हार्ट अटैक के इन खास शुरुआती संकेतों और लक्षणों भूलकर भी न करें नजरअंदाज, जानिए क्यों?
हार्ट अटैक आने से कई महीने, दिन या घंटे पहले शरीर में कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जानिए वे क्या हैं...
Published : August 6, 2026 at 7:45 PM IST
आजकल, हर उम्र और जेंडर के लोग हार्ट अटैक से अपनी जान गवां रहे हैं.लेकिन, हार्ट अटैक अचानक नहीं होता है. कुछ लक्षण घंटों, दिनों या हफ्तों पहले ही दिखने लगते हैं. फिर भी, बहुत से लोग इन लक्षणों को आम स्ट्रेस, थकान या इनडाइजेशन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन लक्षणों को समय पर पहचानने से जान बचाई जा सकती है. आइए अब उन लक्षणों पर नजर डालते हैं जो हार्ट अटैक आने से पहले दिखते हैं.
अगर आपको ये लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं...
ब्लड फ्लो का कम होना: एक्सपर्ट्स का कहना है कि हार्ट अटैक आने से पहले दिल तक खून का बहाव कम हो जाता है. ऐसा आमतौर पर तब होता है जब कोरोनरी आर्टरीज में जमा कोलेस्ट्रॉल प्लाक अस्थिर (unstable) हो जाते हैं. अगर ये प्लाक फट जाते हैं, तो शरीर इनके चारों ओर खून के थक्के (blood clots) बना लेता है. ये थक्के आर्टरी को और सिकोड़ देते हैं, जिससे दिल की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है. नतीजतन, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है.
बार-बार सीने में दर्द होना: क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार ,हार्ट अटैक से पहले सीने में तकलीफ महसूस होती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सीने के बीच में दबाव, जकड़न, दबाव या हल्की जलन के रूप में दिख सकता है. यह तकलीफ कुछ मिनट तक रहती है, कम हो जाती है और फिर दोबारा हो जाती है. इसलिए, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करने की सलाह दी जाती है.
बिना किसी कारण के असामान्य थकान: जानकारों का कहना है कि थकान महसूस होना हार्ट अटैक से पहले का एक आम लक्षण है. उनका कहना है कि भरपूर आराम करने के बाद भी आपको थकान महसूस हो सकती है. चलने-फिरने, सीढ़ियां चढ़ने या बैग उठाने जैसे आसान काम भी सामान्य से ज्यादा मुश्किल लग सकते हैं. वे यह भी बताते हैं कि महिलाओं में यह लक्षण ज्यादा आम है.
सांस फूलना: एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल में ब्लड फ्लो कम होने से पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है. इससे रोज के काम करते समय भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को थोड़ी दूर चलने या कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है.
शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द: दिल का दौरा पड़ने से पहले, आपको सीने समेत शरीर के अन्य हिस्सों में भी बेचैनी महसूस हो सकती है. मेयो क्लिनिक के अनुसार, कंधे, बांह, पीठ, गर्दन, जबड़े, दांत या पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है. कई लोग इन लक्षणों को मांसपेशियों में दर्द, गर्दन में दर्द या गैस की समस्या समझ लेते हैं.
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है कि पसीना आना, मतली, चक्कर आना या बेहोशी जैसे लक्षण भी शुरुआती चेतावनी के महत्वपूर्ण संकेत हैं. उनका सुझाव है कि यदि ये लक्षण निर्जलीकरण, अपच या सांस लेने में कठिनाई के साथ दिखाई दें, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेना महत्वपूर्ण है.
शरीर में कुछ असामान्य महसूस होना: विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ लोगों को अक्सर ऐसा महसूस होता है कि उनके शरीर में कुछ गड़बड़ है. वे इस हल्की-फुल्की बेचैनी या चिंता को नजरअंदाज करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं. खास तौर पर, वे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह देते हैं.
डॉक्टर से कब सलाह लें
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सीने में जकड़न, पसीना आना, हाथ में दर्द और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण पांच मिनट से ज्यादा समय तक रहें, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. ऐसा करने से जानलेवा स्थितियों को रोकने में मदद मिल सकती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सलाह आपकी आम समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)