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शरीर में दिखाई दें ये 5 असमान्य लक्षण, तो तुरंत हो जाएं सावधान! डायबिटीज का हो सकता है संकेत

ये 5 लक्षण डायबिटीज के संकेत हो सकते हैं, इन्हें पहचानना बेहद है जरूरी है, वरना... ( GETTY IMAGES )