिसमें ग्लियोब्लास्टोमा (दिमाग के एक तरह के घातक ट्यूमर) के इलाज के लिए CAR-T सेल थेरेपी के इस्तेमाल का मूल्यांकन किया गया था.

CAR-T थेरेपी कैसे काम करती है

सबसे पहले, T-कोशिकाओं (एक प्रकार की वाइट ब्लड सेल्स) को मरीज के ब्लड से निकाला जाता है. इस प्रोसेस को 'एफेरेसिस' (Apheresis) के नाम से जाना जाता है. इसके बाद, इन सेल्स को एक प्रयोगशाला में भेजा जाता है, जहां उनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाता है. इनमें एक खास 'रिसेप्टर' (CAR – काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर) डाला जाता है. इसके बाद, इन मॉडिफाइड सेल्स (CAR-T सेल्स) की संख्या को प्रयोगशाला में बढ़ाया जाता है, ताकि इनकी लाखों या यहां तक कि अरबों, कॉपी तैयार की जा सकें. अंत में, इन एक्टिव CAR-T सेल्स को एक इंट्रावीनस ड्रिप (नसों के माध्यम से) द्वारा वापस मरीज के शरीर में पहुंचा दिया जाता है. शरीर के अंदर पहुंचने के बाद, ये संशोधित कोशिकाएं कैंसर सेल्स की सतह पर मौजूद विशिष्ट प्रोटीनों (एंटीजन) को पहचान लेती हैं और उन्हें नष्ट करना शुरू कर देती हैं.

रिसर्च को आगे बढ़ाना

रिसर्च टीम अब इस थेरेपी के असर को लंबे समय तक बनाए रखने के तरीके खोज रही है, जिसमें कई बार इन्फ्यूजन देना या कीमोथेरेपी से पहले तैयारी करना शामिल है. यह स्टडी मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के विशेषज्ञों के नेतृत्व में किया गया एक साझा प्रयास है, जिसका मकसद लैब में हुई खोजों को क्लिनिकल इलाज में बदलना है. हालांकि इस थेरेपी से अभी तक मरीज पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन रिसर्च करने वालों का जोर इस बात पर है कि ये शुरुआती नतीजे एक अहम प्रगति की निशानी हैं. उन्हें उम्मीद है कि इस मुश्किल से ठीक होने वाले ब्रेन कैंसर से जूझ रहे लोगों के इलाज के नतीजों में सुधार होगा.

जरूरी बातें

यह थेरेपी हर मरीज के लिए उसकी अपनी सेल्स का इस्तेमाल करके खास तौर पर तैयार की जाती है. इसमें अक्सर 'ब्रिजिंग ट्रीटमेंट' (जैसे कि कीमोथेरेपी) की जरूरत पड़ती है, ताकि जब तक CAR-T सेल्स तैयार हो रही हों, तब तक बीमारी को कंट्रोल में रखा जा सके. जिन मरीज़ों को इलाज के दूसरे तरीकों से राहत नहीं मिली है, उनके लिए यह थेरेपी लंबे समय तक बीमारी से मुक्ति (remission) की उम्मीद जगाती है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)