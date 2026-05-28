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पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटीज लिस्ट के टॉप पर ये स्टार, ऐश्वर्या राय, विजय, जूनियर एनटीआर, शाहरुख खान को दी मात

फिल्म 'कर्तव्य' का हरपाल ( Poster )

हैदराबाद: इंटरनेट मूवी डेटाबेस (IMDb) हर वीक पॉपुलर इंडियन सेलेब्रिटीज की एक लिस्ट तैयार करता है. यह लिस्ट इस आधार पर बनती है कि इंटरनेट यूजर्स कितनी बार इन सेलेब्रिटीज की प्रोफाइल देखते हैं. जाहिर है, इस लिस्ट में ज्यादातर उन एक्टर्स का दबदबा रहता है जिनकी फिल्में उस समय आने वाली होती हैं. लेकिन इस हफ्ते, जब आईएमबीडी इंडिया ने अपनी ताजा 'टॉप 30' लिस्ट रिलीज की, तो टॉप पर एक चौंकाने वाला नाम सामने आया. इस नाम ने बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक के सुपरस्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया है, जबकि ये सभी कलाकार हाल के दिनों में काफी सुर्खियों में थे. नेटफ्लिक्स ने हाल ही में एक फिल्म रिलीज की थी, जिसका नाम 'कर्तव्य' है. यह फिल्म अपनी रिलीज के बाद से ही सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म के मुख्य कलाकार सैफ अली खान है, जिन्होंने एक पुलिसवाले का किरदार निभाया है. उन्होंने अपने इस किरदार से फैंस को एक बार फिर प्रभावित किया है. लेकिन एक सवाल है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. वह हरियाणवी लड़का हरपाल कौन है, जिसके लिए सैफ पूरे सिस्टम से भिड़ जाते हैं?