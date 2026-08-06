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हार्ट अटैक के इन खास शुरुआती संकेतों और लक्षणों भूलकर भी न करें नजरअंदाज, जानिए क्यों?

आजकल, हर उम्र और जेंडर के लोग हार्ट अटैक से अपनी जान गवां रहे हैं.लेकिन, हार्ट अटैक अचानक नहीं होता है. कुछ लक्षण घंटों, दिनों या हफ्तों पहले ही दिखने लगते हैं. फिर भी, बहुत से लोग इन लक्षणों को आम स्ट्रेस, थकान या इनडाइजेशन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन लक्षणों को समय पर पहचानने से जान बचाई जा सकती है. आइए अब उन लक्षणों पर नजर डालते हैं जो हार्ट अटैक आने से पहले दिखते हैं.

अगर आपको ये लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं...

ब्लड फ्लो का कम होना: एक्सपर्ट्स का कहना है कि हार्ट अटैक आने से पहले दिल तक खून का बहाव कम हो जाता है. ऐसा आमतौर पर तब होता है जब कोरोनरी आर्टरीज में जमा कोलेस्ट्रॉल प्लाक अस्थिर (unstable) हो जाते हैं. अगर ये प्लाक फट जाते हैं, तो शरीर इनके चारों ओर खून के थक्के (blood clots) बना लेता है. ये थक्के आर्टरी को और सिकोड़ देते हैं, जिससे दिल की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है. नतीजतन, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है.

बार-बार सीने में दर्द होना: क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार ,हार्ट अटैक से पहले सीने में तकलीफ महसूस होती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सीने के बीच में दबाव, जकड़न, दबाव या हल्की जलन के रूप में दिख सकता है. यह तकलीफ कुछ मिनट तक रहती है, कम हो जाती है और फिर दोबारा हो जाती है. इसलिए, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करने की सलाह दी जाती है.

बिना किसी कारण के असामान्य थकान: जानकारों का कहना है कि थकान महसूस होना हार्ट अटैक से पहले का एक आम लक्षण है. उनका कहना है कि भरपूर आराम करने के बाद भी आपको थकान महसूस हो सकती है. चलने-फिरने, सीढ़ियां चढ़ने या बैग उठाने जैसे आसान काम भी सामान्य से ज्यादा मुश्किल लग सकते हैं. वे यह भी बताते हैं कि महिलाओं में यह लक्षण ज्यादा आम है.

सांस फूलना: एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल में ब्लड फ्लो कम होने से पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है. इससे रोज के काम करते समय भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को थोड़ी दूर चलने या कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है.