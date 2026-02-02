ETV Bharat / health

SPECIAL: GGT टेस्ट लिवर या बाइल डक्ट में किसी भी समस्या या बीमारी का लगा सकता है पता, जानें कैसे?

लिवर और पूरी सेहत के लिए नॉर्मल GGT लेवल बनाए रखना बहुत जरूरी होता है. ज्यादा GGT लेवल लिवर डैमेज का संकेत दे सकते हैं...

GGT टेस्ट लिवर या बाइल डक्ट में किसी भी समस्या या बीमारी का लगा सकता है पता, जानें कैसे? (CANVA)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 2, 2026 at 5:45 PM IST

  • लेखक-स्नेहा भारती

लिवर हमारे शरीर का एक जरूरी अंग है. यह शरीर से टॉक्सिन और नुकसानदायक चीजों को फिल्टर करके निकालता है. यह बाइल भी बनाता है, जो पाचन में मदद करता है, और लाल रक्त कोशिकाओं के प्रोडक्शन में भी भूमिका निभाता है. इसलिए, अच्छी सेहत के लिए अपने लिवर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है.

हमारी खराब खाने की आदतें और खराब लाइफस्टाइल लिवर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है. हाल के सालों में, लिवर की बीमारियां, खासकर फैटी लिवर की बीमारी, लोगों में तेजी से बढ़ रही हैं. हालांकि, एक ब्लड टेस्ट है जिससे आसानी से पता चल सकता है कि आपको लिवर की कोई समस्या है या नहीं? इस खबर में जानें कि वह कौन सा ब्लड टेस्ट है...

हैदराबाद के मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर के. नागेश्वर का कहना है कि गामा-ग्लूटामिल ट्रांसफरेज (GGT) ब्लड टेस्ट से लिवर में किसी नुकसान या बीमारी का पता लगाया जा सकता है.

गामा-ग्लूटामिल ट्रांसफरेज (GGT) क्या है?
गामा-ग्लूटामिल ट्रांसफरेज (GGT) एक एंजाइम है जो मुख्य रूप से लिवर, बाइल डक्ट और किडनी में पाया जाता है, और यह लिवर की बीमारी, नुकसान या बाइल डक्ट की समस्याओं के लिए एक सेंसिटिव मार्कर का काम करता है. यह अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट और ग्लूटाथियोन मेटाबॉलिज्म में भूमिका निभाता है.

शरीर में GGT की भूमिका
GGT अमीनो एसिड और पेप्टाइड्स को कोशिकाओं में पहुंचाने में मदद करता है और लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है. यह ग्लूटाथियोन, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, उसे तोड़ने में भी मदद करता है. इस तरह, GGT लिवर के हेल्दी फंक्शन और ओवरऑल सेलुलर हेल्थ को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है.

GGT टेस्ट क्या है?
medlineplus.gov के अनुसार, गामा-ग्लूटामिल ट्रांसफरेज (GGT) टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है जो खून में गामा-ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टिडेज नाम के एंजाइम के लेवल को मापता है. यह मुख्य रूप से लिवर और बाइल डक्ट की समस्याओं, लिवर डैमेज, या बहुत ज्यादा शराब पीने का पता लगाने में मदद करता है, और लिवर के काम का आकलन करने के लिए अक्सर दूसरे टेस्ट के साथ किया जाता है.

GGT टेस्ट का मकसद
GGT टेस्ट का इस्तेमाल मुख्य रूप से लिवर के फंक्शन का पता लगाने और लिवर की बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है. यह बाइल डक्ट्स की समस्याओं, शराब से होने वाले लिवर डैमेज, या कुछ दवाओं के असर का पता लगाने में मदद करता है. GGT ब्लड टेस्ट के कई जरूरी क्लिनिकल मकसद हैं जिनके लिए यह टेस्ट करवाने की सलाह दी जा सकती है, जैसे कि...

  • लिवर सेल को शुरुआती नुकसान का पता लगाने के लिए: GGT पित्त नली की बीमारी के लिए एक बहुत ही संवेदनशील बायोमार्कर है, जो अक्सर दूसरे लक्षणों से बहुत पहले दिखाई देता है. यह ज्यादा नुकसान होने से पहले शुरुआती निदान और इलाज में मदद करता है
  • ज्यादा शराब पीने की जांच के लिए: GGT का लेवल नियमित रूप से थोड़ी मात्रा में शराब पीने से भी बढ़ जाता है, जिससे शराब के दुरुपयोग की पहचान करने में मदद मिलती है.
  • बढ़े हुए अल्कलाइन फॉस्फेट (ALP) लेवल के कारण का पता लगाने के लिए: GGT यह साफ करने में मदद करता है कि बढ़े हुए ALP लेवल लिवर और बाइल डक्ट की समस्याओं या हड्डी की बीमारी के कारण हैं.
  • मौजूदा लिवर की बीमारी में इलाज की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए: GGT लेवल में गिरावट यह बताती है कि सूजन वाले लिवर में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है.
  • क्रोनिक लिवर डिजीज की निगरानी: डॉक्टर अक्सर यह टेस्ट तब करवाते हैं जब लिवर के दूसरे एंजाइम का लेवल असामान्य होता है या क्रोनिक लिवर डिजीज की निगरानी करनी होती है.

GGT टेस्ट की जरूरत कब पड़ती है?
अगर आपको ऐसे लक्षण या स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनमें लिवर खराब होने या पित्त नली में नुकसान होने की संभावना हो, तो एक हेल्थकेयर प्रोवाइडर GGT टेस्ट करवाने के लिए कह सकता है. जिन लोगों में लिवर की बीमारी के संभावित लक्षण दिखते हैं...

  • भूख न लगना, बिना किसी वजह के वजन कम होना
  • मतली, उल्टी और पेट में बेचैनी
  • पीलिया - त्वचा और आंखों का सफेद हिस्सा पीला पड़ना
  • लगातार सामान्य थकान
  • पहले से पता लिवर की बीमारी - हेपेटाइटिस, सिरोसिस, फैटी लिवर
  • पित्त की पथरी या पित्त नली में खराबी का इतिहास
  • पैन्क्रियाटाइटिस या पैन्क्रियाटिक ट्यूमर
  • लिवर को नुकसान पहुंचाने वाली दवाओं या सप्लीमेंट्स का सेवन
  • पहले के लिवर फंक्शन ब्लड टेस्ट में असामान्यता

नॉर्मल GGT लेवल
नॉर्मल GGT लेवल उम्र और लिंग के हिसाब से अलग-अलग होते हैं. आमतौर पर, वे हेल्दी लिवर फंक्शन का संकेत देते हैं. बढ़े हुए या कम लेवल अंदरूनी स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत दे सकते हैं. नीचे दी गई टेबल में गंभीरता और लिंग के आधार पर GGT लेवल दिखाए गए हैं. ये रेंज लेबोरेटरी के आधार पर थोड़ी अलग हो सकती हैं

नॉर्मल GGT लेवलहल्का बढ़ा हुआमध्यम बढ़ा हुआकाफी बढ़ा हुआ
पुरुष: 5 – 48 U/Lपुरुष: 55 – 138 U/Lपुरुष: 138 – 275 U/Lपुरुष: 275 – 550 U/L
महिलाएं: 5 – 48 U/Lमहिलाएं: 38 – 95 U/Lमहिलाएं: 95 – 190 U/Lमहिलाएं: 190 – 380 U/L

नॉर्मल GGT लेवल बनाए रखने का महत्व
लिवर और पूरी सेहत के लिए नॉर्मल GGT लेवल बनाए रखना बहुत जरूरी है. ज्यादा GGT लेवल शराब, फैटी लिवर की बीमारी, या पित्त नली की समस्याओं के कारण लिवर डैमेज का संकेत दे सकते हैं. कम GGT लेवल बहुत कम होते हैं, लेकिन ये पोषण की कमी से जुड़े हो सकते हैं. लेवल की निगरानी करने से जटिलताओं को रोकने में मदद मिलती है और लिवर की बीमारियों का जल्दी पता लगाने और इलाज करने में आसानी होती है.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

