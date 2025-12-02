ETV Bharat / health

महिलाओं के गर्भ के भीतर होता है जेनेटिक स्विच, जो इनफर्टिलिटी और मिसकैरेज के इलाज में कर सकता है मदद

भारतीय वैज्ञानिकों की एक नई खोज के अनुसार, जेनेटिक स्विच से भ्रूण यूट्रस लाइनिंग में सफलतापूर्वक इम्प्लांट हो जाता है, जिससे प्रेग्नेंसी शुरू होती है...

A genetic switch exists within women's wombs, which could help treat infertility and miscarriage.
महिलाओं के गर्भ के भीतर होता है जेनेटिक स्विच, जो इनफर्टिलिटी और मिसकैरेज के इलाज में कर सकता है मदद (GETTY IAMGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 2, 2025 at 11:53 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रेग्नेंसी के प्रोसेस में एक क्रांतिकारी खोज की है. वैज्ञानिकों ने एक बेसिक "जेनेटिक स्विच" खोजा है जो एम्ब्रियो को यूट्रस की लाइनिंग में सफलतापूर्वक इम्प्लांट होने देकर प्रेग्नेंसी शुरू करने में मदद करता है. साफ-साफ कहें तो, रिसर्च के जरिए भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया है कि यूटेराइन की दीवार में एक जेनेटिक "स्विच" होता है, जो यह तय करता है कि एम्ब्रियो यूटेराइन की दीवार से जुड़ पाएगा या नहीं, और इसी तरह प्रेग्नेंसी शुरू होती है. अब तक, वैज्ञानिकों को यह नहीं पता था कि यह मुश्किल काम शरीर के अंदर कैसे होता है. यह प्रोसेस एक बड़ा रहस्य बना हुआ था. लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR), मुंबई में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बैंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जॉइंट रिसर्च के एक्सपर्ट्स की इस रिसर्च से एक बड़ी सफलता मिली है.

एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि इस खोज से इनफर्टिलिटी और बार-बार होने वाले मिसकैरेज के इलाज के लिए नए रास्ते खुलेंगे, और IVF ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट बढ़ेगा. इंटरनेशनल साइंटिफिक जर्नल "सेल डेथ डिस्कवरी" में छपी इस खोज को भारतीय साइंस सेक्टर के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.

जेनेटिक 'स्विच' क्या है?
जेनेटिक 'स्विच' एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो जीन को ऑन या ऑफ करने के लिए रेगुलेटरी एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है. यह जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, जिससे जीन को अलग-अलग टिशू में एक्टिवेट या डीएक्टिवेट किया जा सकता है. ये स्विच प्रोटीन या दूसरे मॉलिक्यूल्स से जुड़कर काम करते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं जो DNA को मैसेंजर RNA (mRNA) में कॉपी करता है. उदाहरण के लिए, एक 'स्विच' एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या प्रेग्नेंसी जैसे प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता है. इस स्टडी में यह साफ किया गया है कि दो खास जीन, HOXA10 और DHATKH2, यूट्रस की दीवार में एक छोटे से गेट को सही समय पर खोलते या बंद करते हैं.

जेनेटिक 'स्विच' कैसे काम करता है?
बता दें, प्रेग्नेंसी के लिए, एम्ब्रियो (सेमिनल वेसिकल) को मां के यूट्रस की दीवार से जुड़ना जरूरी होता है. यूट्रस की अंदर की दीवार आम तौर पर मजबूत और बंद होती है, जैसे किसी किले की दीवारें होती हैं. लेकिन, जैसे ही एम्ब्रियो आता है, जीन KJDA10 कुछ समय के लिए बंद हो जाता है और DHATKH2 एक्टिवेट हो जाता है. जब DHATKH2 एक्टिवेट होता है, तो यूट्रस में सेल्स नरम और लचीले हो जाते हैं, जिससे वे थोड़ा हिल पाते हैं और एम्ब्रियो अंदर जा सकता है.

बैलेंस करना है जरूरी
इस प्रोसेस में बैलेंस बहुत जरूरी होता है. अगर यूटेराइन की दीवार अच्छी तरह खुली नहीं होती है, तब एम्ब्रियो यूटेराइन की दीवार से जुड़ नहीं सकता, और अगर दीवार बहुत ज्यादा खुली है, तो प्रेग्नेंसी नहीं बच सकती. प्रेग्नेंसी की सफलता जीन Kzd10 और Dthkd2 के बैलेंस पर निर्भर करती है. रिसर्चर्स का कहना है कि इस खोज से IVF ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट बढ़ सकता है और बार-बार प्रेग्नेंसी फेल होने के कारणों को ठीक करने के नए तरीके मिल सकते हैं.

सभी स्तनधारियों में पाई जाने वाली प्रक्रिया
यह जेनेटिक स्विच चूहों से लेकर बंदरों, हैम्स्टर और इंसानों तक के सेल्स में पाया गया है. इसलिए, रिसर्चर्स का कहना है कि यह प्रोसेस एवोल्यूशनरी रूप से पुराना है और सभी मैमल्स के लिए जरूरी है.

महिलाओं की हेल्थ के लिए नई उम्मीद
ICMR-NIRRCH की डायरेक्टर डॉ. गीता सचदेव ने कहा कि यह खोज शुरुआती प्रेग्नेंसी फेलियर, बार-बार मिसकैरेज और इनफर्टिलिटी जैसी समस्याओं के लिए नए सॉल्यूशन दे सकती है. इसके अलावा, उनका कहना है कि इस जेनेटिक 'स्विच' का इस्तेमाल प्रेग्नेंसी को और सफल बनाने और भविष्य में IVF ट्रीटमेंट को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी आम जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडी, मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल सलाह के आधार पर देते हैं. इस तरीके या प्रोसीजर को अपनाने से पहले आपको डिटेल्स पढ़नी चाहिए और अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

SCIENTISTS DISCOVER GENETIC SWITCH
A SWITCH IN WOMB TO START PREGNANCY
GENETIC SWITCH BEHIND PREGNANCY
HOW THE GENETIC SWITCH WORKS
SCIENTISTS DISCOVER GENETIC SWITCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.