फेफड़ों के कैंसर के शुरुआती स्टेज में दिखाई देते हैं ये गंभीर लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक
क्या आपको खांसते समय सीने में दर्द होता है? क्या आपको थकान और भूख न लगना जैसे अन्य लक्षण भी महसूस होते हैं? तो सावधान...
Published : April 24, 2026 at 6:16 PM IST
कैंसर एक ऐसी समस्या है जो आजकल उम्र और जेंडर की परवाह किए बिना बहुत से लोगों को प्रभावित करती है. ICMR के डेटा के अनुसार, हर साल 5 में से 3 कैंसर मरीजों की मौत कैंसर से होती है. लंग कैंसर भी इसी कैटेगरी में आता है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बीमारी का जल्दी पता चलने से मौत को रोका जा सकता है. इसी संदर्भ में, आइए अब लंग कैंसर के चेतावनी संकेतों के बारे में जानें.
कई अध्ययनों के अनुसार, फेफड़ों का कैंसर विश्व स्तर पर कैंसर से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण है. विशेषज्ञों का कहना है कि स्मोकिंग करने वालों को फेफड़ों के कैंसर का खतरा विशेष रूप से अधिक होता है. मायोक्लिनिक का कहना है कि कई वर्षों के बाद स्मोकिंग छोड़ने से फेफड़ों के कैंसर का खतरा कम हो जाता है. इसके साथ ही विशेषज्ञों का यह भी कहना हैं कि स्मोकिंग न करने वालों को भी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंग कैंसर के शुरुआती स्टेज में आमतौर पर कोई लक्षण नहीं दिखते हैं. लंग कैंसर के लक्षण तभी दिखते हैं जब बीमारी गंभीर स्टेज में पहुंच जाती है.
इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज
- सांस लेने में तकलीफ: एक्सपर्ट्स का कहना है कि सांस लेने में तकलीफ जैसी दिक्कतें तब हो सकती हैं जब कैंसर बढ़ता है और बड़े एयरवेज को ब्लॉक कर देता है. लंग कैंसर वाले लोगों को लंग्स और हार्ट के आस-पास फ्लूइड जमा होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है.
- लगातार खांसी: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, लंग कैंसर वाले लोगों में लगातार खांसी सबसे आम लक्षणों में से एक है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा खांसी हो, उन्हें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
- खून की खांसी: एक्सपर्ट्स का कहना है कि खून की खांसी सांस की नली में ब्लीडिंग के कारण होती है. कभी-कभी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है. इस समस्या से बचने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना सही रहता है.
- सीने में दर्द: एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना किसी साफ वजह के सीने में दर्द होना भी लंग कैंसर का संकेत हो सकता है. अमेरिकन कैंसर सोसायटी द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि गहरी सांस लेने, खांसने या हंसने पर सीने में दर्द होता है.
- वजन कम होना: अचानक वजन कम होना और भूख न लगना भी फेफड़ों के कैंसर के लक्षण हैं.
- ब्रिटेन के कैंसर अनुसंधान केंद्र ने खुलासा किया है कि फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित लोगों को खांसने पर सीने में दर्द होता है. शोधकर्ताओं ने यह भी बताया है कि कंधों में भी दर्द हो सकता है. विशेष रूप से, उनका कहना है कि कफ की समस्या अधिक आम है. यदि आपको ऐसे लक्षण महसूस हों, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और फेफड़ों के कैंसर की जांच करवाएं. अन्यथा, यह जानलेवा हो सकता है.
क्या फेफड़ों का कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैलता है?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंग कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है. कैंसर के आखिरी स्टेज में इसके ब्रेन और हड्डियों तक फैलने का खतरा रहता है. उन्होंने कहा कि इस कैंसर से प्रभावित अंग के आधार पर दर्द, जी मिचलाना, सिरदर्द, हड्डियों में दर्द या दूसरे लक्षण हो सकते हैं.
लंग कैंसर को रोकने का कोई पक्का तरीका नहीं है, लेकिन इसका खतरा कम किया जा सकता है...
- स्मोकिंग न करें: स्मोकिंग फेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग शुरू न करें. उनका कहना है कि स्मोकिंग छोड़ने से फेफड़ों के कैंसर का खतरा कम हो सकता है. स्मोकिंग छोड़ने में मदद के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें.
- सेकंड-हैंड स्मोकिंग से बचें: एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ रहते या काम करते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, तो भी आपको उन्हें स्मोकिंग छोड़ने के लिए बढ़ावा देना चाहिए.
- फलों और सब्जियों से भरपूर डाइट: विशेषज्ञों का कहना है कि फलों और सब्जियों की विविधता से युक्त स्वस्थ आहार का चुनाव करना चाहिए. उनका कहना है कि विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना अच्छा होता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि गोलियों के रूप में अधिक मात्रा में विटामिन लेना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है.
- एक्सरसाइज: विशेषज्ञों का सुझाव है कि यदि आप नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते हैं, तो धीरे-धीरे शुरुआत करें. उनका कहना है कि सप्ताह में अधिक दिन व्यायाम करने का प्रयास करें. फेफड़ों का व्यायाम, विशेष रूप से, फेफड़ों के कैंसर के खतरे को कम करता है.
- इसके साथ ही, विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आपको खांसी, बलगम और सीने में दर्द जैसे लक्षण तीन सप्ताह से अधिक समय तक महसूस होते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए.
फेफड़ों का कैंसर क्यों होता है?
- विशेषज्ञों का कहना है कि फेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण सिगरेट, सिगार और बीड़ी का सेवन है.
- यह भी कहा जाता है कि तंबाकू उत्पादों का सेवन और चबाना भी इसका एक कारण है.
- इसके अलावा, वायु प्रदूषण में वृद्धि फेफड़ों के कैंसर का कारण भी बन रही है.
- विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ लोगों में यह कैंसर जीन के कारण भी हो सकता है.
- उनका कहना है कि अगर आपके माता-पिता या रक्त संबंधियों को फेफड़ों का कैंसर है तो जांच करवाना एक अच्छा विचार है.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)