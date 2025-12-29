ETV Bharat / health

Fast Food खाने से लड़की की मौत, जानिए ज्यादा खाना कैसे हो सकता है जानलेवा

फास्ट फूड का ज्यादा सेवन खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता है. हाल ही में एक दुखद मामला सामने आया है, जिसमें 11वीं क्लास की एक छात्रा की फास्ट फूड और जंक फूड के ज्यादा सेवन से मौत हो गई. छात्रा की मौत दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) में आंतों के इन्फेक्शन से लड़ते हुए हुई. डॉक्टरों का कहना है कि 16 साल की लड़की की सेहत लंबे समय तक गलत खान-पान की आदतों की वजह से खराब हो गई थी. उन्होंने बताया कि उसकी आंतें आपस में जुड़ गई थीं और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया था. उसकी सर्जरी हुई, लेकिन बदकिस्मती से उसे बचाया नहीं जा सका.

दरअसल, लड़की की पहचान अहाना के रूप में हुई है. उसे जंक फूड खाना बहुत पसंद था और वह अक्सर इसे बाजार से मंगवाती थी. 28 नवंबर को अहाना ने पेट में तेज दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसके परिवार वाले उसे उत्तर प्रदेश के अमरोहा के एक अस्पताल में ले गए. हालांकि, जब उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो उसे मुरादाबाद के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया. मुरादाबाद में मेडिकल टेस्ट में पता चला कि उसकी आंतों को नुकसान पहुंचा है और पेट में फ्लूइड जमा हो गया है. जिसके दौरान उसके पेट से लगभग सात लीटर फ्लूइड निकाला गया. थोड़ी हालत सुधरने के बाद, अहाना को उसके चाचा आगे के इलाज के लिए दिल्ली ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस खबर में विस्तार से जानें कि आखिर फास्ट फूड का ज्यादा सेवन कैसे जानलेवा बन सकता है...

फास्ट फूड का ज्यादा सेवन कैसे हो सकता है जानलेवा

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जंक फूड पूरी दुनिया में फैल गया है. इन मीठे, फैटी और स्वादिष्ट खाने की चीजों के आकर्षण से बचना मुश्किल हो सकता है, जो अब लगभग हर जगह आसानी से मिल जाते हैं. हालांकि, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जंक फूड का रेगुलर सेवन हमारे पूरे स्वास्थ्य और सेहत पर बुरा असर डाल सकता है. 'जंक फूड' उन खाने की चीजों को कहते हैं जिनमें कैलोरी ज्यादा होती है लेकिन पोषण कम होता है. इन खाने की चीजों में आमतौर पर कैलोरी, फैट, चीनी, नमक और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, लेकिन विटामिन, मिनरल और फाइबर जैसे जरूरी पोषक तत्व कम होते हैं.

बहुत ज्यादा और लंबे समय तक फास्ट फूड खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम को गंभीर नुकसान हो सकता है. आंतें खाने को ठीक से पचाने और पूरी सेहत बनाए रखने के लिए बैक्टीरिया के अलग-अलग बैलेंस पर निर्भर करती हैं. फास्ट फूड, खासकर जब लंबे समय तक बड़ी मात्रा में खाया जाता है, तो इसमें आमतौर पर सिंपल शुगर और सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, जो नुकसानदायक बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, जबकि फायदेमंद, फाइबर पसंद करने वाले बैक्टीरिया को भूखा रखता है. यह असंतुलन, जिसे डिस्बिओसिस कहा जाता है, आंतों की परत में पुरानी हल्की सूजन पैदा करता है. लगातार सूजन आंतों की रुकावट को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे आंतों की लीकी गट बढ़ जाती है, जिससे बिना पचे खाने के कण और बैक्टीरिया खून में चले जाते हैं, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स और पूरे शरीर में सूजन शुरू हो जाती है.

ज्यादा फास्ट फूड खाने से आंतें आपस में इस कारण से चिपक सकती हैं

ज्यादा फास्ट फूड खाने से छात्रा आहाना के पेट में सूजन आ गई थी, जिससे उसकी आंतें आपस में चिपक गई थी. NHS की वेबसाइट के मुताबिक, इस स्थिति को एब्डोमिनल एडहेजन कहते हैं, जिसमें स्कार टिश्यू के बैंड बन जाते हैं. ये मुख्य रूप से सर्जरी, इन्फेक्शन, सूजन, चोट या रेडिएशन के बाद शरीर के ठीक होने की प्रक्रिया के कारण बनते हैं, जिससे अंग और टिश्यू आपस में चिपक जाते हैं. पेट की अंदरूनी परत में कोई भी गड़बड़ी, चाहे वह सर्जिकल कट हो, बाहरी चीजें हों, इन्फेक्शन हो या सूजन हो, कोलेजन के ज्यादा प्रोडक्शन को ट्रिगर करती है, जिससे ये रेशेदार कनेक्शन बनते हैं जो बाद में दर्द या आंतों में रुकावट पैदा कर सकते हैं.