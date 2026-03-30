ओवेरियन कैंसर के 8 शुरुआती चेतावनी संकेत जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए नजरअंदाज
Ovarian Cancer तब होता है, जब ओवरीज की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं. इन शुरुआती चेतावनी संकेतों को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
Published : March 30, 2026 at 2:47 PM IST
ओवेरियन कैंसर को 'साइलेंट किलर' कहा जाता है, क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण अक्सर बहुत हल्के होते हैं या उन पर ध्यान ही नहीं जाता है. जब लक्षण दिखाई भी देते हैं, तो वे इतने आम होते हैं कि महिलाएं अक्सर उन्हें गैस, बदहजमी या पेट की कोई आम समस्या समझ कर नजरअंदाज कर देती हैं. नतीजतन, इस कैंसर का पता अक्सर तब चलता है जब यह काफी बढ़ चुका होता है, जिससे इसका इलाज करना काफी मुश्किल हो जाता है.
ओवेरियन कैंसर का पता सिर्फ 20 परसेंट मामलों में ही शुरुआती स्टेज में चल पाता है. इसके लक्षण साफ न होने की वजह से, अक्सर डायग्नोसिस में देर हो जाती है. अगर कैंसर का पता शुरुआती स्टेज में चल जाए, तो इलाज का सक्सेस रेट 90 परसेंट तक पहुंच सकता है, लेकिन, अगर इसका पता देर से चलता है, तो यह खतरनाक हो जाता है. विशेष रूप से, ओवेरियन कैंसर के सबसे आम प्रकारों में एपिथेलियल ट्यूमर शामिल हैं, जो अंडाशय के बाहरी हिस्से को ढकने वाली ऊतक की पतली परत में बनते हैं. ये ट्यूमर 90 प्रतिशत मामलों के लिए जिम्मेदार होते हैं. ट्यूमर के दुर्लभ प्रकारों में स्ट्रोमल ट्यूमर शामिल हैं, जो अंडाशय के सहायक ऊतकों के भीतर विकसित होते हैं, और जर्म सेल ट्यूमर शामिल हैं, जो उन कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं जो अंडे बनाती हैं. आज की इस रिपोर्ट में, ओवेरियन कैंसर के आठ सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी संकेतों के बारे में जानें, जिससे आप इस बीमारी का समय पर पता लगा सकें और उचित इलाज करवा सकें...
ओवेरियन कैंसर के आठ सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत इस तरह है
- पेट फूलना या सूजन: मेडलाइन प्लस (MedlinePlus) के अनुसार, ओवेरियन कैंसर के शुरुआती लक्षणों में पेट फूलना, गैस, पेट में लगातार भारीपन महसूस होना, कपड़े कसे हुए लगना, कब्ज और पेट के निचले हिस्से में दर्द शामिल हैं. ये ऐसे लक्षण हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. यदि ये लक्षण महीने में 12 से ज्यादा बार लगातार दिखाई देते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी के गंभीर चरण का संकेत हो सकते हैं.
- पेल्विक दर्द: आपको पेल्विक हिस्से में, और कभी-कभी पेट में भी बेचैनी या दर्द महसूस होता है. अगर यह दर्द बना रहता है, तो आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए या दर्द निवारक दवाओं से दबाना नहीं चाहिए. यह दर्द आमतौर पर आपके शरीर का आपको कोई जरूरी संदेश भेजने का एक तरीका होता है.
- बार-बार या अचानक पेशाब आना: ओवेरियन कैंसर के कारण पेशाब करने की बहुत तेज इच्छा और बार-बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है. यह आमतौर पर तब होता है जब ट्यूमर मूत्राशय पर दबाव डालता है, जिससे इसकी क्षमता कम हो जाती है. यह लक्षण, पेट फूलना, और पेल्विक दर्द के साथ, कैंसर का प्रारंभिक संकेत हो सकते हैं. इसके साथ ही यह अक्सर पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों के कमजोर होने या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) का संकेत हो सकता है. हालांकि, इस लक्षण पर बारीकी से नजर रखें, क्योंकि यह किसी ज्यादा गंभीर अंदरूनी बीमारी का संकेत भी हो सकता है.
- भूख न लगना या खाने के तुरंत बाद पेट भरा हुआ महसूस होना: ओवेरियन कैंसर के मामलों में, भूख न लगना या बहुत थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही पेट भरा हुआ महसूस होना (जिसे "अर्ली सटायटी" कहा जाता है) एक प्रमुख और शुरुआती लक्षण है. ऐसा पेट में ट्यूमर के दबाव या तरल पदार्थ (एसाइटिस) जमा होने के कारण होता है. यदि यह समस्या लगातार 2–3 सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहती है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
- यौन गतिविधि के दौरान दर्द: यौन संबंध बनाते समय दर्द (डिसपेरूनिया) ओवेरियन कैंसर का एक संभावित लक्षण हो सकता है, यह अक्सर ट्यूमर द्वारा पेल्विक अंगों पर डाले गए दबाव के कारण होता है, विशेष रूप से बीमारी की गंभीर अवस्थाओं में, यह दर्द आमतौर पर पेल्विक क्षेत्र में महसूस होता है. यदि आपको कोई नया या असामान्य दर्द महसूस होता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
- थकान: बहुत ज्यादा थका हुआ और कमजोर महसूस करना किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत हो सकता है. वजन कम होना, बिना किसी वजह के वजन कम होना ओवेरियन कैंसर का एक बड़ा चेतावनी संकेत है.
- अनियमित मासिक धर्म: अगर आपको अपने मासिक धर्म चक्र में कोई बड़ा बदलाव महसूस होता है, जैसे कि सामान्य से ज्यादा ब्लीडिंग होना, दो पीरियड्स के बीच ब्लीडिंग या अनियमितता को नजरअंदाज न करें. ऐसे लक्षण दिखें तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें.
- वजन कम होना: ओवेरियन कैंसर में बिना किसी कारण के वजन कम होना एक प्रमुख चेतावनी संकेत है, आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ऊपर बताए गए सभी लक्षण होने जरूरी हैं. कभी-कभी एक लक्षण भी यह संकेत देने के लिए काफी होता है कि कुछ गड़बड़ है. अगर लक्षण दो हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक बने रहते हैं, तो डॉक्टर से मिलकर जांच करवाने का समय आ गया है.
ओवेरियन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स
ओवेरियन कैंसर का सटीक कारण पता नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको ओवेरियन कैंसर होने की संभावना बढ़ा सकते हैं, इसलिए आपको उन पर विचार करना चाहिए.
उम्र: 50 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को ओवेरियन कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है. लगभग 50 प्रतिशत ओवेरियन कैंसर 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं में पाए जाते हैं. बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि यह बीमारीकम उम्र की महिलाओं में नहीं होती. उदाहरण के लिए, जर्म सेल ट्यूमर कम उम्र की महिलाओं में ज्यादा आम होते हैं, लेकिन वे बहुत ही दुर्लभ होते हैं.
पारिवारिक इतिहास: अगर आपके परिवार में ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या कोलन कैंसर का इतिहास रहा है, तो इससे आपको ओवेरियन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है. मेयो क्लिनिक के अनुसार, जो जीन ओवेरियन कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर जीन 1 (BRCA1) और ब्रेस्ट कैंसर जीन 2 (BRCA2) कहा जाता है. शुरुआत में इनका संबंध ब्रेस्ट कैंसर से माना जाता था, इसीलिए इनका यह नाम पड़ा, लेकिन अब यह पता चला है कि ये ओवेरियन कैंसर के लिए भी जिम्मेदार होते हैं.
बच्चे पैदा करना और मासिक धर्म: जिन महिलाओं ने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, उनमें ओवेरियन कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है. इसी तरह, जिन महिलाओं को मासिक धर्म जल्दी शुरू हो गया हो या जिन्हें मेनोपॉज देर से हुई हो (50 साल की उम्र के बाद), उनमें भी यह खतरा ज्यादा होता है.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)