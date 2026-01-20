ETV Bharat / health

शरीर में प्रोटीन की कमी कई गंभीर बीमारियों का बन सकती है कारण, विशेषज्ञों से जानिए कैसे?

हेल्दी रहने के लिए शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और ये पोषक तत्व सिर्फ संतुलित आहार से ही मिल सकते हैं. आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. प्रोटीन भी ऐसा ही एक जरूरी पोषक तत्व है. इसके सेवन से शरीर को कई फायदे होते हैं. प्रोटीन हमारे शरीर की बनावट का एक जरूरी हिस्सा है.

प्रोटीन मांसपेशियों को बनाने और उनकी मरम्मत के लिए जरूरी होता है. यह हार्मोन और एंजाइम के उत्पादन और मजबूत इम्यून सिस्टम बनाए रखने के लिए भी जरूरी है. इसीलिए विशेषज्ञ हमेशा प्रोटीन से भरपूर खाना खाने की सलाह देते हैं. हालांकि, प्रोटीन की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. डॉ. साकेत गोयल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें बताया गया है कि शरीर में कुछ समस्याएं प्रोटीन की कमी का संकेत देती हैं. आइए जानते हैं कि ये समस्याएं क्या हैं और प्रोटीन इतना जरूरी क्यों है...

शरीर को कितने प्रोटीन की जरूरत होती है?

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, औसत भारतीय डाइट में प्रोटीन की 30 से 50 प्रतिशत कमी होती है। इस कमी को दूर करना बहुत जरूरी है. हर व्यक्ति को अपने शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम के हिसाब से लगभग एक ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है.

इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का वजन 70 किलोग्राम है, तो उसे रोजाना लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है. एथलीट, बॉडीबिल्डर, या वजन कम करने की कोशिश करने वालों के लिए यह मात्रा और भी ज्यादा हो सकती है. प्रोटीन की कमी से कमजोरी, मांसपेशियों का कमजोर होना और इम्यून सिस्टम का कमजोर होना हो सकता है.

किसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता है?

जिम जाने और व्यायाम करने वाले लोगों को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है. इसके अलावा, डॉ. साकेत गोयल बताते हैं कि 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी प्रतिदिन अपने शरीर के वजन के प्रति पाउंड 1.2 से 1.5 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए. इसका मतलब है कि उन्हें 90-100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है. इस आवश्यकता को पूरा करना मुश्किल है. इससे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है.