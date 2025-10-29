ETV Bharat / health

दुनियाभर में बढ़ती गर्मी बनेगी एक बड़ी बीमारी की वजह, वैज्ञानिकों ने कहा, भारत में पड़ेगा इसका गंभीर प्रभाव

लैंसेट काउंटडाउन टू 2025 रिपोर्ट के अनुसार, हर मिनट, धरती पर कहीं न कहीं कोई न कोई व्यक्ति गर्मी से मर रहा है. पढ़ें यहां...

2025 Lancet Countdown Report: Climate change now India's biggest public health threat
दुनियाभर में बढ़ती गर्मी बनेगी एक बड़ी बीमारी की वजह, वैज्ञानिकों ने कहा, भारत में पड़ेगा इसका गंभीर प्रभाव (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 29, 2025 at 3:16 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

जलवायु परिवर्तन (Climate change) दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है.. प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल 'लैंसेट' ने अपनी काउंटडाउन रिपोर्ट (लैंसेट काउंटडाउन 2025) जारी की है. 128 विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. 1990 के दशक से हीटस्ट्रोक से होने वाली मौतों में 63 फीसदी की वृद्धि हुई है. 2012-21 के बीच हीटस्ट्रोक जैसे कारणों से हर साल औसतन 5.46 लाख लोगों की मौत हुई. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने स्पष्ट किया है कि जलवायु परिवर्तन एक स्वास्थ्य संकट है. बारिश, सूखा और महामारियां बढ़ रही हैं.

2024 में, औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक काल के स्तर से 1.5°C ज्यादा था. औसतन, प्रत्येक व्यक्ति ने 16 दिन खतरनाक गर्मी का अनुभव किया. शिशुओं और बुजुर्गों को 20 दिनों से ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ा. अत्यधिक गर्मी के कारण 640 अरब कार्य घंटे बर्बाद हुए. इससे 1.09 ट्रिलियन डॉलर (करीब 91 लाख करोड़ रुपये) की उत्पादकता का नुकसान हुआ. 2024 में, 61 प्रतिशत भूमि भीषण सूखे से प्रभावित हुई. यह 1950 के दशक के औसत से 299 प्रतिशत ज्यादा है. जंगल की आग से 1.54 लाख लोग मारे गए. डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही हैं.

सरकारों ने 2023 में फॉसिल फ्यूल पर 956 अरब डॉलर (80 लाख करोड़ रुपये) की सब्सिडी दी. यह 15 देशों के स्वास्थ्य बजट से भी ज्यादा है. द लैंसेट काउंटडाउन की कार्यकारी निदेशक डॉ. मरीना रोमानेलो ने कहा कि हमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना होगा और नरिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करना होगा. इससे हर साल 1 करोड़ लोगों की जान बच सकती है.

2025 Lancet Countdown Report: Climate change now India's biggest public health threat
दुनियाभर में बढ़ती गर्मी बनेगी एक बड़ी बीमारी की वजह, वैज्ञानिकों ने कहा, भारत में पड़ेगा इसका गंभीर प्रभाव (Image courtesy Lancet)

विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहायक महानिदेशक डॉ. जेरेमी फरार ने कहा कि जलवायु संकट एक स्वास्थ्य संकट है. हर स्तर की वृद्धि जीवन और आजीविका पर भारी पड़ती है. सरकारी लापरवाही के कारण लाखों लोग मर रहे हैं. स्वच्छ हवा, स्वस्थ भोजन और मजबूत व्यवस्थाएं अरबों लोगों की जान बचा सकती हैं. यह रिपोर्ट COP 30 (ब्राजील, नवंबर) से पहले सरकारों के लिए एक चेतावनी है.

भारत में जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा है प्रभाव
डॉ. जेरेमी फरार ने आगे कहा कि दुनिया भर में बारिश, सूखा और महामारियां बढ़ रही हैं. ग्रीनहाउस गैसें मानवीय भूलों के कारण उत्पन्न होती हैं. सरकारों को सब्सिडी बंद करके रिन्यूएबल फ्यूल अपनाना होगा. अन्यथा, और अधिक मौतें निश्चित रूप से होंगी. यह रिपोर्ट विश्व नेताओं से कार्रवाई करने का आह्वान करती है. भारत में भी इसका प्रभाव गंभीर है. सरकारों को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए. लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए. यह संकट मानवता के सामने सबसे बड़ा खतरा प्रतीत होता है.

2025 Lancet Countdown Report: Climate change now India's biggest public health threat
दुनियाभर में बढ़ती गर्मी बनेगी एक बड़ी बीमारी की वजह, वैज्ञानिकों ने कहा, भारत में पड़ेगा इसका गंभीर प्रभाव (Image courtesy Lancet)

रोजगार और आय का नुकसान
बढ़ती गर्मी के कारण भारत को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. गर्मी से संबंधित कार्य अक्षमता देश की अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष वित्तीय बोझ को दर्शाती है. 2024 में, गर्मी के कारण कुल 247 अरब संभावित कार्य घंटों का नुकसान हुआ. यह 1990-1999 की अवधि की तुलना में 124 फीसदी अधिक है. कार्य क्षमता के इस नुकसान के कारण संभावित आय हानि का अनुमान केवल 2024 में 194 अरब अमेरिकी डॉलर है. कुल श्रम हानि में कृषि क्षेत्र का योगदान 66 फीसदी था. निर्माण क्षेत्र में 20 फीसदी की हानि दर्ज की गई. बाहरी काम पर निर्भर क्षेत्रों पर सबसे अधिक असर पड़ा है.

तपती हवा और लू लोगों की जान ले रहा है
रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 में भारत के लोगों ने औसतन 19.8 दिन लू का अनुभव किया. इनमें से 6.6 दिन ऐसे थे जो जलवायु परिवर्तन के कारण थे. गर्मी के अलावा, भारत कई स्वास्थ्य जोखिमों और पर्यावरणीय असंतुलन का सामना कर रहा है. 2020 और 2024 के बीच भारत में प्रति वर्ष औसतन लगभग 10,200 मौतें जंगल की आग से उत्पन्न पीएम 2.5 प्रदूषण से जुड़ी थीं, जो 2003-2012 की तुलना में 28 प्रतिशत की वृद्धि थी. मच्छरों द्वारा फैलने वाले डेंगू बुखार की जलवायु-सीमित संचरण क्षमता 1951-1960 की तुलना में 2015-2024 में 31.3 फीसदी बढ़ गई है.

खाद्य असुरक्षा और भोजन की कमी
बढ़ती गर्मी और सूखे के कारण, 2023 में अतिरिक्त 83.1 मिलियन लोगों को मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा. इससे देश की पोषण स्थिति और खराब हो गई.

2025 Lancet Countdown Report: Climate change now India's biggest public health threat
दुनियाभर में बढ़ती गर्मी बनेगी एक बड़ी बीमारी की वजह, वैज्ञानिकों ने कहा, भारत में पड़ेगा इसका गंभीर प्रभाव (Image courtesy Lancet)

शहरों में ग्रीन एरिया में कमी और वनों की कटाई
शहरों में तेजी से हरित भूमि नष्ट हो रही है, जो गर्मी कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है. 2015 से 2024 तक, भारत के शहरी क्षेत्रों में औसत हरित भूमि क्षेत्र में 3.6 प्रतिशत की गिरावट देखी गई. ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच (GFW) के अनुसार, भारत में 2000 से 2023 तक 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्षावरण का नुकसान होने का अनुमान है, जिसमें 2023 में 143,000 हेक्टेयर का नुकसान शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप वृक्षावरण में कुल 6 फीसदी की कमी आई है. इस नुकसान के मुख्य कारण कृषि विस्तार, शहरीकरण, औद्योगीकरण और खनन गतिविधियां हैं.

क्या क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट ही समाधान है?
इन गंभीर चुनौतियों के बीच, क्लीन एनर्जी क्षेत्र में भारत की प्रगति आशा की एक किरण है. 2023 में, क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट क्षेत्र के विकास ने देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में लगभग 5 फीसदी का योगदान दिया है. इससे पता चलता है कि क्लीन एनर्जी अपनाने से न केवल स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, बल्कि आर्थिक लाभ भी हो सकते हैं.

क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोपावर, जियोथर्मल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे पर्यावरण के अनुकूल, रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों के उत्पादन, विकास और उपयोग पर केंद्रित है. इस क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य फॉसिल फ्यूल के उपयोग को कम करना, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना और एक स्थायी एवं सुरक्षित भविष्य के लिए क्लीन एनर्जी का निर्माण करना है.

अध्ययन में चेतावनी जारी
इस अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि दुनिया गर्मी और उमस की उस सीमा के करीब पहुंच रही है जहां शरीर खुद को प्रभावी ढंग से ठंडा नहीं कर सकता. ऐसी परिस्थितियों में, गर्मी के थोड़े से संपर्क में आने से भी अंग विफलता या मृत्यु हो सकती है. लैटिन अमेरिका में गर्मी से संबंधित मौतें 2000 के बाद से दोगुनी से भी ज्यादा हो गई हैं. कई निम्न और मध्यम आय वाले देश विश्वसनीय शीतलन प्रणालियों (Reliable cooling systems), स्वच्छता या पूर्व चेतावनी बुनियादी ढांचे के बिना इसी तरह के खतरों का सामना कर रहे हैं.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

2025 LANCET COUNTDOWN REPORT
भारत में जलवायु परिवर्तन का असर
लैंसेट काउंटडाउन टू 2025 रिपोर्ट
CLIMATE CHANGE PUBLIC HEALTH THREAT
LANCET COUNTDOWN TO 2025 REPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.