Miss Universe 2026: खिताब से चूकीं भारत की काजिया लिज मेजो, देश की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने लुटाया प्यार , बोलीं- आपने दिल जीता
सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स हैं. उन्होंने साल 1994 में इस खिताब को जीत देश का नाम रोशन किया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 11:39 AM IST
हैदराबाद: 75वीं मिस यूनिवर्स 2026 प्रतियोगिता भारत का प्रतिनिधिव केरल की काजिया लिज मेजो ने किया था. मिस यूनिवर्स 2026 प्रतियोगिता में काजिया का सफर टॉप 12 से पहले ही खत्म हो गया. इस पर भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने उनका हौसला बांधा है. सुष्मिता ने काजिया के प्रतियोगिता में आगे बढ़ने पर हौसला बढ़ाया और फिर जब वह इस प्रतियोगिता से बाहर हुईं, तो एक्ट्रेस ने उनकी हिस्सेदारी की सराहना की. सुष्मिता सेन ने काजिया को लेकर अपनी इंस्टास्टोरी पर पोस्ट साझा किए हैं. बता दें, मिस यूनिवर्स 2026 का खिताब प्यूर्टो रिको की 9 साल की बेटी की मां जेनिफर बैरेटो ने अपने नाम किया है.
काजिया लिज मेजो पर क्या बोलीं सुष्मिता सेन?
सुष्मिता सेन ने काजिया लिज मेजो की एक तस्वीर शेयर कर लिखा है, 'आप हमेशा अपनी उस खूबसूरत मुस्कान से दुनिया का स्वागत करें, आपने हमें गरिमा, प्रेम और खुशी से रूबरू कराया, आपने सबका दिल जीत लिया, मुझे आप पर गर्व है'. इससे पहले प्रतियोगिता शुरू होने से पहले एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर कर काजिया लिज मेजो के लिए चीयर किया था. सुष्मिता ने अपने उस पोस्ट में लिखा था, इंडिया, इंडिया, इंडिया, आपके जीत का इंतजार किया जा रहा है, ऑल द बेस्ट हमारी सुंदरी काजिया लिज मेजो'. वहीं, काजिया ने सुष्मिता के इन पोस्ट को शेयर उनका आभार जताया है.
भारत की पहली मिस यूनिवर्स
बता दें, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता शुरू होने के 42 साल बाद भारत को पहला खिताब 1994 में सुष्मिता सेन ने दिलाया था. सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स हैं. अभी तक भारत में इस खिताब को तीन सुंदरी ही जीत पाई हैं. भारत की झोली में दूसरा मिस यूनिवर्स का खिताब छह साल बाद 2000 में आया, जब लारा दत्ता के सिर यह ताज सजा था. वहीं, दो दशक बाद साल 2021 में हरनाज संधू मिस यूनिवर्स खिताब की विनर बनी थीं.
काजिया लिज मेजो की मिस यूनिवर्स यात्रा
पूरे कॉम्पिटिशन के दौरान, मेजो फैशन के जरिए अपने साथ घर की थोड़ी सी यादें लेकर गईं. अपने पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए, उन्होंने केरल की पारंपरिक कसावु साड़ियों से प्रेरित एक ड्रेस पहनी थी. उनके नेशनल कॉस्ट्यूम ने भी केरल की सांस्कृतिक विरासत और भारत की समृद्ध टेक्सटाइल परंपराओं का जश्न मनाया.
केरल के अलपुझा जिले के मावेलिक्कारा की रहने वाली मेजो अबू धाबी में पली-बढ़ीं. मॉडल और लॉ की स्टूडेंट, पेजेंट्री की दुनिया के अलावा, मेजो को परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी गहरी दिलचस्पी है. उन्होंने क्लासिकल डांस की 12 साल की ट्रेनिंग ली है, उन्हें गाना पसंद है और वह वायलिन और ड्रम दोनों बजा सकती हैं. उन्होंने सिनेमा में भी हाथ आजमाया है, मलयालम फिल्म शायलॉक से एक्टिंग में डेब्यू किया.
पेजेंट्री में उनका सफर मिस यूनिवर्स 2026 से बहुत पहले शुरू हो गया था. उन्होंने 2024 में मिस टीन डीवा जीता और मिस टीन इंटरनेशनल 2025 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जहां वह फर्स्ट रनर-अप रहीं.
इस साल की शुरुआत में, मेजो सबसे कम उम्र की मिस यूनिवर्स केरल टाइटल होल्डर बनीं. अगस्त में, उन्होंने जयपुर में नेशनल पेजेंट में 52 दूसरे कंटेस्टेंट को हराकर मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज जीतने वाली केरल की पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया.
इस साल का एडिशन खास था क्योंकि इसमें ब्यूटी पेजेंट की 75वीं एनिवर्सरी मनाई गई. इस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने के लिए, मिस यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन ने 3,150 डायमंड वाला एक स्पेशल क्राउन दिखाया.