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UK 07 Rider अनुराग डोभाल के खिलाफ केस दर्ज, चचेरे साले ने लगाये गंभीर आरोप, विस्तार से जानिए

दरअसल, राज सिंह चौहान एक कार कंपनी के शोरूम में नौकरी करता है. राज सिंह का आरोप है कि 5 अक्टूबर की शाम करीब 6 बजे अनुराग डोभाल कुछ युवकों के साथ उससे मिलने पहुंचा. काम में व्यस्त होने के कारण राज ने बाद में मिलने की बात कही. इसके बाद रात करीब 8 बजे वह एक कैफे पहुंचा, जहां अनुराग और उसके साथी कार में मौजूद थे. बातचीत के दौरान अनुराग डोभाल ने धमकी देते हुए कहा कि उसने दो मर्डर किए हैं. उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता.

आरोप है कि इसके बाद अनुराग ने पीछे से राज का गला दबाया और उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की. मोबाइल नहीं छीन पाने पर साथियों से उसे जान से मारने के लिए कहा गया. राज सिंह का आरोप है कि आरोपियों ने उसे कार के नीचे डालने की कोशिश की और लोहे की रॉड या किसी अन्य वस्तु से उसके सिर, छाती और मुंह पर वार किए. एक आरोपी पर चाकू और बंदूक दिखाकर धमकाने का भी आरोप लगाया गया है. पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई. उसकी घड़ी व सोने की चेन भी निकाल ली गई.

पत्नी को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद: बताया जा रहा है कि राज सिंह चौहान की चचेरी बहन रितिका, अनुराग डोभाल की पत्नी हैं. दोनों के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है. इसी विवाद को लेकर बातचीत के लिए अनुराग ने राज को बुलाया था. बातचीत के दौरान विवाद बढ़ने के बाद मारपीट का आरोप लगाया गया है.