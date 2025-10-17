जुबीन गर्ग का निधन: ब्रह्मपुत्र घाटी फिल्म महोत्सव पोस्टपोन, आयोजकों ने 'कल्चरल आइकन' की मौत पर जताया शोक
असम के 'कल्चरल आइकन' कहे जाने वाले जुबीन गर्ग के निधन पर ब्रह्मपुत्र घाटी फिल्म महोत्सव स्थगित कर दिया गया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2025 at 2:46 PM IST
हैदराबाद: असम के 'कल्चर आइकन' कहे जाने वाले जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को स्कूबा ड्राइविंग करते वक्त निधन हो गया था. गायक के निधन से पूरे में असम में शोक का माहौल बना हुआ है. जुबीन के निधन पर शोक जताते हुए ब्रह्मपुत्र घाटी फिल्म महोत्सव के आयोजकों ने इसे स्थगित कर दिया है.
ब्रह्मपुत्र घाटी फिल्म महोत्सव के आयोजकों ने बता कि यह निर्णय जुबीन गर्ग के निधन के सम्मान में लिया जा रहा है. उन्होंने पुष्टि की है कि जिन लोगों ने टिकट बुक किए थे, उन्हें उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे.
बयान में कहा गया है, 'भारी मन से सूचित किया जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र घाटी फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण 2026 में किसी और तिथि तक स्थगित कर दिया गया है.यह कार्यक्रम 4-7 दिसंबर, 2025 के लिए निर्धारित किया गया था. यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब असम अपने 'कल्चरल आइकन' जुबीन गर्ग के निधन पर शोक मना रहा है, जिनकी आवाज और दूरदर्शिता ने हर पीढ़ियों को डिफाइन किया है. बीवीएफएफ लोगों और क्रिएटिव कम्यूनिटी के साथ एकजुटता से खड़ा है.'
बयान में आगे कहा गया है, 'हमें लगता है कि इस साल स्मृति और सम्मान में अपने समारोहों को रोकना ही उचित होगा. हम अपने फिल्म मेकर्स,पार्टनर्स और ऑडियंस के निरंतर समर्थन और समझ के लिए उनके आभारी हैं. रिफंड की प्रक्रिया समय पर की जाएगी.'
ज़ुबीन गर्ग के बारे में
ज़ुबीन गर्ग को 'रॉकस्टार ऑफ द नॉर्थईस्ट' कहा जाता है. जुबीन तीन दशकों से भी ज्यादा समय से असमिया और भारतीय संगीत की सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक रहे हैं. असमिया संगीत और फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के बाद जुबीन ने हिंदी के चार्ट-टॉपिंग बॉलीवुड गानों में भी अपनी जगह पक्की की.
जुबीन ने असमिया, बंगाली और बॉलीवुड फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है. उनके कुछ सबसे पॉपुलर गानों में 2006 की बॉलीवुड फिल्म गैंगस्टर का 'या अली' और ऋतिक रोशन की 'कृष 3' का 'दिल तू ही बता' शामिल हैं.