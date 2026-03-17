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बड़े पर्दे पर दिखेगी 'एक दिन' की सॉफ्ट झलक, 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ देखने को मिलेगा ट्रेलर

हैदराबाद: हफ्तों के लंबे इंतजार के बाद आमिर खान प्रोडक्शंस ने आखिरकार 'एक दिन' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें साई पल्लवी और जुनैद खान मुख्य भूमिकाओं में हैं. ट्रेलर की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली दुनिया से होती है, जो दर्शकों को एक जादुई और क्लासिक प्रेम कहानी की झलक दिखाती है. जहां इस ट्रेलर ने फिल्म के लिए उत्साह बढ़ा दिया है, वहीं दर्शकों के पास इसे बड़े पर्दे पर देखने का भी मौका होगा. यह ट्रेलर सिनेमाघरों में फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ दिखाया जाएगा.

​'एक दिन' के ट्रेलर ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. अब दर्शक इसे थिएटर में 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ बड़े पर्दे पर देख सकेंगे. बड़े पर्दे पर इस जादुई प्रेम कहानी की झलक देखना दर्शकों के लिए एक अलग ही अनुभव होगा, जिससे फिल्म को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी.

इसके साथ ही, 'एक दिन' का टाइटल ट्रैक भी रिलीज कर दिया गया है, जो अरिजीत सिंह और आमिर खान के बेहतरीन तालमेल को एक बार फिर सामने लाता है. दिल को छू लेने वाले बोल और रूहानी संगीत के साथ, यह गाना एक सदाबहार 'लव एंथम' जैसा महसूस होता है. देश के सबसे पसंदीदा गायकों में से एक, अरिजीत की भावनात्मक आवाज वही जादू जगा रही है जो आमिर अपनी इस रोमांटिक कहानी के लिए चाहते थे.