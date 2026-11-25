ETV Bharat / entertainment

Miss Universe 2026: खिताब से चूकीं भारत की काजिया लिज मेजो, देश की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने लुटाया प्यार , बोलीं- आपने दिल जीता

काजिया लिज मेजो और सुष्मिता सेन ( ANI/IANS )

हैदराबाद: 75वीं मिस यूनिवर्स 2026 प्रतियोगिता भारत का प्रतिनिधिव केरल की काजिया लिज मेजो ने किया था. मिस यूनिवर्स 2026 प्रतियोगिता में काजिया का सफर टॉप 12 से पहले ही खत्म हो गया. इस पर भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने उनका हौसला बांधा है. सुष्मिता ने काजिया के प्रतियोगिता में आगे बढ़ने पर हौसला बढ़ाया और फिर जब वह इस प्रतियोगिता से बाहर हुईं, तो एक्ट्रेस ने उनकी हिस्सेदारी की सराहना की. सुष्मिता सेन ने काजिया को लेकर अपनी इंस्टास्टोरी पर पोस्ट साझा किए हैं. बता दें, मिस यूनिवर्स 2026 का खिताब प्यूर्टो रिको की 9 साल की बेटी की मां जेनिफर बैरेटो ने अपने नाम किया है.

सुष्मिता सेन का पोस्ट (Sushmita Sen IG POST) काजिया लिज मेजो पर क्या बोलीं सुष्मिता सेन?