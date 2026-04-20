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ETV भारत का डायबिटीज पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू, कैंपेन के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानें...

डॉक्टरों की बात सुनना बहुत जरूरी है ETV भारत का मानना ​​है कि किसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट को समझने का एकमात्र तरीका उन लोगों की बात सुनना है जो सालों से हर मरीज पर नजर रख रहे हैं. इसलिए, हमारे कैंपेन की सबसे खास बात यह है कि इसमें अलग-अलग डॉक्टरों की आवाजें शामिल हैं. ये वे डॉक्टर हैं जिन्होंने दशकों तक वेटिंग रूम में बीमारी के पैटर्न, लैब रिपोर्ट और पूरे भारत में मरीज़ों के असल दुनिया के अनुभवों को समझने में बिताए हैं.

विजन और मिशन इस अवेयरनेस कैंपेन का मुख्य मकसद लोगों को सही और सबूतों पर आधारित जानकारी देना है, साथ ही इस बीमारी से जुड़े डर और गलतफहमियों को दूर करना है, ताकि वे सही एक्शन लेने के लिए तैयार हो सकें. सिर्फ जानकारी फैलाने से आगे बढ़कर, इस पहल का मकसद देश के अलग-अलग हिस्सों के एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू, डेटा रिपोर्ट और असल जिंदगी की कहानियों के जरिए भारत में डायबिटीज की समस्या का एक पूरा मैप बनाना है.

बैंगलोर के एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल से लेकर ओडिशा के एक दूर-दराज के गांव के किसान तक, यह बीमारी किसी को नहीं बख्शती. डायबिटीज, जिसे कभी अमीरों की बीमारी माना जाता था, आज शहरी सीमाओं को पार करके भारत के हर कोने में अपनी पैठ बना ली है. दूसरे शब्दों में, भारत में डायबिटीज अब अमीरों या बड़े शहरों की बीमारी नहीं रही, बल्कि, यह देश के हर कोने में पहुंच गई है.

21वीं सदी में भारत पब्लिक हेल्थ के एक अहम मोड़ पर है. हाल की स्टडीज से पता चलता है कि भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और लगभग 13.6 करोड़ लोग प्री-डायबिटिक कंडीशन में हैं. वहीं, जिन्हें भविष्य में इस बीमारी का ज्यादा खतरा है. चिंता की बात यह है कि इनमें से कई लोगों को अपनी स्थिति का पता नहीं है. इसी गंभीर पृष्ठभूमि को देखते हुए ETV भारत की तरफ से 'नेशनल डायबिटीज अवेयरनेस कैंपेन' शुरू किया जा रहा है. क्योंकि अक्सर, दुनिया को बदलने वाली शक्तिशाली मेडिकल क्रांतियां लैब में शुरू नहीं होतीं, बल्कि, वे लोगों में पैदा हुई जागरूकता से जन्म लेती हैं.

वो सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है

भारत में टाइप 2 डायबिटीज के 'इलाज' से जुड़ा यह मिथक बहुत आम है कि इसे पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है. वास्तव में, टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स या रेमिशन में लाया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से 'ठीक' या 'क्योर' नहीं किया जा सकता है. पूरे देश में, क्लीनिक, वेलनेस प्रोग्राम और डिजिटल प्लेटफॉर्म 'डायबिटीज का इलाज' करने का वादा करते हैं. विज्ञापनों में कहा जाता है कि यह बीमारी सही डाइट प्लान, एक्सरसाइज रूटीन या मेटाबोलिक रीसेट से गायब हो सकती है. लेकिन मेडिकल साइंस इससे कहीं ज्यादा बारीक कहानी बताता है.

टाइप 2 डायबिटीज वाले कुछ मरीज ठीक हो जाते हैं, यानी, बिना दवा के कुछ समय के लिए उनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है. हालांकि, रोगमुक्ति का मतलब पूरी तरह ठीक होना नहीं है. एक अंदरूनी मेटाबोलिक डिसऑर्डर बना रहता है. अगर लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं किए गए, तो बीमारी दोबारा हो सकती है. कैंपेन इस मुश्किल सच्चाई का सामना करके शुरू होता है, जिसमें जाने-माने डायबेटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के इंटरव्यू शामिल हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि 'रिमिशन' एक बड़ी कामयाबी है या लंबे समय तक बीमारी को मैनेज करने का सिर्फ एक नया नाम है. जवाब आपको हैरान कर सकता है.

देश की छोटी-छोटी कहानियां

भारत में डायबिटीज का एक सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह किसी एक कहानी पर आधारित नहीं है. इसके बजाय, यह कई छोटी-छोटी कहानियों का एक मिला-जुला रूप है. उदाहरण के लिए, राजस्थान को ही लें, जहां डेटा का बारीकी से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि अलग-अलग उम्र के लोगों और अलग-अलग जगहों पर डायबिटीज की स्थिति कितनी अलग-अलग है. या फिर दिल्ली को ही देखें, जहां डायबिटीज के बढ़ते मामले शहरी जीवनशैली की कहानी बयां करते हैं, एक ऐसी जीवनशैली जो सहूलियत के आकर्षण और उसके कारण शरीर पर पड़ने वाले बुरे असर के बीच फंसी हुई है. इसके अलावा, कुछ ऐसी इंसानी कहानियां भी हैं जो इस वैज्ञानिक पहलू को जीवंत कर देती हैं. ऐसी ही एक कहानी है पल्लवी उपाध्याय की (जिन्हें दक्षिण दिल्ली की 'मिलेट क्वीन' कहा जाता है) जिन्होंने अपनी डाइट से गेहूं और चावल को हटाकर उनकी जगह बाजरा खाना शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप उनके HbA1c लेवल में जबरदस्त कमी आई. और फिर एक IT प्रोफेशनल की कहानी भी है, जिसने एक बहुत ही साधारण आदत अपनाई, पूरे दिन एक ही जगह बैठे रहने के बजाय, हर घंटे थोड़ी देर के लिए एक 'माइक्रो-वॉक' करना.

पर्सनल कहानियों से आगे, यह कैंपेन उभरते हुए साइंस में गहराई से जाता है. जाने-माने एक्सपर्ट से (जिनमें जाने-माने डायबेटोलॉजिस्ट, बैरिएट्रिक सर्जन और रिसर्चर शामिल हैं) उन सवालों का पता लगाएंगे जिन पर साइंटिस्ट खुद अभी भी बहस कर रहे हैं, जिनमें शामिल है...

भारतीय जेनेटिकली डायबिटीज के प्रति ज्यादा कमजोर क्यों हैं?

बच्चों और युवाओं में डायबिटीज का तेजी से पता क्यों चल रहा है?

टाइप 2 डायबिटीज को ट्रिगर करने में स्ट्रेस की क्या भूमिका है?

क्या गट हेल्थ मेटाबोलिक बीमारी से जुड़ी है?

पतले लोगों और कम पोषण वाले लोगों को भी डायबिटीज क्यों हो रही है?

कुछ रिसर्चर अब एक कम जानी-मानी कैटेगरी पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे कभी-कभी टाइप 5 डायबिटीज कहा जाता है, जो दुबले-पतले लोगों में कुपोषण और मेटाबोलिक बदलावों से जुड़ी है. ऐसा लगता है कि यह बीमारी उन पुरानी सोचों को नहीं मानती जिन पर हम कभी यकीन करते थे. डॉक्टर डायबिटीज और फैटी लिवर की बीमारी, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक जैसी दूसरी बीमारियों के बीच के लिंक पर भी चर्चा करते हैं.

अगर डायबिटीज हेडलाइन है, तो प्रीडायबिटीज वह फुटनोट है जो पूरी कहानी बदल सकता है. भारत में लगभग 136 मिलियन वयस्क प्रीडायबिटीज के साथ जी रहे हैं. उनमें से ज्यादातर में कोई लक्षण नहीं होते हैं. प्रीडायबिटीज ऐसा है जैसे आप बिना एहसास के किसी चट्टान के किनारे पर खड़े हों. लेकिन यह वह स्टेज भी है जहां बचाव सबसे ज्यादा मुमकिन होता है. कैंपेन का एक मुख्य मिशन पढ़ने वालों को इस अनदेखे फेज को समझने में मदद करना है. इसका क्या मतलब है, इसे जल्दी कैसे पहचाना जाए, और लाइफस्टाइल में कौन से आसान बदलाव बीमारी को पूरी तरह बढ़ने से पहले रोक सकते हैं.

भोजन केवल पोषण ही नहीं, बल्कि एक जटिल सांस्कृतिक पहेली है

भोजन केवल पोषण ही नहीं, बल्कि एक जटिल सांस्कृतिक पहेली है. यह केवल पेट भरने का साधन मात्र नहीं है, बल्कि हमारी पहचान, इतिहास, भूगोल और सामाजिक मूल्यों को भी दर्शाता है. भारत में, खान-पान का अर्थ केवल पोषण ही नहीं है, बल्कि यह पहचान, भूगोल, धर्म और इतिहास की एक गहरी और जटिल बुनावट है, जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से जुड़ी हुई है. पंजाब में मक्खन वाली ग्रेवी का जश्न मनाया जाता है. उत्तर प्रदेश में पेड़ा और जलेबी जैसी मिठाइयां बहुत पसंद की जाती हैं. दक्षिणी खाने में अक्सर चावल ही होता है. पूरे देश में, रोजाना के खाने में गेहूं की रोटियां ही ज्यादा होती हैं. फिर भी, एक समय था जब पारंपरिक खान-पान के साथ डायबिटीज की दर भी बहुत कम थी. क्या बदला? यह कैंपेन उस बदलाव की जांच करता है.

डायबिटीज एक जेनरेशनल प्रॉब्लम न बन जाए?

हाल के सालों में सबसे परेशान करने वाली बातों में से एक है बच्चों और युवाओं में डायबिटीज का बढ़ना. लाइफस्टाइल में बदलाव भी इसमें एक भूमिका निभाते हैं. लेकिन रिसर्चर कुछ बायोलॉजिकल सवालों पर भी गौर कर रहे हैं. क्या माता-पिता की आदतें उनके बच्चों की मेटाबोलिक हेल्थ पर असर डाल सकती हैं? कुछ स्टडीज से पता चलता है कि पिता के तंबाकू इस्तेमाल से एपिजेनेटिक बदलावों के जरिए अगली पीढ़ी में डायबिटीज का खतरा भी बढ़ सकता है. अगर यह सच है, तो डायबिटीज एक जेनरेशनल प्रॉब्लम बन जाएगी.

समाधानों की खोज

समस्या कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है. पूरे भारत में डॉक्टर, रिसर्चर, योग विशेषज्ञ, आयुर्वेद के जानकार और जपब्लिक हेल्थ वर्कर अलग-अलग सॉल्यूशन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. कुकुछ लोग डायबिटीज के मरीजों के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए एक्सरसाइज रूटीन पर फोकस कर रहे हैं. कुछ लोग योग को मेटाबोलिक बैलेंस बनाए रखने के एक टूल के तौर पर देखते हैं. ववहीं, कुछ लोग हर्बल थेरेपी, मॉडर्न दवाइयों या हर व्यक्ति के शरीर के हिसाब से डिजाइन किए गए खास न्यूट्रिशनल प्लान पर रिसर्च कर रहे हैं. मध्य प्रदेश के एक युवा साइंटिस्ट, प्रियांशु नेमा भी डायबिटीज के नए इलाज खोजने के लिए 'कम्प्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी' और 'ट्रांसक्रिप्टोमिक्स' जैसी टेक्नीक का इस्तेमाल कर रहे हैं. हॉस्पिटल से लेकर यूनिवर्सिटी और कम्युनिटी हेल्थ कैंप तक, हर जगह नए एप्लीकेशन हो रहे हैं.

भारत में डायबिटीज की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. असल में, इस कहानी के सबसे अहम अध्याय तो अभी लिखे जाने बाकी हैं और इन्हें लिखेंगे आप जैसे पाठक, जो सोच-समझकर, एक-एक कदम आगे बढ़ाते हुए, इस कहानी का अंत बदलने का फैसला करेंगे.