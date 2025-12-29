Fast Food खाने से लड़की की मौत, जानिए ज्यादा खाना कैसे हो सकता है जानलेवा
जंक फूड ऐसे खाने को कहते हैं जिसमें कैलोरी ज्यादा होती है लेकिन पोषक तत्व कम होते हैं. इसका ज्यादा सेवन जानलेवा हो सकता है.
Published : December 29, 2025 at 1:36 PM IST
फास्ट फूड का ज्यादा सेवन खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता है. हाल ही में एक दुखद मामला सामने आया है, जिसमें 11वीं क्लास की एक छात्रा की फास्ट फूड और जंक फूड के ज्यादा सेवन से मौत हो गई. छात्रा की मौत दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) में आंतों के इन्फेक्शन से लड़ते हुए हुई. डॉक्टरों का कहना है कि 16 साल की लड़की की सेहत लंबे समय तक गलत खान-पान की आदतों की वजह से खराब हो गई थी. उन्होंने बताया कि उसकी आंतें आपस में जुड़ गई थीं और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया था. उसकी सर्जरी हुई, लेकिन बदकिस्मती से उसे बचाया नहीं जा सका.
दरअसल, लड़की की पहचान अहाना के रूप में हुई है. उसे जंक फूड खाना बहुत पसंद था और वह अक्सर इसे बाजार से मंगवाती थी. 28 नवंबर को अहाना ने पेट में तेज दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसके परिवार वाले उसे उत्तर प्रदेश के अमरोहा के एक अस्पताल में ले गए. हालांकि, जब उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो उसे मुरादाबाद के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया. मुरादाबाद में मेडिकल टेस्ट में पता चला कि उसकी आंतों को नुकसान पहुंचा है और पेट में फ्लूइड जमा हो गया है. जिसके दौरान उसके पेट से लगभग सात लीटर फ्लूइड निकाला गया. थोड़ी हालत सुधरने के बाद, अहाना को उसके चाचा आगे के इलाज के लिए दिल्ली ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस खबर में विस्तार से जानें कि आखिर फास्ट फूड का ज्यादा सेवन कैसे जानलेवा बन सकता है...
फास्ट फूड का ज्यादा सेवन कैसे हो सकता है जानलेवा
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जंक फूड पूरी दुनिया में फैल गया है. इन मीठे, फैटी और स्वादिष्ट खाने की चीजों के आकर्षण से बचना मुश्किल हो सकता है, जो अब लगभग हर जगह आसानी से मिल जाते हैं. हालांकि, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जंक फूड का रेगुलर सेवन हमारे पूरे स्वास्थ्य और सेहत पर बुरा असर डाल सकता है. 'जंक फूड' उन खाने की चीजों को कहते हैं जिनमें कैलोरी ज्यादा होती है लेकिन पोषण कम होता है. इन खाने की चीजों में आमतौर पर कैलोरी, फैट, चीनी, नमक और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, लेकिन विटामिन, मिनरल और फाइबर जैसे जरूरी पोषक तत्व कम होते हैं.
बहुत ज्यादा और लंबे समय तक फास्ट फूड खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम को गंभीर नुकसान हो सकता है. आंतें खाने को ठीक से पचाने और पूरी सेहत बनाए रखने के लिए बैक्टीरिया के अलग-अलग बैलेंस पर निर्भर करती हैं. फास्ट फूड, खासकर जब लंबे समय तक बड़ी मात्रा में खाया जाता है, तो इसमें आमतौर पर सिंपल शुगर और सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, जो नुकसानदायक बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, जबकि फायदेमंद, फाइबर पसंद करने वाले बैक्टीरिया को भूखा रखता है. यह असंतुलन, जिसे डिस्बिओसिस कहा जाता है, आंतों की परत में पुरानी हल्की सूजन पैदा करता है. लगातार सूजन आंतों की रुकावट को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे आंतों की लीकी गट बढ़ जाती है, जिससे बिना पचे खाने के कण और बैक्टीरिया खून में चले जाते हैं, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स और पूरे शरीर में सूजन शुरू हो जाती है.
ज्यादा फास्ट फूड खाने से आंतें आपस में इस कारण से चिपक सकती हैं
ज्यादा फास्ट फूड खाने से छात्रा आहाना के पेट में सूजन आ गई थी, जिससे उसकी आंतें आपस में चिपक गई थी. NHS की वेबसाइट के मुताबिक, इस स्थिति को एब्डोमिनल एडहेजन कहते हैं, जिसमें स्कार टिश्यू के बैंड बन जाते हैं. ये मुख्य रूप से सर्जरी, इन्फेक्शन, सूजन, चोट या रेडिएशन के बाद शरीर के ठीक होने की प्रक्रिया के कारण बनते हैं, जिससे अंग और टिश्यू आपस में चिपक जाते हैं. पेट की अंदरूनी परत में कोई भी गड़बड़ी, चाहे वह सर्जिकल कट हो, बाहरी चीजें हों, इन्फेक्शन हो या सूजन हो, कोलेजन के ज्यादा प्रोडक्शन को ट्रिगर करती है, जिससे ये रेशेदार कनेक्शन बनते हैं जो बाद में दर्द या आंतों में रुकावट पैदा कर सकते हैं.
जंक फूड सेहत के लिए हानिकारक क्यों है?
कई स्टडीज से पता चला है कि रेगुलर जंक फूड (जैसे हैमबर्गर, फ्राइज, केक और बिस्किट, मीठे सोडा वगैरह) खाने से मोटापा और दूसरी पुरानी बीमारियों, जैसे दिल की बीमारी, डायबिटीज और कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. यहां जंक फूड खाने के 10 बड़े नुकसान बताए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए...
- दिल की समस्याएं
- हाई कोलेस्ट्रॉल
- डायबिटीज
- किडनी खराब होना
- मोटापा
- लिवर की बीमारी
- कैंसर
- दांतों में कैविटी
- डिप्रेशन
- त्वचा की समस्याएं
- किडनी की बीमारी का खतरा
फास्ट फूड में अक्सर सोडियम ज्यादा होता है, और ज्यादा मात्रा में सोडियम खाने से सूजन, या एडिमा हो सकता है. ज्यादा सोडियम वाला खाना हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए भी खतरनाक होता है, क्योंकि सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर ज्यादा दबाव डालता है. जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन में एक छोटी स्टडी में दिखाया गया कि ज्यादा नमक खाने से किसी व्यक्ति की ब्लड वेसल्स के सामान्य कामकाज पर तुरंत असर पड़ सकता है. इसके साथ ही फास्ट फूड से मिलने वाली ज्यादा कैलोरी से वजन बढ़ सकता है और मोटापा हो सकता है. बच्चों में, हफ्ते में कम से कम तीन बार फास्ट फूड खाने से अस्थमा होने का खतरा ज्यादा होता है.
फास्ट फूड सिर्फ थोड़े समय के लिए संतुष्टि देता है, लेकिन लंबे समय में यह फायदेमंद नहीं होता है. जो लोग फास्ट फूड और प्रोसेस्ड पेस्ट्री खाते हैं, उनमें डिप्रेशन का खतरा उन लोगों की तुलना में 51 फीसदी ज्यादा होता है जो ये खाना नहीं खाते या बहुत कम खाते हैं. फास्ट फूड बहुत स्वादिष्ट होता है, जिसका मतलब है कि इसे मुंह में बहुत जल्दी, बिना ज्यादा चबाए खा लिया जाता है, और यह दिमाग में रिवॉर्ड सेंटर्स को तेजी से एक्टिवेट करता है. 2018 के रिसर्च और पहले की स्टडीज़ ने फास्ट फूड खाने और इन पोषक तत्वों की कमी वाले खाने की लत की दरों के बीच एक लिंक का सुझाव दिया है.
जर्नल एपेटाइट में एक स्टडी में यह भी पाया गया कि सैचुरेटेड फैट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट, जिसमें फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन शामिल है, और कम याददाश्त और सीखने की क्षमता के बीच एक कारण संबंध है. फास्ट फूड से भरपूर डाइट से अल्जाइमर और पार्किंसन रोग का खतरा भी बढ़ सकता है.
एक स्टडी में दिखाया गया है कि फास्ट फूड में थैलेट्स होते हैं. थैलेट्स ऐसे केमिकल हैं जो सेक्स हार्मोन के काम करने के तरीके में रुकावट डाल सकते हैं और प्रजनन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं, जिसमें जन्मजात बीमारियां भी शामिल हैं. ज्यादा सोडियम से आपको किडनी स्टोन और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा भी बढ़ सकता है.
(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)