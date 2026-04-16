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ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी से हो सकती हैं कई स्वास्थ्य समस्याएं, शरीर में ये लक्षण दिखें तो तुरंत अलर्ट हो जाएं

ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी से हो सकती हैं कई स्वास्थ्य समस्याएं, शरीर में ये लक्षण दिखें तो तुरंत अलर्ट हो जाएं ( GETTY IMAGES )