WATCH: जुबीन गर्ग की बर्थ एनिवर्सरी पर भावुक हुईं सिंगर की पत्नी, 'किंग ऑफ हमिंग' की प्रतिमा का हुआ अनावरण

जुबीन गर्ग की बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी पत्नी गरिमा ने एक भावुक पोस्ट लिखा है. वहीं जुबीन की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है.

Zubeen Garg wife Garima Saikia
पत्नी गरिमा के साथ जुबीन गर्ग/जुबीन गर्ग की प्रतिमा (Garima Saikia Garg Facebook/ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 18, 2025 at 4:40 PM IST

गुवाहाटी: असम के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का आज (18 नवंबर को) जयंती है. इस खास मौके पर उनकी पत्नी गरिमा और उनके फैंस भावुक होते दिखे हैं. गरिमा सैकिया गर्ग ने सोशल मीडिया पर जुबीन के साथ कुछ खास तस्वीरों के साथ दिल छू लेने वाला पोस्ट साझा किया है. वहीं, असम के एक गांव में जुबीन गर्ग की प्रतिमा का अनावरण किया गया है.

पत्नी गरिमा का दिल छू लेने वाला पोस्ट

दिवंगत गायक जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने मंगलवार, 18 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि पर इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट शेयर करके अपने पति को श्रद्धांजलि दी. शेयर किए गए पोस्ट में जुबीन-गरिमा की कई तस्वीरें है, जो 2002 में उनकी शादी के बाद से उनके साथ बिताए सालों को दर्शाती हैं. अपने शब्दों और तस्वीरों के जरिए, गरिमा ने अपने गहरे दुःख और पीड़ा को व्यक्त किया है.

गरिमा ने इन यादगार पलों को साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, 'इस जन्म से लेकर हर जन्म तक हम अपनी कहानी लिखते रहेंगे, गोल्डी... हैप्पी बर्थडे, स्टे वेल.' तस्वीरों में खुशियां, एक-दूसरे का साथ और यादगार पल कैद हैं, जो उनके बीच के अटूट बंधन का प्रमाण हैं.

पूरे असम के लोगों ने मनाया जुबीन की पुण्यतिथि
पूरे असम में लोगों ने सुबह से ही जुबीन की जयंती का जश्न मना रहे हैं. असम के लोगों के लिए जुबीन का जन्मदिन हमेशा एक त्यौहार जैसा रहा है. राज्य में अलग-अलग जगहों पर लोगों ने छोटी-छोटी सभाएं कीं, उनके गाने बजाए, केक काटे.

जुबीन गर्ग (ETV Bharat)

आज जुबीन की पुण्यतिथि पर काहिलीपारा स्थित उनके घर के परिसर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया. इस समारोह को देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस उमड़े. इसे कला निर्देशक ज्योतिशंकर बारू की देखरेख में तैयार किया गया था.

गुवाहाटी और सोनापुर सहित कई शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां लोगों ने प्रार्थना की, दीप जलाए और संगीतकार को श्रद्धांजलि दी. फैंस ने कहा कि जुबीन के आदर्श और उदारता उन्हें प्रेरित करती रहती हैं और आज सिर्फ उनकी पुण्यतिथि नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन और उनके द्वारा छोड़ी गई छाप है, जिसे हर कोई याद रखेगा.

