जुबीन गर्ग का निधन: ब्रह्मपुत्र घाटी फिल्म महोत्सव पोस्टपोन, आयोजकों ने 'कल्चरल आइकन' की मौत पर जताया शोक

जुबीन गर्ग ( IANS )

हैदराबाद: असम के 'कल्चर आइकन' कहे जाने वाले जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को स्कूबा ड्राइविंग करते वक्त निधन हो गया था. गायक के निधन से पूरे में असम में शोक का माहौल बना हुआ है. जुबीन के निधन पर शोक जताते हुए ब्रह्मपुत्र घाटी फिल्म महोत्सव के आयोजकों ने इसे स्थगित कर दिया है. ब्रह्मपुत्र घाटी फिल्म महोत्सव के आयोजकों ने बता कि यह निर्णय जुबीन गर्ग के निधन के सम्मान में लिया जा रहा है. उन्होंने पुष्टि की है कि जिन लोगों ने टिकट बुक किए थे, उन्हें उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे. बयान में कहा गया है, 'भारी मन से सूचित किया जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र घाटी फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण 2026 में किसी और तिथि तक स्थगित कर दिया गया है.यह कार्यक्रम 4-7 दिसंबर, 2025 के लिए निर्धारित किया गया था. यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब असम अपने 'कल्चरल आइकन' जुबीन गर्ग के निधन पर शोक मना रहा है, जिनकी आवाज और दूरदर्शिता ने हर पीढ़ियों को डिफाइन किया है. बीवीएफएफ लोगों और क्रिएटिव कम्यूनिटी के साथ एकजुटता से खड़ा है.'