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70 के दशक की मॉडर्न एक्ट्रेस जीनत अमान को भाया 'लव एंड वॉर' में आलिया भट्ट का कैबरे लुक, 'गंगूबाई' बोलीं- थैंक्यू मैम

जीनत अमान 70 के दशक में अपनी ग्लैमरस, आधुनिक फिल्मी छवि और यादगार कैबरे प्रदर्शनों के लिए जानी जाती हैं.

Zeenat Aman
जीनत अमान (Poster/IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2026 at 11:56 AM IST

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हैदराबाद: दिग्गज एक्ट्रेस जीनत अमान ने फिल्म 'लव एंड वॉर' से आए आलिया भट्ट के कैबरे फर्स्ट लुक पर लाइक का बटन दबा दिया है. जीनत ने आलिया के फर्स्ट लुक अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर भी किया है. फर्स्ट लुक पर जीनत जैसे बेहतरीन एक्ट्रेस से लाइक पाकर आलिया भट्ट की खुशी भी सातवें आसमान पर है. आलिया ने भी जीनत का अभिवादन किया और उन्हें थैंक्यू मैम कहा.

बीती 25 सितंबर को संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर से आलिया भट्ट के फर्स्ट लुक के दो पोस्टर जारी हुए थे. आलिया का कैबरे स्टाइल फर्स्ट लुक देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों ने लाइक करना शुरू कर दिया है. इस कड़ी में दिग्गज एक्ट्रेस ने भी आलिया के लुक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'वाह वाह, निर्देशक संजय लीला भंसाली ने तो कमाल कर दिया. उन्होंने पोस्टर को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी शेयर किया और लिखा, '70 का दशक वापस आ गया है और कैबरे इतना खूबसूरत पहले कभी नहीं लगा'.

Zeenat Aman
जीनत का पोस्ट (Zeenat Aman Post)

आलिया ने जीनत की तारीफ लिखा है, बहुत-बहुत धन्यवाद, जीनत मैम, हमने सेट पर आपके बारे में अनगिनत बार बात की है, इसलिए यह और भी खास लग रहा है'. बता दें, शुक्रवार को आलिया ने भी सोशल मीडिया पर 'लव एंड वॉर' से अपने लुक की एक झलक साझा की थी. पोस्टर में उन्हें एक भव्य पंखों वाले हेडड्रेस, क्रॉप टॉप और थाई-हाई स्लिट वाली स्कर्ट में बूट्स के साथ दिखाया गया है.

Zeenat Aman
जीनत अमान और आलिया भट्ट (Alia bhatt Post)

दो पोस्टर जारी किए गए थे और दोनों में उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है. उनके पहले आधिकारिक लुक ने उनके किरदार को एक ग्लैमरस माहौल में पेश किया और भंसाली द्वारा उनके इर्द-गिर्द बनाई गई दुनिया की एक झलक दिखाई.

जीनत अमान 70 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में से एक हैं और इसलिए फैंस का ध्यान उनके कमेंट पर गया. खासतौर पर वह अपनी ग्लैमरस, आधुनिक फिल्मी छवि और यादगार कैबरे प्रदर्शनों के लिए जानी जाती हैं.

वायरल हुआ था वीडियो

आलिया के पहले लुक के सामने आने के कुछ ही समय बाद, 'लव एंड वॉर' फिल्म का एक कथित वीडियो ऑनलाइन सामने आया और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. क्लिप में आलिया को फिल्म के एक डांस सीक्वेंस में परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है. हालांकि परफॉर्मर का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी ड्रेस आलिया के पोस्टर में दिख रही ड्रेस से मिलती-जुलती थी, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह फिल्म के किसी कैबरे डांस सीक्वेंस का हिस्सा हो सकता है.

फिल्म निर्माताओं ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि वीडियो वाकई 'लव एंड वॉर' से है या नहीं. फिर भी, सोशल मीडिया यूजर्स ने इसके समय को देखते हुए तुरंत इसे आलिया के किरदार से जोड़ दिया.

फिल्म के बारे में

'लव एंड वॉर' का निर्देशन, लेखन, निर्माण और संगीत संजय लीला भंसाली ने किया है. फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल मुख्य भूमिकाओं में हैं. हालांकि कहानी के बारे में आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अफवाह है कि यह युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित एक प्रेम कहानी है. पहले लीक हुई तस्वीरों से संकेत मिला था कि रणबीर और विक्की सैन्य अधिकारियों की भूमिका निभा रहे हैं.

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