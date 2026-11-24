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दिल की बीमारी के 5 ऐसे संकेत जिन्हें आपको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

जब लोग दिल से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर उन्हें अचानक होने वाले तेज सीने के दर्द से जोड़कर देखते हैं. हालांकि, दिल की समस्याएं हमेशा ऐसे अचानक और तेज दर्द के साथ शुरू नहीं होती हैं. दिल से जुड़ी कुछ स्थितियों में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिनका दिल से कोई सीधा संबंध नहीं लगता. अक्सर इन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और इन्हें सिर्फ थकान, अपच या गैस मान लिया जाता है. इन सूक्ष्म चेतावनी संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है, खासकर बुजुर्गों, महिलाओं, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों, धूम्रपान करने वालों या तंबाकू चबाने वालों, और उन लोगों में जिनमें दिल की बीमारी का कोई अन्य जोखिम कारक मौजूद है.

छाती में तेज दर्द होने का इंतजार नहीं करना चाहिए

दिल से जुड़ी संभावित समस्याओं को गंभीरता से लेने के लिए, छाती में तेज दर्द होने का इंतजार नहीं करना चाहिए. (अचानक सांस फूलना (या बिना किसी स्पष्ट कारण के सांस लेने में कठिनाई होना), शारीरिक मेहनत करने की क्षमता कम होना, असामान्य रूप से पसीना आना, पाचन संबंधी समस्याएं, बेहोश होना, या जबड़े या बांहों जैसे हिस्सों में बेचैनी महसूस होना) ये सभी चेतावनी के संकेत हो सकते हैं. जिन लोगों को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा या किडनी की बीमारी है, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू चबाते हैं, या जिनके परिवार में कम उम्र में ही दिल की बीमारी होने का इतिहास रहा है, उनमें इसका खतरा अधिक होता है. समय पर मेडिकल जांच कराने से दिल की बीमारियों को गंभीर रूप लेने से पहले ही पहचाना जा सकता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)