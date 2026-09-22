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डायबिटीज के 40 प्रतिशत मरीजों को किडनी डैमेज होने का होता है खतरा, जानिए क्यों?

डायबिटीज में किडनी खराब होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है. मेडिकल भाषा में इसे स्थिति को डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है. जानिए यह कैसे...

40 percent of diabetic patients are at risk of kidney failure.
डायबिटीज के 40 प्रतिशत मरीजों को किडनी डैमेज होने का होता है खतरा, जानिए क्यों? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 22, 2026 at 1:52 PM IST

5 Min Read
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डायबिटीज एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित करती है. विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही इस बीमारी से पीड़ित लोगों का शुगर लेवल कंट्रोल में हो, लेकिन समय के साथ यह धीरे-धीरे शरीर के जरूरी अंगों (जैसे आंखें, दिल, किडनी आदि) को नुकसान पहुंचाती है. कहा जाता है कि समय के साथ शुगर से हर अंग प्रभावित होता है. खासकर किडनी पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है. डॉक्टर इस स्थिति को 'डायबिटिक नेफ्रोपैथी' कहते हैं. चूंकि यह समस्या शरीर के अंदर होती है और बाहर से दिखाई नहीं देती, इसलिए डायबिटीज से पीड़ित लोगों को अपनी किडनी की नियमित जांच करवानी चाहिए. विशेषज्ञों का कहना है कि हेल्दी के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है.

क्या डायबिटीज के कारण किडनी की बीमारी होती है?
जानकारों का कहना है कि अगर डायबिटीज को ठीक से कंट्रोल न किया जाए, तो इससे क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) हो सकती है. ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से किडनी की छोटी-छोटी ब्लड वेसल्स (रक्त वाहिकाएं) डैमेज हो जाती हैं, जिससे वे वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करने की अपनी क्षमता खो देती हैं. खास बात यह है कि क्रोनिक किडनी डिजीज के शुरुआती स्टेज में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते है. इसलिए, कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी किडनी का फंक्शन खराब हो रहा है. आसान यूरिन और ब्लड टेस्ट से इन समस्याओं का जल्दी पता लगाया जा सकता है और इलाज किया जा सकता है. अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की एक स्टडी से पता चलता है कि डायबिटीज वाले लोगों में किडनी फेलियर, एथेरोस्क्लोरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट फेलियर और समय से पहले मौत का खतरा बढ़ जाता है.

कितने लोगों को किडनी की बीमारी होने की संभावना है
जर्नल ऑफ लेबोरेटरी एंड प्रिसिजन मेडिसिन में प्रकाशित में छपी एक स्टडी के अनुसार, डायबिटीज वाले लगभग 40 फीसदी लोगों को किडनी की बीमारी होने का खतरा होता है.

किडनी पर सोडियम के स्तर का प्रभाव
विशेषज्ञों का कहना है कि रेगुलर हेल्थ चेक-अप की तरह ही लाइफस्टाइल में बदलाव भी जरूरी हैं. खासकर, नमक के सेवन पर ध्यान देना चाहिए. ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इसे किडनी की बीमारी का एक मुख्य कारण माना जाता है. स्टडीज से पता चलता है कि रोजाना नमक का सेवन 5 ग्राम (लगभग एक छोटा चम्मच) से कम होना चाहिए. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हालांकि, कई लोग अनजाने में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के माध्यम से अत्यधिक नमक का सेवन कर रहे हैं.

इनमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है:

  • प्रसंस्कृत स्नैक्स
  • डिब्बाबंद सामग्री
  • ब्रेड, पनीर
  • फास्ट फूड

कम सोडियम का सेवन कैसे करें

  • लेबल पढ़ें: पैक्ड फूड खरीदते समय, एक्सपर्ट्स सोडियम की मात्रा देखने और सबसे कम सोडियम वाले प्रोडक्ट चुनने की सलाह देते हैं.
  • घर पर खाना बनाएं: ताजी चीजों का इस्तेमाल करके घर पर खाना बनाने से शरीर में नमक की मात्रा कंट्रोल में रहती है.
  • प्रोसेस्ड फूड से बचें: अपनी डाइट में ताज़े फल, सब्ज़ियाँ, लीन मीट और साबुत अनाज शामिल करने की सलाह दी जाती है.
  • ऑप्शन्स का इस्तेमाल करें: स्वाद के लिए नमक की जगह जड़ी-बूटियों और मसालों का इस्तेमाल करें. इस तरह नमक का सेवन कम करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे किडनी पर दबाव कम होता है और बीमारी की गंभीरता कम होती है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)

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