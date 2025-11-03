ETV Bharat / entertainment

'हिंदुस्तान जिंदाबाद', महिला विश्व कप जीत से झूमा इंडियन सिनेमा, बिग बी से कमल हासन तक, सेलेब्स की बधाइयों का लगा तांता

महिला क्रिकेट टीम इंडिया ने पहली बार कोई आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है. इस जीत से पूरे देश में खुशी की लहर है.

TEAM INDIA WORLD CUP 2025
महिला विश्व कप जीत से झूमा इंडियन सिनेमा (ANI/PTI/IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 3, 2025 at 10:19 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप 2025 में बीते रविवार भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को फाइनल मुकाबले में हराकर देश को पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाई. क्रिकेट के इतिहास में महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार कोई आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है. महिला टीम इंडिया की इस जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल है. मुंबई में हुए इस फाइनल मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की टीम ने देश को झूमने पर मजबूर कर दिया है. पूरे देश में आतिशबाजी हो रही है और आम जनता से लेकर बॉलीवुड, खेल, बिजनेस और राजनीति जगत के लोग अब महिला क्रिकेट टीम इंडिया को बधाई दे रहे हैं.

अमिताभ बच्चन

अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स हैंडल पोस्ट में लिखा है, जीत गए, भारतीय महिला क्रिकेट, वर्ल्ड चैंपियंस, आप हमारे लिए यह लेकर आए, आप पर गर्व है हमें, बधाई हो'.

कंगना रनौत

कंगना रनौत लिखती हैं, 'हम हैं विश्व चैंपियन! भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे विश्व कप 2025 जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, हमारी बेटियों ने दिखा दिया कि दृढ़ निश्चय और टीम स्पिरिट से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है, जय हिन्द !!

TEAM INDIA WORLD CUP 2025
महिला विश्व कप जीत से झूमा इंडियन सिनेमा (Anushka Sharma)

अनुष्का शर्मा

स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की स्टार वाइफ अनुष्का शर्मा लिखती हैं, आप हैं वर्ल्ड चैंपियंस, क्या यादगार पल है'.

करीना कपूर

बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीत से भावुक हो गई हैं और लिखती हैं, अभी भी खुशी के आसूं बह रहे हैं.

कमल हासन

साउथ सुपरस्टार कमल हासन ने लिखा है, 1983 की वर्ल्ड कप की जीत की याद दिला दी महिला टीम ने, बधाई हो, आपके नाम लोककथाओं में अमर रहेंगे, उनकी विरासत लाखों सपनों को जगाएगी, बधाई हो, टीम इंडिया!

प्रियंका चोपड़ा

अमेरिका में अपनी ससुराल में बैठीं बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने भी इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ फाइनला मुकाबला देखा और जीत की खुशी में पोस्ट कर लिखा है, 'मैं नीले रंग के हीरो को देखकर बड़ी हुई हूं... आज रात, वे सभी उसकी तरह दिख रहे हैं, विश्व चैंपियन, टीम इंडिया को बधाई'.

सनी देओल

सनी देओल ने अपने 'तारा सिंह' स्टाइल में हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और लिखा, 'हिंदुस्तान जिंदाबाद!, आज मेरी बहनों ने इतिहास रच दिया!, भारत के लिए महिला क्रिकेट में पहला विश्व कप, क्या कमाल कर दिखाया!, इस अजेय नारी शक्ति पर गर्व है, आपने तिरंगे को ऊंचा फहराया है! ये जीत हर हिंदुस्तानी की जीत है!

सुनील शेट्टी

सुनील शेट्टी टीम इंडिया की जीत पर लिखते हैं. 'पसीना, हौसला, हिम्मत, निश्छल दिल, और इसी तरह इतिहास चमक उठा! हमारी नीली वर्दी वाली महिलाओं ने शोहरत का पीछा नहीं किया - उन्होंने उसे अपनाया, हर छोटी बच्ची जिसके पास सपने हैं, और हर भारतीय जो ज़ोर से कह रहा है, हम विश्व विजेता हैं'.

मोहनलाल

साउथ सुपरस्टार मोहनलाल ने फेसबुक पर भारत की शेरनियां को वर्ल्ड कप जीत की बधाई दे लिखा है, 'इतिहास रच दिया गया है और वह नीले रंग में रंगा गया है!, हमारी महिला टीम इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया है कि दृढ़ संकल्प और एकता से क्या हासिल किया जा सकता है, आपने लाखों लोगों को प्रेरित किया है और पूरे देश को गर्व से भर दिया है'.

चिरंजीवी

मेगास्टार चिरंजीवी ने अपने एक्स हैंडल पर महिला टीम इंडिया की जीत पर खुशी जताई है और लिखा है, 'भारतीय क्रिकेट के लिए कितना गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन है!#WomensWorldCup2025 में इस शानदार जीत के लिए हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई, यह हर उस युवा लड़की की जीत है, जिसने सपने देखने की हिम्मत की, हर उस माता-पिता की जीत है जिसने उन पर विश्वास किया, और हर उस प्रशंसक की जीत है जिसने गर्व से जयकार की, चमकते रहो और बाधाओं को तोड़ते रहो, जय हिंद.

इनके अलावा, आर माधवन, अभिषेक बच्चन, अजय देवगन, रश्मिका मंदाना, वरुण धवन, बॉबी देओल, कार्तिक आर्यन, शाहिद कपूर, दिलजीत दोसांझ, विक्की कौशल और महेश बाबू समेत पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीत पर बधाई दी है.

ये भी पढ़ें :

महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप फाइनल में एंट्री, SF में ऑस्ट्रेलिया को हराया, झूम उठी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, दे रही बधाई

TAGGED:

WOMEN TEAM INDIA WORLD CUP 2025
WOMEN CRICKET TEAM INDIA
वर्ल्ड कप जीतीं भारतीय महिला टीम
CELEBS ON WORLD CUP WIN
TEAM INDIA WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'मेरी बीवी हिंदू'!, धर्म परिवर्तन की कोई योजना नहीं', अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने दी सफाई

फलोदी में टैक्सी को डंपर ने मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में चार की मौत

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज, देशभर में मिली 800 स्क्रीन, चल रही हाउसफुल

भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.