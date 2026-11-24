दिल की बीमारी के 5 ऐसे संकेत जिन्हें आपको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए
अगर सांस फूलने की यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत कम शारीरिक मेहनत करने पर भी सांस फूलने लगती है, तो इस...
Published : November 24, 2026 at 8:08 PM IST
जब लोग दिल से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर उन्हें अचानक होने वाले तेज सीने के दर्द से जोड़कर देखते हैं. हालांकि, दिल की समस्याएं हमेशा ऐसे अचानक और तेज दर्द के साथ शुरू नहीं होती हैं. दिल से जुड़ी कुछ स्थितियों में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिनका दिल से कोई सीधा संबंध नहीं लगता. अक्सर इन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और इन्हें सिर्फ थकान, अपच या गैस मान लिया जाता है. इन सूक्ष्म चेतावनी संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है, खासकर बुजुर्गों, महिलाओं, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों, धूम्रपान करने वालों या तंबाकू चबाने वालों, और उन लोगों में जिनमें दिल की बीमारी का कोई अन्य जोखिम कारक मौजूद है.
इन शुरुआती चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज न करें
- बिना किसी स्पष्ट कारण के थकान होना या स्टैमिना में कमी आना- अगर कोई व्यक्ति, जो पहले आसानी से चल-फिर सकता था, सीढ़ियां चढ़ सकता था या रोजमर्रा के काम कर सकता था, अब बहुत जल्दी थकने लगे या उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. यह इस बात का संकेत हो सकता है कि हृदय ठीक से काम नहीं कर रहा है. हालांकि थकान के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन स्टैमिना में लगातार कमी आना (खासकर शारीरिक मेहनत के दौरान) इसे सिर्फ बढ़ती उम्र, तनाव या फिटनेस की कमी मानकर अनदेखा नहीं करना चाहिए. बल्कि, ऐसी स्थिति में डॉक्टर से जांच करानी चाहिए.
- रोजमर्रा के कामों के दौरान सांस फूलना- अक्सर इसे फेफड़ों से जुड़ी समस्या माना जाता है, लेकिन ऐसा दिल से जुड़ी समस्याओं के कारण भी हो सकता है. अगर आपको चलने, सीढ़ियां चढ़ने या घर के रोजमर्रा के काम करने के दौरान सांस फूलने की समस्या होती है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका दिल ठीक से खून पंप नहीं कर पा रहा है, या फिर हृदय से जुड़ी कोई अन्य गंभीर समस्या हो सकती है. अगर सांस फूलने की यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत कम शारीरिक मेहनत करने पर भी सांस फूलने लगती है, या इसके साथ पैरों में सूजन आ रही है या सीधे लेटने में दिक्कत हो रही है, तो आपको तुरंत किसी हृदय रोग विशेषज्ञ (कार्डियोलॉजिस्ट) से जांच करानी चाहिए.
- अपच, जी मिचलाना या पेट के ऊपरी हिस्से में बेचैनी- हालांकि अपच का हर मामला हृदय रोग से जुड़ा नहीं होता, लेकिन कभी-कभी हृदय संबंधी समस्याओं को एसिडिटी या पेट की अन्य समस्याएं समझ लिया जाता है. जी मिचलाना, पसीना आना, या पेट के ऊपरी हिस्से में बेचैनी या भारीपन महसूस होना (खासकर शारीरिक मेहनत के दौरान) ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह बात महिलाओं, बुजुर्गों और डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन समूहों में हृदय रोग के लक्षण सामान्य लक्षणों से अलग हो सकते हैं.
- चक्कर आना, बेहोश होना या दिल की धड़कन का असामान्य होना- बिना किसी स्पष्ट कारण के चक्कर आना, सिर हल्का महसूस होना, बेहोश हो जाना, या दिल की धड़कन का अचानक तेज या अनियमित हो जाना, दिल की धड़कन की लय में गड़बड़ी या दिल से जुड़ी किसी अन्य समस्या का संकेत हो सकता है. अगर ऐसा बार-बार होता है, तो इसे सिर्फ कमजोरी या डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. बल्कि, इसके लिए डॉक्टर से जांच करानी चाहिए. स्थिति के आधार पर, इसमें ECG, ब्लड प्रेशर की जांच और जरूरत पड़ने पर दिल की धड़कन की लय की लंबे समय तक निगरानी (मॉनिटरिंग) शामिल हो सकती है.
- जबड़े, गर्दन, कंधों, बांहों या पीठ में दर्द या बेचैनी होना- दिल से जुड़ी समस्याएं हमेशा सिर्फ छाती तक ही सीमित नहीं रहती है. कभी-कभी, इनके लक्षण जबड़े, गर्दन, कंधों, बांहों, पीठ या पेट के ऊपरी हिस्से में भी महसूस हो सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें तेज दर्द के बजाय, दबाव, भारीपन, जकड़न या सामान्य बेचैनी महसूस हो सकती है। ऐसे लक्षण जो शारीरिक मेहनत करने पर बढ़ जाते हैं और आराम करने पर कम हो जाते हैं, वे विशेष रूप से चिंताजनक हैं और इनके लिए तुरंत चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए.
छाती में तेज दर्द होने का इंतजार नहीं करना चाहिए
दिल से जुड़ी संभावित समस्याओं को गंभीरता से लेने के लिए, छाती में तेज दर्द होने का इंतजार नहीं करना चाहिए. (अचानक सांस फूलना (या बिना किसी स्पष्ट कारण के सांस लेने में कठिनाई होना), शारीरिक मेहनत करने की क्षमता कम होना, असामान्य रूप से पसीना आना, पाचन संबंधी समस्याएं, बेहोश होना, या जबड़े या बांहों जैसे हिस्सों में बेचैनी महसूस होना) ये सभी चेतावनी के संकेत हो सकते हैं. जिन लोगों को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा या किडनी की बीमारी है, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू चबाते हैं, या जिनके परिवार में कम उम्र में ही दिल की बीमारी होने का इतिहास रहा है, उनमें इसका खतरा अधिक होता है. समय पर मेडिकल जांच कराने से दिल की बीमारियों को गंभीर रूप लेने से पहले ही पहचाना जा सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)