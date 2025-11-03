'हिंदुस्तान जिंदाबाद', महिला विश्व कप जीत से झूमा इंडियन सिनेमा, बिग बी से कमल हासन तक, सेलेब्स की बधाइयों का लगा तांता
महिला क्रिकेट टीम इंडिया ने पहली बार कोई आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है. इस जीत से पूरे देश में खुशी की लहर है.
हैदराबाद: आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप 2025 में बीते रविवार भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को फाइनल मुकाबले में हराकर देश को पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाई. क्रिकेट के इतिहास में महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार कोई आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है. महिला टीम इंडिया की इस जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल है. मुंबई में हुए इस फाइनल मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की टीम ने देश को झूमने पर मजबूर कर दिया है. पूरे देश में आतिशबाजी हो रही है और आम जनता से लेकर बॉलीवुड, खेल, बिजनेस और राजनीति जगत के लोग अब महिला क्रिकेट टीम इंडिया को बधाई दे रहे हैं.
T 5552 - जीत गये !!! 🇮🇳🇮🇳— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 3, 2025
India Women Cricket .. WORLD CHAMPIONS !!
So much pride you have brought for us all ..
CONGRATULATIONS CONGRATULATIONS CONGRATULATIONS !!!!
💃🏻💃🏻🕺👏💪
अमिताभ बच्चन
अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स हैंडल पोस्ट में लिखा है, जीत गए, भारतीय महिला क्रिकेट, वर्ल्ड चैंपियंस, आप हमारे लिए यह लेकर आए, आप पर गर्व है हमें, बधाई हो'.
हम हैं विश्व चैंपियन!— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 2, 2025
भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे विश्व कप 2025 जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!
हमारी बेटियों ने दिखा दिया कि दृढ़ निश्चय और टीम स्पिरिट से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है।
जय हिन्द !! https://t.co/LufOsNNpPz
कंगना रनौत
कंगना रनौत लिखती हैं, 'हम हैं विश्व चैंपियन! भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे विश्व कप 2025 जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, हमारी बेटियों ने दिखा दिया कि दृढ़ निश्चय और टीम स्पिरिट से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है, जय हिन्द !!
अनुष्का शर्मा
स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की स्टार वाइफ अनुष्का शर्मा लिखती हैं, आप हैं वर्ल्ड चैंपियंस, क्या यादगार पल है'.
करीना कपूर
बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीत से भावुक हो गई हैं और लिखती हैं, अभी भी खुशी के आसूं बह रहे हैं.
कमल हासन
साउथ सुपरस्टार कमल हासन ने लिखा है, 1983 की वर्ल्ड कप की जीत की याद दिला दी महिला टीम ने, बधाई हो, आपके नाम लोककथाओं में अमर रहेंगे, उनकी विरासत लाखों सपनों को जगाएगी, बधाई हो, टीम इंडिया!
प्रियंका चोपड़ा
अमेरिका में अपनी ससुराल में बैठीं बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने भी इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ फाइनला मुकाबला देखा और जीत की खुशी में पोस्ट कर लिखा है, 'मैं नीले रंग के हीरो को देखकर बड़ी हुई हूं... आज रात, वे सभी उसकी तरह दिख रहे हैं, विश्व चैंपियन, टीम इंडिया को बधाई'.
सनी देओल
सनी देओल ने अपने 'तारा सिंह' स्टाइल में हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और लिखा, 'हिंदुस्तान जिंदाबाद!, आज मेरी बहनों ने इतिहास रच दिया!, भारत के लिए महिला क्रिकेट में पहला विश्व कप, क्या कमाल कर दिखाया!, इस अजेय नारी शक्ति पर गर्व है, आपने तिरंगे को ऊंचा फहराया है! ये जीत हर हिंदुस्तानी की जीत है!
सुनील शेट्टी
सुनील शेट्टी टीम इंडिया की जीत पर लिखते हैं. 'पसीना, हौसला, हिम्मत, निश्छल दिल, और इसी तरह इतिहास चमक उठा! हमारी नीली वर्दी वाली महिलाओं ने शोहरत का पीछा नहीं किया - उन्होंने उसे अपनाया, हर छोटी बच्ची जिसके पास सपने हैं, और हर भारतीय जो ज़ोर से कह रहा है, हम विश्व विजेता हैं'.
मोहनलाल
साउथ सुपरस्टार मोहनलाल ने फेसबुक पर भारत की शेरनियां को वर्ल्ड कप जीत की बधाई दे लिखा है, 'इतिहास रच दिया गया है और वह नीले रंग में रंगा गया है!, हमारी महिला टीम इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया है कि दृढ़ संकल्प और एकता से क्या हासिल किया जा सकता है, आपने लाखों लोगों को प्रेरित किया है और पूरे देश को गर्व से भर दिया है'.
History has been made and it’s painted in blue! 💙— Mohanlal (@Mohanlal) November 3, 2025
Our Women’s Team India has shown the world what determination and unity can achieve. You’ve inspired millions and made an entire nation beam with pride. 🇮🇳👏#WomenInBlue #TeamIndia #Champions #CWC25 pic.twitter.com/FdkPkwX6gK
चिरंजीवी
मेगास्टार चिरंजीवी ने अपने एक्स हैंडल पर महिला टीम इंडिया की जीत पर खुशी जताई है और लिखा है, 'भारतीय क्रिकेट के लिए कितना गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन है!#WomensWorldCup2025 में इस शानदार जीत के लिए हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई, यह हर उस युवा लड़की की जीत है, जिसने सपने देखने की हिम्मत की, हर उस माता-पिता की जीत है जिसने उन पर विश्वास किया, और हर उस प्रशंसक की जीत है जिसने गर्व से जयकार की, चमकते रहो और बाधाओं को तोड़ते रहो, जय हिंद.
What a proud and historic day for Indian Cricket! 🇮🇳— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) November 3, 2025
Congratulations to our Indian women’s cricket team on such a sensational win at the #WomensWorldCup2025 💐💐💐
It’s the victory of every young girl who dared to dream, every parent who believed, and every fan who cheered… pic.twitter.com/fU8jEcNg4b
A night we’ll never forget. Thank you, champions 💙 This team has shown the world what true grit and belief can do! 🇮🇳 pic.twitter.com/3Qj8SyTCOo— Ajay Devgn (@ajaydevgn) November 2, 2025
इनके अलावा, आर माधवन, अभिषेक बच्चन, अजय देवगन, रश्मिका मंदाना, वरुण धवन, बॉबी देओल, कार्तिक आर्यन, शाहिद कपूर, दिलजीत दोसांझ, विक्की कौशल और महेश बाबू समेत पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीत पर बधाई दी है.