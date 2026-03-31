COVID के बाद अब 'Cicada' वेरिएंट के चपेट में अमेरिका समेत 23 देश, WHO ने किया लोगों को अलर्ट
कोरोनावायरस ने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया है. इसका एक नया सब-वेरिएंट, BA.3.2 सामने आया है. इस वेरिएंट को 'सिकाडा' नाम दिया गया...
Published : March 31, 2026 at 3:21 PM IST
COVID-19 का एक नया वेरिएंट, BA.3.2, जिसका निकनेम 'सिकाडा' (Cicada) है. 2024 के आखिर से चुपचाप फैलने के बाद अमेरिका में तेजी से फैल रहा है. यह ओमिक्रॉन (Omicron) का एक नया और खतरनाक सब-वेरिएंट है जो चुपचाप पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रहा है. हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो, इसमें म्यूटेशन की संख्या इतनी ज्यादा है कि यह हमारी मौजूदा इम्यूनिटी और वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है. रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के मुताबिक, यह वेरिएंट सबसे पहले नवंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था और अब तक 23 देशों में इसकी पुष्टि हो चुकी है. ऐसे में, आज इस खबर के माध्यम से जानिए कितना खतरनाक है ये वेरिएंट...
कितना खतरनाक है ये नया वेरिएंट?
कोरोनावायरस का नया वेरिएंट, BA.3.2, बेहद खतरनाक है और अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और यूरोप जैसे देशों में तेजी से फैल रहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को कोरोनावायरस के इस नए स्ट्रेन के बारे में अलर्ट कर दिया गया है. यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन परिवार से संबंधित है. हालांकि, 70 से ज्यादा म्यूटेशन के कारण, यह नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी संरचना में इतने बड़े बदलावों के कारण, इस वायरस के और तेजी से फैलने की संभावना है.
ओमिक्रॉन के सब-वेरिएंट BA.3.2 के लक्षण पहले के ओमिक्रॉन वेरिएंट्स जैसे ही हैं. नतीजतन, इन्फेक्शन के लक्षण मुख्य रूप से ऊपरी श्वसन तंत्र में देखे जा रहे हैं. इस वेरिएंट के मुख्य लक्षणों में तेज खांसी, गले में खराश, बहुत ज्यादा थकान, सुस्ती, नाक बहना या बंद होना, सिरदर्द, बदन दर्द और हल्का बुखार शामिल हैं, ये लक्षण उन लोगों में भी देखे जा रहे हैं जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है. बहुत ही कम मामलों में, सूंघने या स्वाद की शक्ति खत्म होना, और साथ ही रात में पसीना आना भी देखा गया है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह वायरस पिछले वेरिएंट्स की तुलना में काफी ज्यादा तेजी से फैल सकता है. भले ही यह म्यूटेटेड वेरिएंट वैक्सीन से कुछ हद तक बच निकल सकता है (इम्यून एस्केप), लेकिन पिछले ओमिक्रॉन वेरिएंट्स की तरह यह किसी गंभीर बीमारी का कारण नहीं बन रहा है.
सिकाडा वेरिएंट के लक्षण क्या हैं?
ज्यादातर दूसरे वेरिएंट्स की तरह, सिकाडा वेरिएंट के लक्षण भी COVID के दूसरे वेरिएंट्स के इन्फेक्शन जैसे ही होते हैं. CDC के अनुसार, इनमें ये शामिल हो सकते हैं...
- नाक बहना या बंद होना
- बुखार
- सिरदर्द
- थकान
- छींक आना
- गले में खराश
- खांसी
- मांसपेशियों में दर्द या बदन दर्द
- उल्टी
- दस्त
- सूंघने या स्वाद लेने की क्षमता में बदलाव
अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो क्या करें
- अगर आपको ठीक महसूस न हो, तो टेस्ट करवाएं, अगर टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो...
- घर पर रहें और खुद को दूसरों से अलग रखें.
- अपने घर में वेंटिलेशन बेहतर करें.
- जब आप दूसरे लोगों के आस-पास हों तो N95 मास्क या कोई दूसरा अच्छी क्वालिटी का मास्क पहनें.
- COVID वैक्सीन और बूस्टर के बारे में लेटेस्ट जानकारी से अपडेटेड रहें.
- अपने लक्षणों पर नजर रखें और अपने हेल्थकेयर प्रोवाइडर के संपर्क में रहें.
- दवाएं लें और अपने डॉक्टर के बताए इलाज को फॉलो करें.
- आराम करें, और सिरदर्द जैसे लक्षणों को मैनेज करने के लिए ओवर-द-काउंटर दवाएं लें.
- अच्छी साफ-सफाई की आदतें बनाए रखें, जैसे बार-बार हाथ धोना और शेयर की गई चीजों को साफ करना.
इसके अलावा, इस बीमारी से खुद को बचाने के लिए, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना और हाथ धोना जैसे बचाव के उपायों का पालन करने की सलाह दी जाती है. अगर बुखार और खांसी बनी रहती है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और अपनी जांच करवाएं. 'सिकाडा' वेरिएंट इस बात की याद दिलाता है कि कोरोनावायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और इसमें लगातार बदलाव हो रहे हैं. हालांकि, स्वास्थ्य संगठनों का कहना है कि फिलहाल इससे दुनिया को कोई खतरा नहीं है.
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