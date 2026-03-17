ETV Bharat / entertainment

बड़े पर्दे पर दिखेगी 'एक दिन' की सॉफ्ट झलक, 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ देखने को मिलेगा ट्रेलर

​'एक दिन' के ट्रेलर ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया है. अब इसे थिएटर में 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ देख सकेंगे.

Zunaid Khan and Sai Pallavi
बड़े पर्दे पर दिखेगी 'एक दिन' की सॉफ्ट झलक (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 17, 2026 at 10:30 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: हफ्तों के लंबे इंतजार के बाद आमिर खान प्रोडक्शंस ने आखिरकार 'एक दिन' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें साई पल्लवी और जुनैद खान मुख्य भूमिकाओं में हैं. ट्रेलर की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली दुनिया से होती है, जो दर्शकों को एक जादुई और क्लासिक प्रेम कहानी की झलक दिखाती है. जहां इस ट्रेलर ने फिल्म के लिए उत्साह बढ़ा दिया है, वहीं दर्शकों के पास इसे बड़े पर्दे पर देखने का भी मौका होगा. यह ट्रेलर सिनेमाघरों में फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ दिखाया जाएगा.

​'एक दिन' के ट्रेलर ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. अब दर्शक इसे थिएटर में 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ बड़े पर्दे पर देख सकेंगे. बड़े पर्दे पर इस जादुई प्रेम कहानी की झलक देखना दर्शकों के लिए एक अलग ही अनुभव होगा, जिससे फिल्म को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी.

इसके साथ ही, 'एक दिन' का टाइटल ट्रैक भी रिलीज कर दिया गया है, जो अरिजीत सिंह और आमिर खान के बेहतरीन तालमेल को एक बार फिर सामने लाता है. दिल को छू लेने वाले बोल और रूहानी संगीत के साथ, यह गाना एक सदाबहार 'लव एंथम' जैसा महसूस होता है. देश के सबसे पसंदीदा गायकों में से एक, अरिजीत की भावनात्मक आवाज वही जादू जगा रही है जो आमिर अपनी इस रोमांटिक कहानी के लिए चाहते थे.

​'एक दिन' के जरिए आमिर खान और फिल्म मेकर मंसूर खान एक लंबे अंतराल के बाद साथ आए हैं, जिससे हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक फिर से जिंदा हो गई है. इस जोड़ी ने पहले भी 'कयामत से कयामत तक', 'जो जीता वही सिकंदर', 'अकेले हम अकेले तुम' और 'जाने तू... या जाने ना' जैसी यादगार फिल्में दी हैं. अब इस फिल्म के साथ यह जोड़ी फिर से रोमांस जॉनर में लौट रही है, जिसने फैंस के बीच भारी उत्साह पैदा कर दिया है। इनका दोबारा साथ आना दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा रहा है, जो पर्दे पर इनके पुराने जादू को फिर से देखने के लिए बेताब हैं.

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्म 'एक दिन' में साई पल्लवी और जुनैद खान मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. इस फिल्म का निर्देशन सुनील पांडे ने किया है, जबकि इसके प्रोडक्शन की जिम्मेदारी आमिर खान, मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित ने संभाली है. यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

ये भी पढ़ें:

अरिजीत सिंह की आवाज के साथ 'एक दिन' का ट्रेलर लॉन्च, साई पल्लवी-जुनैद खान के बीच दिखी जबरदस्त कैमिस्ट्री

TAGGED:

EK DIN TRAILER
DHURANDHAR THE REVENGE
एक दिन
एक दिन ट्रेलर
ZUNAID KHAN AND SAI PALLAVI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.