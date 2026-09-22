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डायबिटीज के 40 प्रतिशत मरीजों को किडनी डैमेज होने का होता है खतरा, जानिए क्यों?

डायबिटीज एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित करती है. विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही इस बीमारी से पीड़ित लोगों का शुगर लेवल कंट्रोल में हो, लेकिन समय के साथ यह धीरे-धीरे शरीर के जरूरी अंगों (जैसे आंखें, दिल, किडनी आदि) को नुकसान पहुंचाती है. कहा जाता है कि समय के साथ शुगर से हर अंग प्रभावित होता है. खासकर किडनी पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है. डॉक्टर इस स्थिति को 'डायबिटिक नेफ्रोपैथी' कहते हैं. चूंकि यह समस्या शरीर के अंदर होती है और बाहर से दिखाई नहीं देती, इसलिए डायबिटीज से पीड़ित लोगों को अपनी किडनी की नियमित जांच करवानी चाहिए. विशेषज्ञों का कहना है कि हेल्दी के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है.

क्या डायबिटीज के कारण किडनी की बीमारी होती है?

जानकारों का कहना है कि अगर डायबिटीज को ठीक से कंट्रोल न किया जाए, तो इससे क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) हो सकती है. ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से किडनी की छोटी-छोटी ब्लड वेसल्स (रक्त वाहिकाएं) डैमेज हो जाती हैं, जिससे वे वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करने की अपनी क्षमता खो देती हैं. खास बात यह है कि क्रोनिक किडनी डिजीज के शुरुआती स्टेज में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते है. इसलिए, कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी किडनी का फंक्शन खराब हो रहा है. आसान यूरिन और ब्लड टेस्ट से इन समस्याओं का जल्दी पता लगाया जा सकता है और इलाज किया जा सकता है. अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की एक स्टडी से पता चलता है कि डायबिटीज वाले लोगों में किडनी फेलियर, एथेरोस्क्लोरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट फेलियर और समय से पहले मौत का खतरा बढ़ जाता है.

कितने लोगों को किडनी की बीमारी होने की संभावना है

जर्नल ऑफ लेबोरेटरी एंड प्रिसिजन मेडिसिन में प्रकाशित में छपी एक स्टडी के अनुसार, डायबिटीज वाले लगभग 40 फीसदी लोगों को किडनी की बीमारी होने का खतरा होता है.

किडनी पर सोडियम के स्तर का प्रभाव

विशेषज्ञों का कहना है कि रेगुलर हेल्थ चेक-अप की तरह ही लाइफस्टाइल में बदलाव भी जरूरी हैं. खासकर, नमक के सेवन पर ध्यान देना चाहिए. ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इसे किडनी की बीमारी का एक मुख्य कारण माना जाता है. स्टडीज से पता चलता है कि रोजाना नमक का सेवन 5 ग्राम (लगभग एक छोटा चम्मच) से कम होना चाहिए. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हालांकि, कई लोग अनजाने में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के माध्यम से अत्यधिक नमक का सेवन कर रहे हैं.