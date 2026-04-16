ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी से हो सकती हैं कई स्वास्थ्य समस्याएं, शरीर में ये लक्षण दिखें तो तुरंत अलर्ट हो जाएं
हेल्दी रहने के लिए हमारे शरीर को रेगुलर कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है. ओमेगा-3 फैटी एसिड उनमें से एक है, अगर इसकी कमी हो...
Published : April 16, 2026 at 7:47 PM IST
ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर के लिए सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स में से एक है. ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को ठीक से काम करने में अहम भूमिका निभाते हैं. इसके अलावा, दिल और दिमाग को हेल्दी रखने के लिए पर्याप्त मात्रा ओमेगा-3 फैटी एसिड लेना बहुत जरूरी होता है. ये उन हॉर्मोन के बनने में भी शुरू में शामिल होते हैं जो खून के थक्के जमने, खून की नसों की दीवारों के सिकुड़ने और फैलने, और सूजन की प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं.
ओमेगा-3 फैटी एसिड के फायदे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि ये फैटी एसिड आपकी डाइट में सही मात्रा में मौजूद हों. नहीं तो, अगर आपके शरीर में इनकी कमी होगी, तो शरीर में तुरंत कुछ बदलाव होने लगेंगे. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि आपको लक्षणों के आधार पर पता होना चाहिए कि आप ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी से जूझ रहे हैं. आइए इस खबर में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार जानते हैं कि क्या हैं वे लक्षण...
ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी के लक्षण
- अगर आप अक्सर डिप्रेशन से परेशान रहते हैं, तो हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपके शरीर में ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी हो सकती है. इसके अलावा, कुछ मेंटल प्रॉब्लम भी परेशान कर सकती हैं. अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको अक्सर परेशान करती हैं, तो एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि आप अपनी डाइट में ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर फूड्स शामिल करके इनसे राहत पा सकते हैं.
- 2020 में 'JAMA नेटवर्क ओपन' जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो लोग ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर डाइट लेते हैं, उनमें डिप्रेशन होने का चांस कम होता है. इस स्टडी में हॉवर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के चीफ न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. रॉबर्ट न्यूटन ने हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि रोजाना की डाइट में सही मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड लेने से डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी मेंटल प्रॉब्लम दूर हो सकती हैं.
- एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपके शरीर में ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी है, तो आपकी स्किन पर कुछ लक्षण दिख सकते हैं. खासकर, इनकी कमी होने पर स्किन का रूखापन, मुंहासे और रेडनेस जैसे लक्षण दिख सकते हैं. इसके अलावा, एक्सपर्ट्स का कहना है कि बालों की हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है.
- एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमेगा-3 फैटी एसिड आंखों की सेहत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. यानी, अगर आपको लंबे समय से आंखें सूखी रहती हैं और आंखों की दूसरी समस्याएं हैं, तो इसका कारण ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी हो सकती है.
- आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में बहुत से लोग नींद न आने, स्ट्रेस और थकान जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी समस्याएं तब भी हो सकती हैं जब शरीर में ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी हो.
- इसलिए, अगर आपको ऊपर बताए गए लक्षण महसूस हों, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और जरूरी टेस्ट करवाएं. एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि रोजाना की डाइट में ओमेगा-3 फैटी एसिड की सही मात्रा लेकर इस समस्या से बचा जा सकता है.
इनमें ओमेगा एसिड भरपूर होता है
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमेगा-3 फैटी एसिड मछली, ऑलिव ऑयल, अलसी के बीज, कुकिंग ऑयल और ताजी हरी सब्जियों जैसी खाने की चीजों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है. एक्सपर्ट्स यह भी बताते हैं कि ये एसिड चिया सीड्स, अखरोट, सोयाबीन और चीज जैसी खाने की चीजों में भी भरपूर मात्रा में होते हैं।
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)