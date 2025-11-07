ETV Bharat / entertainment

जरीन खान का निधन, जया बच्चन, शबाना आजमी, रकुल प्रीत-जैकी भगनानी समेत श्रद्धांजलि देने पहुंचे ये सितारे

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जरीन खान का अंतिम संस्कार शुक्रवार शाम 4 बजे जुहू श्मशान घाट पर किया जाएगा. सोमवार को मुंबई के जेडब्ल्यू मैरियट में एक प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी.

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर-डायरेक्टर संजय खान की पत्नी, जायद खान और सुजैन खान की मां जरीन खान का 81 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने शुक्रवार सुबह मुंबई स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली. वह उम्र संबंधी समस्याओं के कारण कुछ समय से बीमार थीं. खान परिवार ने शोक में निजता की अपील की है.

उनके निधन की खबर मिलते ही, उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंच रहे हैं, जिनमें दिग्गज अदाकारा शबाना आजमी, जया बच्चन, रकुल सिंह और जैकी भगनानी, टीवी एक्टर अली गोनी-जैस्मीन भसीन समेत अन्य सितारे शामिल हैं.

जरीन खान के परिवार में उनके पति, एक्टर-डायरेक्टर संजय खान, उनके बच्चे, बेटा जायद खान और बेटियां सुजैन खान, फराह खान अली और सिमोन अरोड़ा हैं. इस साल अप्रैल में, जरीन और संजय ने अपनी 59वीं शादी की सालगिरह मनाई थी.

जरीन की सबसे बड़ी बेटी फराह खान अली की शादी डीजे अकील से हुई है, उनकी दूसरी बेटी सिमोन अरोड़ा ने बिजनेसमैन अजय अरोड़ा से शादी की है, जबकि उनकी सबसे छोटी बेटी सुजैन खान की शादी पहले ऋतिक रोशन से हुई थी. उनके बेटे जायद की शादी मलाइका पारेख से हुई है.

1966 में संजय खान से शादी से पहले जरीन ने हिंदी सिनेमा में एक छोटा लेकिन यादगार पल बिताया था. उन्होंने 'तेरे घर के सामने' और 'एक फूल दो माली' जैसी फिल्मों में काम किया था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो संजय और जरीन की मुलाकात एक बस स्टॉप पर हुई थी. यह मुलाकात आगे चलकर जीवन भर के रिश्ते में बदल गई और 1966 में दोनों ने शादी कर ली.