शरीर में प्रोटीन की कमी कई गंभीर बीमारियों का बन सकती है कारण, विशेषज्ञों से जानिए कैसे?
Published : January 20, 2026 at 12:31 PM IST
हेल्दी रहने के लिए शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और ये पोषक तत्व सिर्फ संतुलित आहार से ही मिल सकते हैं. आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. प्रोटीन भी ऐसा ही एक जरूरी पोषक तत्व है. इसके सेवन से शरीर को कई फायदे होते हैं. प्रोटीन हमारे शरीर की बनावट का एक जरूरी हिस्सा है.
प्रोटीन मांसपेशियों को बनाने और उनकी मरम्मत के लिए जरूरी होता है. यह हार्मोन और एंजाइम के उत्पादन और मजबूत इम्यून सिस्टम बनाए रखने के लिए भी जरूरी है. इसीलिए विशेषज्ञ हमेशा प्रोटीन से भरपूर खाना खाने की सलाह देते हैं. हालांकि, प्रोटीन की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. डॉ. साकेत गोयल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें बताया गया है कि शरीर में कुछ समस्याएं प्रोटीन की कमी का संकेत देती हैं. आइए जानते हैं कि ये समस्याएं क्या हैं और प्रोटीन इतना जरूरी क्यों है...
शरीर को कितने प्रोटीन की जरूरत होती है?
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, औसत भारतीय डाइट में प्रोटीन की 30 से 50 प्रतिशत कमी होती है। इस कमी को दूर करना बहुत जरूरी है. हर व्यक्ति को अपने शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम के हिसाब से लगभग एक ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है.
इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का वजन 70 किलोग्राम है, तो उसे रोजाना लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है. एथलीट, बॉडीबिल्डर, या वजन कम करने की कोशिश करने वालों के लिए यह मात्रा और भी ज्यादा हो सकती है. प्रोटीन की कमी से कमजोरी, मांसपेशियों का कमजोर होना और इम्यून सिस्टम का कमजोर होना हो सकता है.
किसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता है?
जिम जाने और व्यायाम करने वाले लोगों को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है. इसके अलावा, डॉ. साकेत गोयल बताते हैं कि 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी प्रतिदिन अपने शरीर के वजन के प्रति पाउंड 1.2 से 1.5 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए. इसका मतलब है कि उन्हें 90-100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है. इस आवश्यकता को पूरा करना मुश्किल है. इससे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है.
प्रोटीन की कमी से होने वाली समस्याएं
- शरीर में प्रोटीन की कमी से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं. इससे सार्कोपेनिया हो सकता है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें उम्र के साथ मांसपेशियों का वजन कम हो जाता है. खड़े होने की क्षमता कम हो जाती है, और शरीर की कुल ताकत कम हो जाती है. इससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है.
- प्रोटीन की कमी से न सिर्फ मांसपेशियां बल्कि हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं. मामूली चोट लगने पर भी हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है.
- प्रोटीन की कमी से अक्सर बीमारियां और इन्फेक्शन होते हैं. शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, इसी वजह से ये समस्याएं होती हैं.
- डॉक्टरों का कहना है कि कमजोर इम्यून सिस्टम की वजह से चोटों और सर्जरी से ठीक होना मुश्किल हो जाता है. ये सभी समस्याएं प्रोटीन की कमी से जुड़ी हैं.
- प्रोटीन की कमी से सूजन और लगातार शरीर में दर्द भी हो सकता है. शरीर आम तौर पर कमजोर हो जाता है। डॉक्टर इन लक्षणों को नजरअंदाज न करने की सलाह देते हैं.
कई और भी समस्याएं पैदा होती है
- प्रोटीन की कमी से त्वचा और बालों का स्ट्रक्चर बदल जाता है. त्वचा ढीली हो जाती है. बाल कमजोर, टूटने वाले और रूखे हो जाते हैं. बालों का झड़ना बढ़ जाता है. त्वचा की चमक खत्म हो जाती है.
- शरीर में सभी हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए प्रोटीन जरूरी है. प्रोटीन की कमी से इंसुलिन का असर कम हो जाता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है. इससे डायबिटीज हो सकती है। यह भी प्रोटीन की कमी का एक नतीजा है.
- थायरॉइड ग्लैंड कम हार्मोन बनाती है, जिससे थायरॉइड की समस्या हो सकती है.
- डॉक्टर कहते हैं कि सेक्स हार्मोन कम असरदार तरीके से काम करने लगते है, जिससे कामेच्छा में कमी आती है.
प्रोटीन के लिए आपको क्या खाना चाहिए?
- अपनी प्रोटीन की जरूरतें पूरी करने के लिए, आप अपनी डाइट में फलियां शामिल कर सकते हैं. दालें, छोले, राजमा और लोबिया प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं.
- डेयरी प्रोडक्ट्स- दूध, दही और पनीर में भी प्रोटीन होता है.
- बादाम, काजू, कद्दू के बीज और चिया सीड्स भी प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं.
- अंडे प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स हैं, खासकर अंडे का सफेद हिस्सा, जिसमें प्योर प्रोटीन होता है.
- एक्सपर्ट्स का कहना है कि चिकन, मछली, झींगा और बकरे के मांस में भी प्रोटीन होता है.
- अगर आपका वजन 60 किलो है, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि तीनों टाइम के खाने में प्रोटीन शामिल करें. (नाश्ता, लंच और डिनर.)
(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी के लिए हैं. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन सुझावों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)