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रोजाना की ये 10 आदतें बढ़ा सकती हैं फेफड़ों के कैंसर का खतरा, विशेषज्ञों से जानें कैसे?

ज्यादातर लोग लंग कैंसर को स्मोकिंग से जोड़ते हैं. हालांकि तंबाकू अभी भी इसका मुख्य कारण है, लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि रोजाना की अलग-अलग आदतें और एक्सपोजर धीरे-धीरे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं, यहां तक ​​कि उन लोगों में भी जो स्मोकिंग नहीं करते. यह बात भारत के लिए खास तौर पर अहम है, क्योंकि यहां वायु प्रदूषण, घर के अंदर का धुआं और पर्यावरण से जुड़े जोखिम आम हैं. पुणे के M.O.C कैंसर केयर के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. अश्विन राजभोज का कहना है कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) के अनुसार, फेफड़ों के कैंसर के लगभग 85 फीसदी मामलों के लिए तंबाकू जिम्मेदार है, लेकिन वायु प्रदूषण, दूसरों के सिगरेट पीने से निकलने वाला धुआं (सेकंडहैंड स्मोक) और घर के अंदर मौजूद प्रदूषक भी इसके जोखिम कारक हैं.

बहुत से भारतीयों का मानना ​​है कि फेफड़ों का कैंसर (लंग कैंसर) सिर्फ धूम्रपान करने वालों को ही होता है. हालांकि, अब हम ऐसे लोगों में भी फेफड़ों का कैंसर देख रहे हैं जो प्रदूषित हवा, दूसरों के धूम्रपान के धुएं (सेकंड-हैंड स्मोक) और घर के अंदर मौजूद प्रदूषकों के संपर्क में आते हैं. खतरा इस बात में है कि ये चीजें रोजमर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और अक्सर इन पर ध्यान नहीं दिया जाता. पुणे के M.O.C कैंसर केयर के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. अश्विन राजभोज का कहना है कि फेफड़ों की सेहत को सुरक्षित रखने के लिए, न सिर्फ तंबाकू के इस्तेमाल के बारे में जागरूक होना जरूरी है, बल्कि उस माहौल के बारे में भी जागरूक होना जरूरी है जहां हम रहते और काम करते है.

डॉ. अश्विन राजभोज कहते हैं कि अच्छी बात यह है कि इनमें से कई जोखिमों को बदला या कम किया जा सकता है. इनमें तंबाकू से दूर रहना, हवा के सही आवागमन (वेंटिलेशन) का ध्यान रखना, प्रदूषित माहौल में कम से कम रहना और लगातार बने रहने वाले लक्षणों के लिए डॉक्टर से सलाह लेना शामिल है. फेफड़ों की सेहत को सुरक्षित रखने में ये उपाय बहुत असरदार साबित हो सकते हैं. दुनिया भर में धूम्रपान न करने वालों में भी फेफड़ों के कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए, रोजमर्रा के इन जोखिमों के बारे में जागरूकता पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)