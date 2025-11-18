ETV Bharat / entertainment

'या अली' जैसा दिया जबरदस्त हिट हिंदी सॉन्ग, फिर जुबिन गर्ग ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड?, वजह जान रह जाएंगे दंग

हैदराबाद: असम के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की आज 18 नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी है. अगर वह आज जिंदा होते तो फैंस के बीच अपना 53वां जन्मदिन मना रहे होते. असमिया सिंगर का बीती 19 सितंबर को समंदर में डूबने से निधन हो गया था. वह सिंगापुर में एक इवेंट में बतौर ब्रांड एंबेसडर शिरकत करने गए थे. इवेंट होने से एक दिन पहले उनकी मौत की खबर देश के साथ-साथ सिंगापुर के लोगों को भी सकते में डाल दिया था. आज सिंगर की बर्थ एनिवर्सरी है और उनके घर के बाहर सुबह से फैंस का तांता लगा हुआ है. इस मौके पर जानेंगे कि बॉलीवुड सॉन्ग या अली से देशभर में मशहूर सिंगर जुबीन ने बॉलीवुड क्यों छोड़ दिया था.

जुबीन गर्ग के फेमस हिंदी गाने

जुबीन गर्ग ने बॉलीवुड के लिए तकरीबन 40 से ज्यादा गाने गाए थे, जिसमें क्लासिक गानों के रीमिक्स भी शामिल हैं. जुबीन के पॉपुलर हिंदी गानों में या आली, दिल तू ही बता, चढ़ती जवानी, जाने क्या, दिलरुबा, एक दिन तेरी राहों में, सुबह-सुबह, तेरी तमन्ना, दर्द ए दिल, धीरे-धीरे, मेरे वतन आदि सॉन्ग शामिल हैं. जुबीन का सबसे पॉपुलर सॉन्ग मायाबिनी है, जो उन्होंने खुद लिखा था और असम भाषा में गाया था. सिंगर ने अपने 33 साल के करियर में कई भाषाओं में तकरीबन 40 हजार गाने गाए थे. वह असम के लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं. उनके आकस्मिक निधन पूरा असम रोया था और आज एक बार फिर उनकी याद में फैंस की आंखें नम हो चुकी हैं.

क्यों छोड़ा था बॉलीवुड में गाना?

जुबीन ने इमरान हाशमी और कंगना रनौत स्टारर फिल्म गैंगस्टर के सॉन्ग या अली से रातों-रात बॉलीवुड में छा गए थे. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों के लिए गाने, लेकिन अचानक उन्होंने बॉलीवुड से किनारा कर लिया. एक इंटरव्यू में जुबीन ने बॉलीवुड छोड़ने के कारण में बताया था कि वहां गायक और गायक के गानों की कद्र नहीं है, वहां गानों को बेचा जाता है, लेकिन जुबीन अपने गानों को अपनी आत्मा समझते है और गाने बेचने के खिलाफ थे. ऐसे में सिंगर ने बॉलीवुड को अपने गाने बेचने की बजाय उसे छोड़ना ही सही समझा.

बॉलीवुड छोड़ने के बाद उन्होंने अपने ज्यादातर गाने असमिया भाषा में गाए और अपने लोगों के बीच छाए रहे. जब सिंगर का निधन हुआ था तो उनके जनाजे में पूरा असम रोया था. उनके अंतिम दर्शन में इतनी भीड़ जुटी थी कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था. क्योंकि दुनिया में जुबिन चौथे ऐसे इंसान हैं, जिनकी अंतिम दर्शन में भारी संख्या में चाहनेवाले जुटे थे.