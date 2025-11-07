ETV Bharat / entertainment

जरीन खान का अंतिम संस्कार: मां की शव यात्रा पर टूटे जायद खान, ऋतिक-सबा, सुजैन, गौरी खान समेत अन्य भी हुए स्पॉट

संजय खान की पत्नी जरीन खान के अंतिम संस्कार पर फिल्मी सितारे उमड़े हुए है. आज सुबह ही जरीन खान ने अंतिम सांस ली थी.

Zayed and Sussanne with mother Zarine Khan
मां जरीन खान के साथ जायद और सुजैन (ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 7, 2025 at 5:58 PM IST

Updated : November 7, 2025 at 6:12 PM IST

मुंबई: डायरेक्टर-एक्टर संजय खान की पत्नी-अदाकारा जरीन का खान का आज, 7 नवंबर की सुबह निधन हो गया. वह लंबे समय से बीमार थी. उन्होंने अपने मुंबई स्थित आवास पर आखिरी सांस ली. इस खबर के बाद संजय के घर पर फिल्मी सितारों का तांता लगा हुआ है.

शबाना आजमी, जया बच्चन, नीलम, बॉबी देओल, रानी मुखर्जी, गौरी खान, रोनित रॉय समेत कई सितारों को संजय के घर के बाहर देखा गया है. वहीं, ऋतिक रोशन भी अपनी एक्स-सास की निधन की खबर सुन उनके घर पहुंचे. वहीं सबा खान को भी मौके पर देखा गया.

ऋतिक रोशन को अंतिम संस्कार के लिए घर से बाहर निकलते हुए अपनी कार की ओर जाते देखा गया. श्मशान के बाहर ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड शबा खान के साथ जाते हुए दिखा दिए.

जरीन खान के अंतिम यात्रा पर जायद खान, संजय खान टूटे हुए दिखाई दिए. सामने आए वीडियो में एक्टर जायद खान को नम आंखों में देखा गया. उनके साथ उनके पिता संजय खान भी थे. वहीं, संजय खान के घर के बाहर शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान, रानी मुखर्जी को एक साथ कार में बैठते हुए देखा गया. उनके अलावा काजोल को भी घर के बाहर स्पॉट किया गया.

जरीन खान के परिवार में उनके पति, एक्टर-डायरेक्टर संजय खान, उनके बच्चे, बेटा जायद खान और बेटियां सुजैन खान, फराह खान अली और सिमोन अरोड़ा हैं. इस साल अप्रैल में, जरीन और संजय ने अपनी 59वीं शादी की सालगिरह मनाई थी.

जरीन की सबसे बड़ी बेटी फराह खान अली की शादी डीजे अकील से हुई है, उनकी दूसरी बेटी सिमोन अरोड़ा ने बिजनेसमैन अजय अरोड़ा से शादी की है, जबकि उनकी सबसे छोटी बेटी सुजैन खान की शादी पहले ऋतिक रोशन से हुई थी. उनके बेटे जायद की शादी मलाइका पारेख से हुई है.

1966 में संजय खान से शादी से पहले जरीन ने हिंदी सिनेमा में एक छोटा लेकिन यादगार पल बिताया था. उन्होंने 'तेरे घर के सामने' और 'एक फूल दो माली' जैसी फिल्मों में काम किया था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो संजय और जरीन की मुलाकात एक बस स्टॉप पर हुई थी. यह मुलाकात आगे चलकर जीवन भर के रिश्ते में बदल गई और 1966 में दोनों ने शादी कर ली.

Last Updated : November 7, 2025 at 6:12 PM IST

