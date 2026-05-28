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पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटीज लिस्ट के टॉप पर ये स्टार, ऐश्वर्या राय, विजय, जूनियर एनटीआर, शाहरुख खान को दी मात

आईएमबीडी ने वीकली पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटीज का लिस्ट जारी किया है. इस बार टॉप में कोई सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक बाल कलाकार का नाम है.

Yudhvir Ahlawat
फिल्म 'कर्तव्य' का हरपाल (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 28, 2026 at 7:41 PM IST

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हैदराबाद: इंटरनेट मूवी डेटाबेस (IMDb) हर वीक पॉपुलर इंडियन सेलेब्रिटीज की एक लिस्ट तैयार करता है. यह लिस्ट इस आधार पर बनती है कि इंटरनेट यूजर्स कितनी बार इन सेलेब्रिटीज की प्रोफाइल देखते हैं. जाहिर है, इस लिस्ट में ज्यादातर उन एक्टर्स का दबदबा रहता है जिनकी फिल्में उस समय आने वाली होती हैं. लेकिन इस हफ्ते, जब आईएमबीडी इंडिया ने अपनी ताजा 'टॉप 30' लिस्ट रिलीज की, तो टॉप पर एक चौंकाने वाला नाम सामने आया. इस नाम ने बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक के सुपरस्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया है, जबकि ये सभी कलाकार हाल के दिनों में काफी सुर्खियों में थे.

नेटफ्लिक्स ने हाल ही में एक फिल्म रिलीज की थी, जिसका नाम 'कर्तव्य' है. यह फिल्म अपनी रिलीज के बाद से ही सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म के मुख्य कलाकार सैफ अली खान है, जिन्होंने एक पुलिसवाले का किरदार निभाया है. उन्होंने अपने इस किरदार से फैंस को एक बार फिर प्रभावित किया है. लेकिन एक सवाल है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. वह हरियाणवी लड़का हरपाल कौन है, जिसके लिए सैफ पूरे सिस्टम से भिड़ जाते हैं?

इस एक्टर का नाम युद्धवीर अहलावत है और लोगों की सोच के विपरीत, वह कोई बाल कलाकार नहीं, बल्कि 33 साल के एक वयस्क हैं. वह इस समय ट्रेंड कर रहे हैं और उन्होंने विजय, ऐश्वर्या राय, जूनियर एनटीआर, मोहनलाल, वामिका गब्बी और शाहरुख खान जैसे सितारों को पीछे छोड़ते हुए, आईएमबीडी पर इस समय के सबसे लोकप्रिय स्टार का खिताब हासिल कर लिया है.

'कर्तव्य' में, युद्धवीर अहलावत ने हरपाल का किरदार निभाया है. एक ऐसा बच्चा जिसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है, और जिसे हत्या करने के लिए उकसाया जाता है. कई लोगों को लग सकता है कि वह एक नया चेहरा हैं, लेकिन यह एक्टर पिछले कई सालों से थिएटर कर रहा है. वह निर्देशक फिरोज अब्बास खान के 'मुगल-ए-आजम: द म्यूजिकल' से भी जुड़े रहे हैं. उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी परफार्मेंस दे चुके हैं.

उन्होंने तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर की फिल्म 'सांड की आंख' से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने चंद्रो तोमर के बेटे का किरदार निभाया था. वह रणबीर कपूर की फिल्म 'शमशेरा' में भी नजर आए. इसके अलावा, वह बॉबी देओल और विक्रांत मैसी अभिनीत फिल्म 'लव हॉस्टल' में भी दिखाई दिए हैं.

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