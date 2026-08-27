इस पॉपुलर यूट्यूबर को 'टॉक्सिक' के रिव्यू के लिए मिला लीगल नोटिस
'टॉक्सिक' 26 अगस्त को रिलीज हुई. इस बीच एक यूट्यूबर को अपने रिव्यू पर टीम टॉक्सिक से लीगल नोटिस मिला है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 27, 2026 at 7:43 PM IST
हैदराबाद: यश की 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' ने बॉक्स ऑफिस पर भले ही जबरदस्त ओपनिंग की हो, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है. ऑनलाइन आलोचना के बीच, यूट्यूब फिल्म रिव्यूअर सूरज कुमार ने बताया है कि उन्हें अपने नेगेटिव वीडियो रिव्यू के लिए एक लीगल नोटिस मिला है. नोटिस में बेंगलुरु कोर्ट के उस आदेश का जिक्र है जिसमें फिल्म के बारे में गलत, बदनाम करने वाला या अपमानजनक कंटेंट पर रोक लगाई गई है.
यूट्यूब फिल्म रिव्यूअर सूरज कुमार ने फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' की नेगेटिव वीडियो कवरेज के बाद मिले लीगल नोटिस को पब्लिकली शेयर किया है. यूट्यूबर सूरज कुमार ने बेंगलुरु की कंपनी आइप्लेक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड से टॉक्सिक के बारे में मिले ईमेल का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है. मेल में लिखा है, 'डियर सर/मैडम, हम अपने क्लाइंट, केवीएन मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस एलएलपी, जो 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' ("फिल्म") नाम की सिनेमैटोग्राफ फिल्म के प्रोड्यूसर और कॉपीराइट ओनर हैं, की ओर से यह नोटिस जारी कर रहे हैं.'
Thank You Team #Toxic For the Legal Notice on My Review pic.twitter.com/5aGCl6VOkv— Surajkumarofficial (@Surajkumarrevi1) August 27, 2026
इसमें यह भी लिखा है, 'हमारे क्लाइंट को पता चला है कि आपने डिजिटल और/या ऑनलाइन मीडिया के ज़रिए फिल्म से जुड़ा कंटेंट पब्लिश, सर्कुलेट, शेयर, पोस्ट और/या किसी और तरह से कम्युनिकेट किया है. ऐसी एक्टिविटी के संबंध में अभी पहचाने गए यूआरएल नीचे दिए गए हैं.' यह लिंक उस रिव्यू का है जो यूट्यूबर ने बुधवार को पोस्ट किया था.
ऑथराइजेशन लेटर के अनुसार, फर्म को 13 जुलाई से 26 सितंबर तक बिचौलियों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, सर्च इंजन, डोमेन रजिस्ट्रार, अकाउंट एडमिन/चैनल ओनर, होस्टिंग प्रोवाइडर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सरकारी अधिकारियों और अन्य सभी संबंधित संस्थाओं को लीगल नोटिस, टेकडाउन नोटिस, डी-इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट, ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट, कम्प्लायंस नोटिस और कम्युनिकेशन जारी करने और प्रोड्यूसर्स की ओर से सभी टेक्निकल, लीगल और एनफोर्समेंट एक्शन लेने का अधिकार है.
यह कानूनी कार्रवाई एक और बड़े प्लेटफॉर्म बदलाव के ठीक बाद हुई है, जिसमें उसी कोर्ट के आदेश के तहत बुक माय शो पर फिल्म के लिए ऑडियंस रेटिंग और रिव्यू पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं.
'टॉक्सिक' की दुनिया भर में रिलीज से पहले, मेकर्स ने फैंस से सीन रिकॉर्ड न करने या ऑनलाइन स्पॉइलर शेयर न करने की रिक्वेस्ट की थी. इस बीच, बेंगलुरु की एक कोर्ट ने यश-स्टारर इस फिल्म के बारे में गलत या बदनाम करने वाले कंटेंट के पब्लिकेशन और ब्रॉडकास्ट पर रोक लगा दी है. केवीएन प्रोडक्शंस ने फिल्म के बारे में गलत और नुकसान पहुंचाने वाली रिपोर्ट्स के खिलाफ प्रोटेक्शन के लिए सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.